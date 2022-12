Le combatif Louis van Gaal s’attaque aux médias

L’entraîneur néerlandais Louis van Gaal est passé à l’offensive jeudi, défendant sa tactique, sa réputation et son passé alors qu’il affrontait les journalistes dans une autre performance belliqueuse avant le quart de finale de la Coupe du monde de son pays contre l’Argentine.

Lors d’une conférence de presse à la veille des huit derniers affrontements, l’entraîneur vétéran a poursuivi sa dispute de longue date avec des journalistes néerlandais, critique de sa tactique lors de la Coupe du monde au Qatar et prompt à provoquer le joueur de 71 ans.

La décision de Van Gaal d’abandonner l’approche offensive néerlandaise traditionnelle et d’employer une stratégie de contre-attaque a fait reculer nombre de ses compatriotes, mais il a continué à insister sur le fait qu’il avait la meilleure tactique pour remporter une Coupe du monde.

“Vous me posez à chaque fois la même question, mais vous ne comprenez pas que le football évolue”, a-t-il déclaré sur un ton exaspéré lorsqu’on lui a demandé s’il préférait entraîner à l’ancienne, comme il le faisait plus tôt dans sa carrière, ou approche plus pragmatique de contre-attaque et axée sur les résultats qu’il emploie maintenant.

“C’est beaucoup plus difficile maintenant de jouer au football offensif qu’il y a 20 ans, quand j’étais entraîneur de l’Ajax. Quand j’ai proposé ce système plus défensif en 2014 (à la Coupe du monde au Brésil), j’ai aussi reçu beaucoup de critiques, mais maintenant la moitié du monde joue comme ça. Le football a évolué dans ce sens.

“Lors de cette Coupe du monde, nous voyons que les résultats sont très serrés, même entre les grandes équipes et les pays soi-disant plus petits, car défendre de manière compacte est tout simplement plus facile qu’attaquer. Mais ce n’est pas vrai s’il semble que nous ne faisons que défendre. J’espère que c’est clair maintenant.”

Les échanges de Van Gaal avec les médias néerlandais mélangent une irritation acide avec des efforts pour couper l’humour, plus de plus en plus un refus de répondre aux questions qui, selon lui, sont destinées à l’aiguillonner.

“Le Brésil fait presque la même chose que l’équipe nationale néerlandaise”, a poursuivi Van Gaal.

“Ils ont de grands joueurs techniques et parfois ils s’enfuient avec le résultat, mais d’autres fois ils peuvent être médiocres et peu attrayants.

“Mais cela ne veut pas dire que le Brésil n’est pas performant ici, je l’ai déjà dit, le Brésil est le grand favori à mes yeux.

“Nous sommes aussi un pays qui a une chance de devenir champion du monde car j’espère que nous sommes la meilleure équipe.”

Pire entraîneur

Il s’est également défendu des commentaires d’Angel di Maria, qui a joué sous Van Gaal à Manchester United et pourrait jouer pour l’Argentine vendredi. Di Maria a qualifié Van Gaal de pire entraîneur avec lequel il avait travaillé.

« Angel Di Maria est un très bon footballeur qui, lorsqu’il jouait à Manchester (United), a eu beaucoup de problèmes dans sa vie privée, dont le cambriolage de sa maison. Cela a influencé sa forme cette année-là. M’appeler le pire entraîneur? Il est l’un des rares joueurs à avoir dit cela. La plupart du temps, c’est le contraire », a-t-il déclaré.

Van Gaal devrait prendre sa retraite après la Coupe du monde, mais a déclaré qu’il pourrait être tenté de travailler un peu plus longtemps si le bon défi se présentait.

« Vous ne pouvez jamais dire jamais. Mais j’ai 71 ans maintenant… mais je ressemble toujours à un Dieu ! a-t-il conclu en éclatant de rire avant de quitter la scène.

