Le combat Ryan Garcia contre Gervonta Davis annoncé par les deux combattants comme «affaire conclue» pour 2023 | Nouvelles de boxe

Les combattants américains Ryan Garcia et Gervonta Davis ont chacun révélé qu’un combat entre les deux était “un fait accompli” pendant un certain temps en 2023.

Le combat léger, qui a longtemps été répandu comme potentiellement en cours, a été confirmé par chaque combattant comme se déroulant à Las Vegas.

Davis a confirmé qu’il devait déjà se battre à Washington DC le 7 janvier, mais que son prochain combat sera contre Garcia.

“Je serai de retour sur le ring le 7 janvier, restez à l’écoute pour plus de détails ! Après cela, c’est moi et Ryan qui avons signé sous scellés… affaire conclue !”, a-t-il déclaré.

Garcia a défendu “le meilleur combattant le meilleur” dans les publications sur les réseaux sociaux parallèlement à l’annonce.

“Je suis tellement excité que ce combat soit enfin en place – je le veux plus que tout en ce moment. J’ai travaillé, je suis au sommet de ma carrière et je sais que je vais être le plus grand boxeur du monde. Cet héritage commence aujourd’hui.

“La boxe a BESOIN de ce combat en ce moment. Il est temps pour nous de revenir à ce qui a rendu ce sport si génial pour les fans : des combats glamour dans des endroits comme Las Vegas, des histoires de matchs de rancune et, plus important encore, les meilleurs combats contre les meilleurs.

“J’adore rencontrer de nouveaux, jeunes fans, et je sais que je peux amener une nouvelle génération dans le plus beau sport du monde. Il est temps de se mettre au travail et de montrer à tout le monde ce qu’est la boxe…”