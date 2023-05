Le combat pour le titre Dortmund-Bayern en Bundesliga inégalé en Europe

Les joueurs du Borussia Dortmund ont célébré avec leur large contingent de supporters itinérants après être arrivés en tête du classement de la Bundesliga lors de l’avant-dernière journée de la saison. Alexandre Simoes/Borussia Dortmund via Getty Images

On dit souvent que la langue allemande a un mot composé pour absolument tout, et bien sûr cette maxime s’applique au scénario que nous avons en réserve pour nous samedi.

Le mot « Fernanduel » (un duel à longue distance) est un concept universellement compris en Allemagne. C’est un concours impliquant deux équipes en compétition pour la même chose et jouant en même temps mais dans des lieux différents. Peut-être que la langue anglaise devrait simplement adopter le mot tel qu’il a fait avec Gegenpressing étant donné qu’aucun équivalent exact n’existe !

Les samedis Fernanduel promet d’être à la hauteur de l’excitation suscitée par les fans de Bundesliga depuis de longues semaines maintenant. Les événements du week-end dernier, avec le Bayern Munich perdant 3-1 à domicile face à un RB Leipzig très motivé et le Borussia Dortmund s’occupant du FC Augsburg 3-0 à l’extérieur dans le Fuggerstadt, signifient que le BVB détient les cartes – encore une fois. A un seul match de la fin, Dortmund sera sacré champion avec une victoire, tandis qu’une défaite ou un match nul ouvrira la porte à une 11e couronne consécutive pour le Bayern.

Depuis mars, le pendule a oscillé presque violemment entre les deux grands allemands, aucune des deux parties n’étant capable de s’éloigner de l’autre, les deux connaissant des hauts et des bas et des niveaux d’anticipation généralement hors des charts. Il y a eu huit changements au sommet du classement de la Bundesliga cette saison, ces deux positions ayant échangé quatre fois au cours des neuf dernières semaines.

Aucune autre ligue supérieure n’a été en mesure d’offrir ce niveau d’incertitude et d’imprévisibilité. Désolé, les fans de Premier League qui insistent pour me dire que des choses fascinantes se produisent dans cette ligue. Ce n’est même pas proche ce terme.

Commentant pour le flux mondial de la Bundesliga la semaine dernière à Munich, même lorsque le Bayern a pris la tête contre Leipzig par l’intermédiaire de Serge Gnabry, je doutais dans mon esprit que ce soit le présage d’une victoire cruciale à venir pour le Rekordmeister. A l’antenne, j’ai presque inconsciemment ajouté le qualificatif « peut-être » à la question, « un autre pas vers la Meisterschale? » Le Bayern a été la meilleure équipe pendant 30 minutes, mais les vacillements se sont glissés par la suite, concédant une paire de pénalités et une contre-attaque à quatre contre un défiant la logique qui a conduit au premier but des visiteurs. Leipzig, qui avait besoin d’une victoire pour assurer le football de la Ligue des champions, ont mérité leur tout premier triomphe à l’Allianz Arena contre les Bavarois.

Le lendemain, à 60 miles le long de l’autoroute, Dortmund, soutenu par un soutien bruyant et dynamique à l’extérieur, a dû attendre 58 minutes pour son premier but. Cela malgré 17 tentatives de but en première mi-temps, un sommet de la saison, jouant avec un avantage d’un joueur à partir de la 38e minute.

Qu’ils aient été niés deux fois par l’aluminium (ce que les anglophones appellent « la menuiserie ») n’a fait qu’ajouter à la nervosité générale. Mais la frappe de Sébastien Haller pour donner aux visiteurs une avance de 1-0 a calmé tout le monde, et ce n’était pas une surprise lorsqu’il a marqué une seconde avant que Julian Brandt ne mette fin au match.

Dortmund n’est plus qu’à 90 minutes de son premier Meisterschale en 11 ans de bâillement. A un niveau, la Schwarzgelben, qui accueillera Mayence samedi (9 h 30 HE, diffusion en direct sur ESPN +) devant une foule de 81 000 personnes au Signal Iduna Park, ne vous inquiétez pas du tout de ce que le Bayern fait en même temps au FC Cologne (diffusion en direct sur ESPN +). Une victoire du BVB rendra cela hors de propos. Cependant, imaginez si le Bayern marque en premier, puis ajoute un but ou deux avant que le BVB ne parvienne à sortir du lot. Ou si Dortmund prend du retard face à Mayence.

C’est le Fernanduel tension dans toute sa splendeur. Dortmund et le Bayern sont peut-être sur des terrains différents ce week-end, mais mentalement, psychologiquement, c’est toujours une course à deux pour la couronne. Attendez-vous à plusieurs diffusions sur les émissions du Blitztabelle (la table en direct, telle qu’elle est,).

Le BVB est sans aucun doute le favori pour remporter le titre maintenant, et cela me semble un peu comme 2002. Cette année-là, le Schwarzgelben a rattrapé le Bayer Leverkusen, leader de longue date, lors de l’avant-dernière journée, lorsque le Travailleur perdu à Nuremberg et Dortmund gagné à Hambourg.





Puis le dernier jour, avec Dortmund aux commandes à domicile contre le Werder Brême, il y a eu de la nervosité quand ils ont pris du retard tandis que Leverkusen a pris de l’avance. Tout s’est finalement joué à la 74e minute, avec l’attaquant brésilien Ewerthon, qui venait d’entrer en jeu, inscrivant le but décisif de la saison. Le BVB a terminé avec un point d’avance sur Leverkusen.

Les supporters du Bayern pourraient raccrocher leur chapeau à ce qui s’est passé un an plus tôt, le fameux après-midi de Patrik Andersson. Schalke 04, qui avait battu Unterhaching, a été élu champion pendant quatre minutes, le match étant terminé et tout le monde à Gelsenkirchen attendant de voir si le Bayern, perdant 1-0 à Hambourg bien avant le temps d’arrêt, leur donnerait le Meisterschale.

Cependant, la frappe d’Andersson sur un coup franc indirect à la 94e minute a fait éclater la bulle de Schalke, entrant dans le folklore du Bayern et de la Bundesliga et assurant un 17e titre de champion aux géants bavarois.

Le samedi sera consacré à l’émotion pure. L’entraîneur de Dortmund, Edin Terzic, a bien résumé la situation en disant que même si ses joueurs sont très bien payés et peuvent acheter une nouvelle maison ou une nouvelle voiture, vous ne pouvez pas acheter des moments comme celui-ci : une chance de devenir champions de Bundesliga devant leurs propres fans. .

La forme à domicile parle pour Dortmund. Le Schwarzgelben ont, après tout, décroché 11 victoires successives à domicile en Bundesliga et n’ont pas réussi à gagner en championnat au Signal Iduna Park lorsqu’ils ont fait match nul 2-2 avec le Bayern le 8 octobre.

Si vous pensez que tout est désormais gagné d’avance pour Dortmund, considérez simplement la trajectoire remarquable de ces dernières semaines.

Je commenterai pour les téléspectateurs internationaux en direct du match Cologne-Bayern et j’ai hâte de faire partie d’une journée spéciale dans l’histoire de la Bundesliga. J’espère que vous pourrez vous joindre à la Fernanduel amusez-vous le samedi dans une ambiance incomparable.