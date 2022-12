Le combat pour le titre des poids lourds légers entre Jan Blachowicz et Magomed Ankalaev se termine par un tirage au sort

Le championnat des poids lourds légers de l’UFC restera vacant après qu’un combat pour le titre entre le Polonais Jan Blachowicz et le Russe Magomed Ankalaev à l’UFC 282 s’est terminé par un tirage au sort controversé au T-Mobile Arena de Las Vegas samedi.

L’événement phare était initialement censé être un combat entre Jiri Prochazka et Glover Teixeira, mais Prochazka a été contraint d’annuler son titre en raison d’une grave blessure à l’épaule.

Après un premier tour prudent au cours duquel les deux prétendants au titre ont pris leur temps pour se sonder, Blachowicz a parsemé la jambe avant d’Ankalaev de coups de pied et a mis le Russe sous pression aux deuxième et troisième tours.

Ankalaev a très bien répondu, traînant Blachowicz au sol et faisant pleuvoir des coups sur le joueur de 39 ans aux quatrième et cinquième tours, et semblait initialement en avoir fait assez pour assurer la victoire.

Cependant, le juge Derek Cleary a marqué le combat 48-46 pour Ankalaev, Mike Bell l’a marqué 48-47 pour Blachowicz et Sal D’Amato a été divisé au milieu à 47-47, menant au cinquième match nul de l’histoire de l’UFC.

“Je ne sais pas quoi dire, j’ai gagné ce combat”, a déclaré Ankalaev, qui semblait visiblement contrarié par la décision d’appeler le match nul, avec l’aide d’un interprète.

« Pourquoi n’ai-je pas eu ma ceinture ? Je ne sais pas si je me battrai à nouveau pour cette organisation, car honnêtement, je ne sais pas ce qui vient de se passer. Je ne sais pas quoi dire, peut-être que nous reviendrons et prendrons ce qui nous appartient.

Dans un acte d’esprit sportif, Blachowicz, qui détenait auparavant la ceinture entre septembre 2020 et octobre 2021, a déclaré que la victoire aurait dû être attribuée à Ankalaev et a tenté de lever la main de son adversaire après le combat.

“Je dois revoir le combat, mais c’est sûr, je n’ai pas gagné le combat. Je ne sais pas si j’ai perdu le combat, mais je ne suis certainement pas le vainqueur », a ajouté Blachowicz.

Dans le co-événement principal, Paddy “The Baddy” Pimblett a battu Jared Gordon dans un combat léger, mais la décision unanime des juges en faveur de l’Anglais n’a pas réussi à raconter de manière adéquate l’histoire d’un combat dans lequel il a été poussé à la limite par son adversaire américain.

“Jared est dur, c’est un homme dur”, a déclaré Pimblett. « Il est revenu, chapeau bas. Je savais que j’avais gagné le premier et le deuxième, alors j’ai roulé dans le troisième pour ne pas prendre de risques stupides.

Sur l’undercard, Raul Rosas Jr, 18 ans, est devenu le plus jeune combattant à remporter un combat UFC, battant Jay Perrin par soumission lors de ses débuts.

