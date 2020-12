Le président élu Biden et le secrétaire désigné à l’Agriculture Vilsack lors d’une réunion du Cabinet en 2010. | Chip Somodevilla / Getty Images

Vilsack a occupé le poste sous Obama, et les critiques disent qu’il était trop proche de Big Ag.

Jeudi, l’équipe de transition de Joe Biden a annoncé qu’elle demandait à un certain nombre de responsables influents de l’administration Obama de revenir au gouvernement – y compris Tom Vilsack, le seul membre du cabinet d’Obama à conserver son rôle pendant deux mandats complets, qui sera renommé pour un troisième mandat de secrétaire à l’agriculture.

La nomination de Vilsack est pour le moins inhabituelle. Les membres du cabinet sont rarement invités à retrouver leurs anciens postes par les administrations ultérieures. Mais précisément parce que Vilsack a déjà occupé le poste de secrétaire, et si récemment, les agriculteurs et les militants ont une idée extrêmement précise du genre de secrétaire qu’il sera.

Il est donc révélateur que sa nomination a déclenché une controverse et une consternation immédiates parmi les défenseurs des droits civiques, des animaux, de l’anti-monopole et de la ferme familiale qui ont été déçus de son ancien mandat – et du fait qu’il a passé les quatre dernières années à travailler pour Big Agriculture, gagnant un salaire annuel de 999 421 $ à la tête du US Dairy Export Council, un groupe de l’industrie laitière. Il a des défenseurs; un vétéran de l’USDA de Vilsack a félicité le secrétaire de moi pour avoir fait «de réels efforts pour améliorer l’exécution des programmes» des programmes de prêts cruciaux du ministère aux agriculteurs.

Mais en même temps autre Les choix du Cabinet ont suscité des louanges de la part des progressistes, Vilsack a surtout suscité des inquiétudes. Des groupes comme la coalition Independent Black Farmers et la Family Farm Action Alliance ont vivement critiqué le bilan de Vilsack, l’ancien président Michael Stovall ayant déclaré à Politico: «En ce qui concerne les droits civils, les droits des personnes, il n’est pas pour cela.

« Vilsack n’a pas promulgué de mesures de protection pour les travailleurs des abattoirs ou amélioré le traitement des fermiers noirs par le département et a supervisé l’approbation de l’abattage à grande vitesse », a déclaré Leah Garcés, présidente du groupe de protection des animaux Mercy for Animals, dans un communiqué.

Jouer dans ces inquiétudes est la déception des progressistes que la représentante Marcia Fudge (D-OH), qui était soutenue par un certain nombre de groupes progressistes pour servir de secrétaire à l’agriculture, n’ait pas été choisie. Au lieu de cela, Biden l’a choisie comme secrétaire au logement et au développement urbain, bien que Fudge, qui a une longue expérience au sein de la commission de l’agriculture de la Chambre et est un expert largement admiré de la politique des coupons alimentaires, n’ait pas de véritable bilan en matière de logement. .

L’affectation de Fudge à HUD, bien qu’elle soit beaucoup plus manifestement qualifiée pour le travail dans l’agriculture, a également des connotations raciales malheureuses. «Nous allons devoir arrêter de considérer uniquement certaines agences comme celles dans lesquelles des gens comme moi s’intègrent», a déclaré Fudge, qui est une femme noire, aux journalistes quelques jours à peine avant son rendez-vous au HUD. «Vous savez, c’est toujours ‘nous voulons mettre la personne noire dans le Labour ou HUD.’» (Fudge a dit plus tard à un journaliste du 19ème: «Tout le monde sait à quel point je suis passionné par le fait de nourrir les enfants affamés… Je peux faire une grande partie du mêmes choses avec HUD. »)

Mais la fureur de Vilsack est plus qu’une simple déception à propos de Fudge. Vous pouvez diviser les préoccupations concernant Vilsack en quatre grandes catégories. Les groupes de défense des droits civiques sont en colère pour ce qu’ils considèrent comme son échec à éliminer adéquatement la discrimination contre les agriculteurs noirs et pour son licenciement de Shirley Sherrod, employée de l’USDA, en 2009. Les défenseurs des animaux craignent qu’il n’ait pas fait assez pour améliorer le niveau de vie des animaux d’élevage. Et les travailleurs agricoles et les partisans de l’anti-monopole sont déçus par son incapacité à lutter contre les pratiques monopolistiques parmi les producteurs de poulet malgré les promesses de le faire, et par un bilan faible en matière de sécurité des travailleurs.

L’USDA est une grande agence tentaculaire, et une évaluation complète du bilan de Vilsack irait au-delà de ces questions. L’écrivain gastronomique Michael Pollan, par exemple, a fait valoir que l’USDA de Vilsack dormait au volant lorsqu’il s’agit de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture. Mais le traitement des agriculteurs noirs, le traitement des animaux et le traitement des grandes entreprises agricoles (ainsi que des travailleurs et des producteurs qu’elles supervisent) sont apparus comme les principaux enjeux de sa nomination.

Le bilan de Vilsack sur les agriculteurs noirs

L’USDA, bien qu’elle soit une agence cruciale pour les plus de 35 millions d’Américains sur les bons alimentaires et des millions d’agriculteurs et de travailleurs agricoles, ne fait pas souvent la une des journaux. Une exception est survenue le 19 juillet 2010, lorsqu’un clip édité de manière trompeuse de Shirley Sherrod, directrice du développement rural de l’État de Géorgie du département, a été publié par le provocateur d’extrême droite Andrew Breitbart. Le clip a montré Sherrod, lors d’un discours lors d’un événement local de la NAACP, se rappelant une fois où elle a aidé un fermier blanc en 1986; Breitbart a édité le clip pour le faire sonner comme si elle avait initialement refusé de l’aider parce qu’il était blanc. Avant la fin de la journée, Sherrod a été contraint de démissionner. La maison Blanche a déclaré aux journalistes que c’était «l’appel à 100% de Vilsack» pour la forcer à arrêter.

Rapidement, cependant, il est devenu clair que la vidéo avait été extraite de son contexte; le fermier blanc en question est allé sur CNN pour défendre Sherrod. Mercredi, Vilsack a admis qu’il avait été embauché par un travail de hit de droite et a offert à Sherrod un nouveau poste à l’USDA, déclarant aux journalistes: «C’est une bonne femme, elle a été mise à travers l’enfer et j’aurais pu et j’aurais dû fait un meilleur travail.

Les leaders des droits civiques qui critiquent Vilsack considèrent l’incident comme une illustration de l’inaction du ministère en matière de discrimination raciale. Lors d’une conférence téléphonique avec Biden, le président de la NAACP, Derrick Johnson, a fait le point concernant les prochaines élections au Sénat de Géorgie, déclarant au président élu: «L’ancien secrétaire Vilsack pourrait avoir un impact désastreux sur les électeurs en Géorgie. Shirley Sherrod est une légende des droits civiques, un héros.

Mais Sherrod n’est que le début des préoccupations d’équité raciale concernant Vilsack. Une enquête menée en 2019 par Nathan Rosenberg et Bryce Wilson Stucki dans la publication The Counter a brossé un tableau dévastateur du bilan de Vilsack en matière de droits civils, constatant qu’il avait traîné les affaires de discrimination jusqu’à ce qu’elles atteignent le délai de prescription et n’aient plus besoin de résolution, et exclu les agriculteurs noirs. six fois plus souvent que les fermiers blancs. «Le département a envoyé une part de prêt aux fermiers noirs plus faible que sous le président Bush, puis a utilisé les données du recensement de manière trompeuse pour améliorer son bilan sur les droits civils», ajoutent-ils.

Les défenseurs de Vilsack mettent en évidence les endroits où il a fait des progrès. Un vétéran de l’USDA de Vilsack a indiqué qu’il avait réformé les comités de comté de l’Agence des services agricoles, une forme clé de consultation communautaire. Les comités avaient autrefois des «conseillers minoritaires» sans droit de vote pour répondre aux préoccupations en matière d’équité raciale, et Vilsack a réussi à donner à ces représentants le droit de vote. Pour sa part, Vilsack a déclaré à Rosenberg et Stucki: «Il est étonnant pour moi que quiconque critique l’administration Obama en relation avec des revendications de droits civils. Une autre source familière avec la pensée du président élu a défendu le bilan de Vilsack en matière de droits civils, citant l’augmentation des microcrédits de son département aux agriculteurs historiquement défavorisés.

La transition Biden a refusé de commenter le dossier.

Le Vilsack USDA sur les animaux

Sous la direction de Vilsack, l’USDA a fait des progrès dans l’amélioration du bien-être animal dans les fermes. Garcés of Mercy for Animals lui attribue la décision de l’USDA d’exiger que les produits de viande étiquetés «biologiques» respectent les directives en matière de bien-être animal (l’administration Trump a annulé la règle proposée).

Mais en général, Vilsack avait un bilan assez lamentable en matière de protection des animaux. En 2015, une coalition d’organisations majeures – le Fonds de défense juridique des animaux, Compassion Over Killing, Farm Forward, Farm Sanctuary, Mercy for Animals et People for the Ethical Treatment of Animals – a soumis une pétition au Service de la sécurité et de l’inspection des aliments (FSIS ) exigeant de nouvelles règles qui compenseraient les manquements de l’agence à appliquer correctement les lois exigeant l’abattage sans cruauté des animaux.

La pétition a documenté des cas où des inspecteurs du FSIS ont vu des fermes abattre des animaux en leur tirant une balle dans la tête et en les laissant saigner lentement, tout en refusant de suspendre les plantes en question. Il a également documenté 32 cas d’abus méritant une inculpation pénale (comme pousser électriquement les parties génitales d’un animal) qui n’ont pas été poursuivis.

L’USDA de Vilsack n’a même pas répondu à la pétition, encore moins adopté les règles suggérées.

Sous Vilsack, l’USDA a également avancé avec deux changements majeurs connexes dans la réglementation de la transformation de la viande, ce qui a rendu le processus plus dangereux pour les travailleurs et les animaux, et moins coûteux pour les producteurs. Le premier a réduit le nombre d’inspecteurs fédéraux dans les usines de volaille et a délégué davantage de pouvoirs sur les inspections aux entreprises de viande, en raison des protestations des groupes de sécurité alimentaire; Les défenseurs ont fait valoir que cela rendait le processus d’inspection plus efficace et ont affirmé que l’ancien processus reposait trop sur des inspecteurs en personne inspectant visuellement le bétail, ce qui est une façon grossière de tester les agents pathogènes dans les aliments.

Le deuxième effort a proposé une augmentation de la vitesse des lignes dans les usines de volaille, de 140 oiseaux par minute à 175. L’USDA de Vilsack a proposé ce changement en 2012 mais a inversé le cours en 2014 après une pression écrasante des groupes de sécurité et de droits des travailleurs, qui ont fait valoir que le changement être extrêmement dangereux pour les travailleurs de ces usines. L’administration Trump a ensuite repris là où la règle de Vilsack de 2012 s’était arrêtée et a poussé à des vitesses de ligne plus élevées pour plusieurs espèces d’animaux de ferme.

En bref, ce n’est pas le genre de record que les défenseurs des animaux, dans l’espoir d’un USDA qui pourrait servir de partenaire pour travailler à la réduction des fermes industrielles et de leurs abus, recherchent une secrétaire.

Vilsack sur la grande agriculture

Au début du mandat de Vilsack à l’USDA, l’agence et le ministère de la Justice ont mené une vaste tournée d’écoute pour discuter avec les producteurs de poulet de la manière dont les grandes entreprises avicoles contrôlent leurs entreprises.

La culture du poulet fonctionne en grande partie sur un modèle de contrat où les petits producteurs achètent des centaines de poussins à un grand fournisseur de poulet, comme Purdue Farms ou Pilgrim’s Pride. Ils sont alors tenus d’élever ces poulets à un poids exact demandé par le fournisseur, et indemnisés lorsque les poulets sont ramassés pour l’abattage. Mais les producteurs ne savent souvent pas ce que les fournisseurs paieront en fin de compte, ce qui rend leur situation financière précaire.

«Un an, j’ai travaillé 12 mois et j’ai gagné 3 000 $», a déclaré le producteur Craig Watts à mon collègue Byrd Pinkerton lorsqu’elle a raconté un article sur les problèmes antitrust dans l’élevage de poulets. Comme les entreprises ne sont généralement pas en concurrence dans les régions les unes des autres, les producteurs ne peuvent généralement pas passer à un autre fournisseur pour obtenir une meilleure offre. C’est un problème que les défenseurs des petits producteurs et les partisans de l’anti-monopole signalent depuis des années comme un problème antitrust.

La tournée d’écoute a suggéré que Vilsack superviserait un changement sur la question – mais il ne l’a pas fait. L’USDA a publié un projet de règle largement salué pour augmenter les protections pour les producteurs en 2010, mais il n’a jamais été mis en œuvre. Mais en novembre 2011, la Chambre nouvellement républicaine avait adopté un cavalier qui annulait les nouvelles règles, et des critiques comme l’expert antitrust Lina Khan ont soutenu que l’administration Obama n’avait pas fait grand-chose pour résister à la réaction. En fin de compte, «Vilsack ne les a terminés que dans les derniers jours de l’administration, et même alors sous une forme affaiblie», a écrit David Dayen, un écrivain fréquent sur les questions de monopole et un grand critique de Vilsack. «Parce qu’elles n’avaient pas encore pris effet, l’administration Trump a rapidement annulé les règles.»

Pour ses détracteurs, cela semble indiquer que Vilsack n’a jamais été vraiment intéressé à tenir tête à Big Agriculture, impression qu’il n’a pas fait grand-chose pour réfuter dans ses propres déclarations. Dans un podcast en 2019, il a attaqué les candidats démocrates à la présidentielle Elizabeth Warren et Bernie Sanders pour avoir critiqué les grandes entreprises agricoles, affirmant: «Il y a un nombre important de personnes embauchées et employées par ces entreprises ici dans l’Iowa. Donc, vous dites essentiellement à tous ces gens que vous êtes peut-être sans emploi. Il a fait valoir que l’accent mis sur les mesures anti-monopole provenait de «personnes des groupes de réflexion des centres urbains qui avaient très peu d’expérience, voire aucune, des zones rurales».

Le vétéran de l’USDA sympathique à Vilsack avec qui j’ai parlé a fait valoir que les critiques doivent avoir plus de patience. « J’imagine que c’est l’un de ces éléments qui, avec le recul, que beaucoup de gens seraient d’accord pour dire que plus peut et devrait être fait », a déclaré le responsable. «Il y a une énorme vague d’élan.»

Pour les défenseurs des animaux, des droits civils et de l’antitrust, c’est l’espoir – que l’élan derrière leurs critiques des fermes industrielles, ainsi que les abus et les pratiques discriminatoires qu’ils perpétuent, suffira à changer les politiques de Vilsack pendant un second mandat de secrétaire. Mais pour le moment, les chances semblent assez sombres.