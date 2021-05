«  Le combat n’est pas terminé  »: l’adversaire de la superstar de la boxe Canelo, Saunders, s’est moqué après avoir prétendu qu’il avait quitté la ferraille sur la ligne de la taille de l’anneau

Dans une interview apparemment émouvante, le père provocateur de Saunders a insisté sur le fait que la confrontation tant attendue était terminée, ajoutant que l’entourage avait été invité à payer pour son vol de retour en raison d’une dispute centrée sur 2 pieds d’espace de ring.

Le grand moderne Canelo voudrait un anneau plus grand au stade AT&T au Texas, où plus de 60000 fans devraient regarder le duo se rencontrer malgré l’avertissement des fans de Saunders de demander un remboursement quatre jours seulement avant le début du combat.

« Les négociations ont échoué, grand temps », dit-il à iFL, comparant Canelo à un bébé en colère.

‼ ️ Le père de Billy Joe Saunders, Tom Saunders, a maintenant déclaré que le combat contre Canelo était OFF sur le différend de l’anneau: « Il n’y a rien dans le contrat sur la taille de la bague. Les négociations ont échoué … Ils ont dit que c’était 20 pieds ou réserver vos vols de retour … Le le combat est terminé. » [@IFLTV] – Michael Benson (@MichaelBensonn) 4 mai 2021

«Je ne vais pas laisser mon fils boxer dans un ring de 20 pieds contre le supposé roi de la boxe livre pour livre. Ils essaient de lui enlever les jambes.

«Il est catégorique, il veut rentrer à la maison. Nous n’allons plus prendre ces taureaux ***.

« Canelo a jeté son hochet, sa bouteille et tout ce qui sort de sa poussette parce que quelqu’un lui a dit non. »

Ne signez pas de contrat et venez avec votre semaine de lutte contre les demandes. – Jam1987 (@ Jam19871) 4 mai 2021

Faisant écho aux plaintes antérieures du combattant, Saunders a déclaré que Canelo avait initialement demandé un « amateur » Anneau de 18 pieds et s’est déplacé jusqu’à 20 pieds, tandis que l’équipe de son adversaire était descendue d’un anneau de 24 pieds et est prête à accepter un compromis de 22 pieds.

Il a dit qu’il était « absolument vidé » que le combat était apparemment éteint, suggérant fortement que le mouvement renommé de Saunders serait limité par un anneau plus petit.

Le curieux point d’éclair avant le vol a rappelé à de nombreux fans l’accumulation fournie par l’ami proche et coéquipier de Saunders, le champion des poids lourds Tyson Fury, lorsqu’il a détrôné Wladimir Klitschko à Düsseldorf en 2015.

On dirait que la fureur s’est battue pour le titre en Allemagne. Tous les jeux d’esprit. Pas question que le combat soit terminé. – Écho de gloire (@ PaulE2Spurs) 4 mai 2021

L’oncle de Fury, Peter, a menacé avec colère d’arrêter le combat à très court préavis suite à une vive dispute sur la douceur de la toile de l’anneau, faisant clairement remarquer à Klitschko qu’il n’aurait pas tout à sa manière.

Saunders pense que Canelo a imposé des avantages similaires dans le cadre de ses précédentes victoires contre le Britannique Callum Smith, affirmant que la mégastar mexicaine aimerait avoir l’opportunité de stipuler que Saunders devrait se battre avec une main attachée dans le dos.

La dispute a laissé Eddie Hearn avec du travail à faire pour s’assurer qu’un combat a lieu pendant la semaine de combat pour la deuxième fois ce mois-ci.

Ça me rappelle ça pic.twitter.com/IKKnZITI4k – ONCLE (@ Kings_A1) 4 mai 2021

J’espère pas! Mais je discute avec eux depuis des années et ils ont toujours dit qu’il y avait tellement de corruption et de politique dans la boxe! Canelo est juste habitué à tout avoir. Smith est tombé dans le piège la dernière fois – Lewis-Joe Michaels (@LewisYiddo) 4 mai 2021

La semaine dernière, la mère du poids lourd Derek Chisora ​​a dû être appelée pour s’assurer que le Londonien procède à sa rencontre contre Joseph Parker après avoir exprimé une série de plaintes de dernière minute.

Les jeux d’esprit de Fury ont porté leurs fruits contre le Klitschko clairement ébranlé, et l’équipe Saunders espère un bouleversement similaire samedi.

« Je ne pense pas qu’il veuille combattre Billy Joe, » dit son père. «Il a vu quelques clips de lui et il n’aime pas ça.

Ils devraient avoir ce truc écrit dans les contrats. Ils doivent assumer une part de responsabilité. Et où est le conseil d’y penser il y a 6 semaines? Je ne fais que jouer à des jeux, et ce n’est pas ce que les gens honorables devraient faire, d’autant plus que cela interrompra les combattants pendant la semaine de combat – Jake Riley (@JakeyRiley) 4 mai 2021

« C’est ce qui va gagner ce combat – son mouvement. Si Canelo est battu, c’est la fin du train de sauce pour eux tous. C’est à cela qu’il revient. »

Fury a battu le géant ukrainien dans un anneau couvrant au maximum 24 pieds d’espace. Sa victoire catégorique aux États-Unis sur Deontay Wilder l’an dernier a eu lieu dans un décor de 20 pieds.

Le prétendant britannique des super-moyens, John Ryder, qui doit assumer des fonctions de commentaire pour le combat, a déclaré qu’il avait emballé ses « gants, son protège-dents et ses bottes » pour être prêt à intervenir si Saunders allait de l’avant pour contrecarrer l’événement principal de plusieurs millions de dollars .

« Je suis d’accord avec la position qu’il prend, » Ryder a parlé à Boxing News de l’homme contre qui il avait perdu aux points en 2013. «Je suis d’accord avec le bruit qu’il fait.

Il n’y avait donc aucune mention de la taille de la bague dans le contrat. Ouais, c’est encore Fury et Klitschko, vraiment absurde. Et s’ils sont vraiment bouleversés sur le ring, eh bien, malheureusement pour eux, Canelo est l’attraction dans ce combat. Donc, il aura la préférence. – CharlieHustle19 (@ NAtcheson16) 4 mai 2021

« Un anneau plus grand lui convient mais si c’était aussi important, il devrait vraiment être stipulé dans les contrats et convenu bien avant la semaine de combat.

«Sa meilleure façon de gagner est d’avoir un anneau plus gros et de faire bouger les choses. Canelo se considère comme le côté A – il a raison de s’en tenir à ses armes et de dire non.

«Nous savons que Billy Joe aime un peu les singeries de la semaine de combat et je suis sûr que Canelo est heureux de lui rendre service. [But] ils se sont entraînés l’un pour l’autre: ils veulent tous les deux se battre, ils ont désespérément besoin de se battre. «

Les fans étaient largement d’accord. « On dirait quand Fury s’est battu pour le titre en Allemagne, » observé un. « Tous les jeux d’esprit. Pas question que le combat soit terminé. »