« Le combat n’est pas terminé. » 114 vies perdues dans l’Ohio à cause de la violence domestique au cours de l’année écoulée

Plus de 110 personnes dans l’Ohio – dont 13 dans le comté de Stark – ont été tuées l’année dernière à cause de violences domestiques, selon un nouveau rapport à l’échelle de l’État.

Le réseau de lutte contre la violence domestique de l’Ohio a publié mercredi son rapport annuel sur les décès, faisant état de 114 décès dus à la violence domestique dans tout l’État entre juillet 2023 et juillet 2024, soit une augmentation de deux par rapport à la période de référence précédente. Quinze des décès concernaient des enfants et des adolescents.

L’organisation à but non lucratif, qui publie le rapport lors du Mois de sensibilisation à la violence domestique, a compilé le nombre de décès à partir des reportages des médias et des informations provenant de 76 programmes membres.

Dans près d’un quart des cas, la victime mettait fin à la relation, a indiqué l’organisation à but non lucratif. Il a également noté que 72 % des victimes avaient eu des démêlés avec la justice pénale ou le système civil, notamment dans des procédures de divorce ou de garde, et que 56 % des tueurs avaient déjà eu des contacts avec le système de justice pénale.

« Nous continuons de voir des victimes, en particulier des parents, demander de l’aide pour se protéger et protéger leurs enfants et ne pas recevoir ce qui est nécessaire pour sauver leur vie », a déclaré Lisa DeGeeter, conseillère juridique du Ohio Domestic Violence Network, dans un communiqué préparé. « Ces victimes partaient, elles se dénonçaient, portaient plainte, demandaient des ordonnances de protection, mais cela n’a pas suffi à mettre un terme aux violences. »

L’association à but non lucratif a souligné le cas de Léo Robinson, 4 ans, de Dublin qui a été tué par son père en Virginie. Sa mère, Aubree Robinson, a déclaré qu’elle avait supplié la police, les procureurs, les avocats et les juges de protéger son fils.

« Mon fils était très intelligent, fort, empathique, heureux, aimant et c’était un petit garçon extraordinaire », a déclaré Robinson dans un communiqué préparé. « Sa mort était évitable. »

L’organisation à but non lucratif a également noté que le policier d’Euclide, Jacob Derbin, âgé de 23 ans, avait été tué par balle en réponse à un appel pour violence domestique. Six autres agents des forces de l’ordre et un chien policier ont également été abattus en réponse à des affaires de violence domestique et ont survécu, selon le communiqué.

Soixante-dix pour cent des décès étaient liés à des armes à feu, a déclaré l’organisation à but non lucratif. Parmi les personnes décédées, 65 étaient des femmes et 49 hommes, dont 39 % étaient des personnes de couleur.

« Nous devons élever la voix pour tous ceux qui souffrent en silence »

Julie Donant, PDG du Domestic Violence Project Inc. à Canton, a déclaré que le comté de Stark avait enregistré 13 décès dus à la violence domestique et 2 927 cas au total, dont trois étaient des enfants. L’année précédente, il y avait eu deux décès.

« Le combat n’est pas terminé et nous devons élever la voix pour tous ceux qui souffrent en silence », a-t-elle déclaré.

Donant a déclaré qu’il existe de nombreux obstacles lorsqu’il s’agit d’offrir des services aux victimes de violence domestique, les plus importants étant le logement, les frais de justice et le manque de sensibilisation.

« En tant qu’agence, nous essayons d’atteindre la communauté et de partager nos ressources », a-t-elle déclaré. « Malheureusement, il y a encore des gens qui ne connaissent pas nos ressources. »

Donant a déclaré qu’elle espère que les gens utiliseront ses services, mais elle espère que ceux qui sont en difficulté chercheront de l’aide et du soutien autant qu’ils le pourront.

« Il est vraiment important de contacter un refuge local », a-t-elle déclaré. « Le simple fait de voir quelles sont vos options et de planifier la sécurité est toujours la première étape. »

Le Domestic Violence Project Inc. peut être contacté au 330-453-7233.

Cet article a été initialement publié sur The Repository : Les décès dus à la violence domestique dans l’Ohio augmentent légèrement, selon un nouveau rapport