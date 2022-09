Le combat laid de deux femmes dans la rue leur vaut le tag “Fists of Fury” de Twitter

Les querelles entre femmes portent souvent le nom de “combats de chats”. Alors que les disputes entre hommes se terminent souvent par des combats au poing, laissant l’un ou parfois les deux gravement battus et blessés, les combats des femmes sont légèrement différents. Souvent, c’est aussi amusant. Récemment, une vidéo hilarante de deux femmes se frappant brutalement dans la rue a attiré l’attention de téléspectateurs curieux.

Un compte nommé Vicious Videos a partagé la drôle de bagarre sur le site de micro-blogging. “Poings de fureur”, a lu le tweet décalé.

Poings de fureur 🤣 pic.twitter.com/4hREYWowF7 — Vidéos vicieuses (@ViciousVideos) 29 septembre 2022

Le clip désormais viral s’ouvre sur deux femmes qui se battent furieusement. Les deux filles peuvent être vues vêtues d’un débardeur et d’un short. Indifférentes à la foule de badauds et de véhicules arrêtés autour d’elles, les deux femmes n’ont cessé de se frapper l’une l’autre avec une pure colère.

Les deux dames ont continué à se frapper à plusieurs reprises. Pendant que l’une tirait les cheveux de l’autre, une autre les lui rendait en lançant un coup de pied dans le ventre de son adversaire. À la fin de la vidéo, nous voyons l’une des deux femmes saisir l’autre par les cheveux, la serrer avec force et la frapper sur le torse encore et encore.

MEILLEURE VIDÉO SHOWHA

La fin abrupte du visuel nous a laissé de nombreuses questions comme qu’est-ce qui a déclenché la bagarre? Et qui a gagné à la fin ? Cependant, Twitteratis s’est assuré de divertir les téléspectateurs en partageant leurs réactions amusantes dans les commentaires.

Alors qu’un utilisateur a qualifié l’attaque de “coup de poing du jeudi soir”, un autre a fait remarquer : “Bon sang. Les poussins se battent salement.

Jeudi soir claque 🤣🤣 — ✨♉️ Kahreem ♉️✨ (@Kahreem_) 29 septembre 2022

Condamner. Les poussins se battent salement. – Moose Wegner (@MatthewMcCudahy) 29 septembre 2022

La vidéo de 24 secondes a recueilli plus de 16,2k vues avec 490 likes et compte sur Twitter.

Plus tôt, une autre vidéo de deux femmes voyageant dans le métro de Delhi a également été vue en train de se disputer verbalement sur le siège d’un métro. Alors que la femme qui était assise refusait de retirer son sac et le gardait sur un siège à côté d’elle, l’autre femme qui se tenait debout se poussait et se serrait entre les deux pour s’assurer un siège.

Regardez la vidéo ici :

Quels sont vos avis sur cette vidéo ?

