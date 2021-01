Si vous examinez l’histoire de l’obstruction systématique – une règle du Sénat exigeant un vote à la majorité majoritaire sur de nombreux projets de loi, plutôt qu’une simple majorité – vous remarquerez rapidement quelque chose: cela a profité beaucoup plus à la droite politique qu’à la gauche.

Dans les années 1840 (avant que le terme «obstruction» n’existe), le sénateur John C. Calhoun de Caroline du Sud a utilisé la technique pour protéger l’esclavage.

Au cours du siècle suivant, les démocrates du Sud ont utilisé à plusieurs reprises l’obstruction systématique pour empêcher les Noirs américains de voter et pour faire échouer les projets de loi anti-lynchage.

Des années 1950 aux années 1990, les républicains du Sénat, en collaboration avec certains démocrates conservateurs, ont bloqué l’adoption de lois qui auraient aidé les syndicats à organiser les travailleurs.

Au cours des deux dernières décennies, l’obstruction systématique a permis aux républicains de vaincre une longue liste de projets de loi progressifs, sur le changement climatique, les subventions pétrolières, le financement des campagnes, la réglementation de Wall Street, la délocalisation des entreprises, le contrôle des armes à feu, l’immigration, l’égalité de rémunération entre les sexes et Expansion de Medicare.

Les premiers jours de la présidence de Joe Biden, avec les démocrates contrôlant étroitement le Sénat, ont intensifié le débat sur la question de savoir si le parti devrait éliminer l’obstruction systématique. Si les démocrates du Sénat le faisaient, ils pourraient essayer de faire adopter de nombreux projets de loi – par exemple sur le changement climatique, le droit de vote, l’expansion de Medicare et les augmentations d’impôts sur les riches – avec 51 voix au lieu de 60.

Dans le cadre du débat, de nombreux observateurs ont souligné que les deux parties ont utilisé l’obstruction systématique et qu’elles pourraient toutes deux souffrir de sa disparition. Les démocrates, par exemple, ont fait de l’obstruction systématique à certains des candidats à la justice du président George W. Bush, ainsi que des restrictions à l’avortement et une réduction des droits de succession. Un Sénat sans l’obstruction systématique actuelle causerait parfois des problèmes aux démocrates.

Dans l’ensemble, cependant, il n’est pas question de savoir quelle partie bénéficie le plus de l’obstruction systématique. Les républicains le font, et ce n’est pas proche.

Le test du dictionnaire

Cela a aussi du sens. Considérez les mots conservateur et progressive. Un conservateur a tendance à préférer le statu quo, tandis qu’un progressiste favorise souvent le changement. « L’obstruction systématique est un outil pour préserver le statu quo et rend plus difficile le changement », Adam Jentleson, ancien assistant du Sénat démocrate et auteur de « Antidémarreur, » un nouveau livre sur l’obstruction systématique, m’a dit. (Je lis le livre maintenant et je le recommande.)