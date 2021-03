Le combat familial de Kristen Bell et Dax Shepard testera les obligations

Pas votre soirée de jeu en famille ordinaire.

Le mardi 3 mars, NBC a annoncé son tout nouveau jeu télévisé, Combat de jeu de famille. La nouvelle série, qui mettra en vedette Kristen Bell et Dax Shepard en tant qu’hôtes et concurrents, promet de tester «les cerveaux, les muscles et les liens familiaux».

Le jeu télévisé d’une heure, qui vient de Ellen Degeneres et Warner Bros. Unscripted Television – marque le premier projet télévisé pour le couple Bell et Shepard, qui rejoindra des familles rivales de quatre à chaque épisode. Non seulement il y aura des jeux amusants, mais les participants participeront également dans l’espoir de gagner un gros prix en argent.

Et, si vous avez vu l’une des apparitions de Bell et Shepard sur Le spectacle Ellen DeGeneres, vous savez qu’il y aura beaucoup de rires en réserve pour Combat de jeu de famille.

« Pour l’un de nos premiers rendez-vous, j’ai invité Dax pour une soirée de match chez moi avec un groupe d’amis », a déclaré Bell dans un communiqué. « Il a dit qu’il était tombé amoureux de moi là-bas parce que j’étais une toute petite personne qui dirigeait tout le monde. Je suis tombé amoureux de lui aussi parce que c’est une très grande personne qui pourrait diriger tout le monde, mais choisit de ne pas le faire. héberger Combat de jeu de famille et joue toute la journée avec mon meilleur ami. «