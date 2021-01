MARIED At First Sight Le combat explosif d’Australie a stupéfié les téléspectateurs alors que Sam était accusé d’avoir « allumé du gaz » Elizabeth.

Le jeune homme de 26 ans a accusé sa femme de ne pas être honnête – malgré le fait qu’il avait secrètement couché avec Ines.

Dans un affrontement enflammé lors du dîner, Sam a dit à Elizabeth: «Pourquoi participer à l’expérience et me dire de rester?

«Je m’ouvre à toi et dis ‘ouais ok je vais rester’. C’est une perte de temps totale et mon temps est précieux. Je suis venu là-dessus pour une raison.

Soulignant à quel point Sam est hypocrite, les entremetteurs ont dit: « Je ne pense pas que vous ayez perdu votre temps, Sam. Je pense que vous avez été assez occupé. »

Elizabeth était furieuse quand elle a confronté Sam à essayer de le séduire.

« Arrête de faire comme si j’essayais d’avoir des relations sexuelles avec toi, » cria-t-elle.

Sam a répondu: « Alors je suis un menteur? Vous avez perdu la tête. »

Parlant de Sam à la caméra, Elizabeth a déclaré: « Tu es juste méchante. Tu as été vraiment méchante avec moi et ce qui est pire, c’est que je ne pense pas que tu réalises que tu es méchante.

« C’est blessant, ça fait mal. »

Un spectateur furieux a déclaré: « Sam est au bord de la violence. Il blâme Elizabeth mais la trompe derrière son dos et se moque d’elle aux autres. Comportement de merde. »

Un autre a ajouté: « Il n’est même pas bon dans ce domaine. C’est comme l’éclairage au gaz le plus basique effectué par un bébé narcissique en formation.

« Pense-t-il vraiment que le public va tomber amoureux? »

Sam a été intime avec Ines – qui est mariée à Bronson.

Bien qu’on lui ait demandé directement si les rumeurs étaient vraies, Sam a nié devant Bronson et les autres gars au dîner.