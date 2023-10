TACOMA — Un expert en médecine légale a témoigné lundi que Manuel Ellis aurait probablement survécu sans les actions des policiers de Tacoma, dont trois sont jugés devant la Cour supérieure du comté de Pierce pour la mort d’Ellis.

Le Dr Roger Mitchell, ancien médecin légiste en chef de Washington, DC, a confirmé la décision de l’ancien médecin légiste du comté de Pierce, le Dr Thomas Clark, selon laquelle Ellis, un homme noir de 33 ans, est décédé par homicide par manque d’oxygène causé par la contention physique, pendant interrogatoire par la procureure spéciale Patty Eakes la semaine dernière.

Les agents Matthew Collins, 40 ans, et Christopher « Shane » Burbank, 38 ans, sont accusés de meurtre au deuxième degré et d’homicide involontaire coupable au premier degré. L’agent Timothy Rankine, 34 ans, est accusé d’homicide involontaire au premier degré. Tous les trois ont plaidé non coupables, sont en liberté sous caution et restent employés par le département de police de Tacoma en congé payé.

Les avocats des policiers se sont appuyés sur le rapport d’autopsie préliminaire de Clark, qui faisait état d’un niveau potentiellement mortel de méthamphétamine dans le système d’Ellis, comme explication alternative de la façon dont il est mort.

« C’est la bagarre qui l’a tué », a déclaré Mitchell lundi, au début de la troisième semaine du procès, sous le contre-interrogatoire de l’avocat de Burbank, Brett Purtzer.

« Il s’est suicidé en résistant », rétorqua Purtzer. Des halètements audibles ont rempli la tribune de la salle d’audience. Le juge Bryan Chushcoff a demandé au jury de ne pas tenir compte de la remarque de Purtzer.

Mais ce n’était que le début des avocats de la défense qui s’en prenaient au témoignage et aux motivations de Mitchell. L’avocat de Collins, Jared Ausserer, a critiqué Mitchell pour s’être décrit sur les réseaux sociaux comme « un défenseur ».

Mitchell, qui est noir, a déclaré qu’il était en effet un défenseur de la recherche de solutions de santé publique aux problèmes qui ont touché de manière disproportionnée les Noirs américains. Il a reconnu avoir dit qu’il était important d’apprendre à la nouvelle génération de médecins noirs à « s’opposer à la suprématie blanche ».

Mitchell, qui produit un podcast sur les décès en garde à vue, a déclaré qu’il n’était pas au courant d’un élément racial dans les accusations portées contre les policiers et a déclaré que son podcast ne se concentrait pas exclusivement sur la mort d’hommes noirs.

Ausserer a interrogé Mitchell sur sa rémunération du procureur général de l’État de Washington pour son travail et son témoignage dans l’affaire. Mitchell a déclaré qu’il s’attend à un total compris entre 35 000 et 40 000 dollars.

Mitchell a passé la majeure partie de la matinée à être interrogé par la procureure spéciale Patty Eakes sur les conclusions médicales qui l’ont amené à conclure la lutte avec les officiers qui ont tué Ellis. Le principal d’entre eux était la présence d’acidose, une condition révélatrice d’un manque d’oxygène.

Les personnes souffrant d’un manque d’oxygène cherchent instinctivement à respirer, et une respiration lourde est le remède naturel du corps contre l’acidose, a déclaré Mitchell. Ellis, pressé contre le sol alors qu’il était allongé sur le ventre, ne parvenait pas à trouver une position qui lui permettait de respirer, a témoigné Mitchell.

Ausserer a interrogé Mitchell sur le « délire excité », un terme controversé que les forces de l’ordre – et certains médecins légistes – utilisent parfois pour décrire des personnes en crise de santé mentale ou soupçonnées de consommer des drogues qui meurent inexplicablement, généralement en présence de la police. Les principales organisations médicales et psychiatriques ont rejeté le délire excité comme un mythe, a témoigné Mitchell.

« Les cas attribués au délire agité sont des cas qui présentent souvent d’autres problèmes liés à la contention qui n’ont pas été diagnostiqués comme des problèmes liés à la contention », a témoigné Mitchell.

Il a répondu directement lorsqu’on lui a demandé ce qui avait causé la mort d’Ellis.

« C’est le fait qu’il ait été battu qui a causé sa mort », a témoigné Mitchell.

L’avocat de Rankine, Mark Conrad, a demandé à Mitchell s’il tirait ses conclusions de « preuves circonstancielles ».

Mitchell a déclaré que sa conclusion – selon laquelle la contention avait empêché Ellis de se voir refuser suffisamment d’oxygène – était basée sur un certain nombre de facteurs : Ellis étant placé en position couchée, ses mains menottées attachées à ses pieds, avec une cagoule sur la tête ; la présence de nourriture et de sang dans ses voies respiratoires ; et des documents sur les lieux indiquant que la fréquence cardiaque et la respiration d’Ellis se sont progressivement détériorées.

La semaine dernière, deux témoins oculaires ont qualifié les policiers d’agresseurs dans la lutte contre Ellis. Les avocats de la défense des officiers ont déclaré que c’était Ellis qui avait agi de manière agressive envers les officiers, les incitant à réagir.

Les témoignages devraient reprendre mardi lorsque l’accusation devrait appeler un expert audio-légal à témoigner.