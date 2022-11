Le combat entre l’ancien roi d’Espagne Juan Carlos et son ex-amant va devant les juges d’appel | Nouvelles du monde

L’ancien roi d’Espagne a lancé une offre d’appel après avoir perdu un combat devant la Haute Cour avec un ex-amant qui l’a accusé de l’espionner et de la harceler.

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, une femme d’affaires danoise, a intenté une action en justice contre Juan Carlos, qui a abdiqué en 2014, et demande des dommages et intérêts pour préjudice corporel.

Carlos, 84 ans, nie les actes répréhensibles et conteste les allégations portées contre lui.

Les avocats représentant l’ancien monarque ont fait valoir qu’il avait “droit à l’immunité de la juridiction des tribunaux anglais en sa qualité de membre éminent de la famille royale espagnole”.

Mais un juge de la Haute Cour n’était pas d’accord.

Le juge Nicklin a décidé plus tôt cette année que la réclamation pourrait aller de l’avant en Angleterre.

Image:

Juan Carlos aux funérailles de la reine en septembre



En juillet, deux juges de la Cour d’appel ont autorisé Juan Carlos à contester certaines des conclusions du juge Nicklin.

Trois juges d’appel, Lady Justice King, Lady Justice Simler et Lord Justice Popplewell, doivent examiner des arguments détaillés lors d’une audience devant la Cour d’appel de Londres.

Les avocats représentant Mme zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ont fait valoir que l’offre d’appel de l’ancien roi devait être rejetée.

Les juges ont entendu comment Juan Carlos a régné de 1975 jusqu’à son abdication en juin 2014 et la succession de son fils le roi Felipe VI.

On leur a dit que Mme zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, qui vit en Angleterre et a une maison dans le Shropshire, veut une “injonction et des dommages-intérêts” résultant d’une “campagne continue et continue de harcèlement” contre elle, “commencée” par le l’ancien roi à partir de 2012, suite à la “rupture d’une relation amoureuse intime” et son “refus de laisser (l’ancien roi) utiliser une somme financière qui lui a été irrévocablement offerte, ou de restituer d’autres cadeaux”.

Les avocats qui la représentent ont allégué aux juges que la conduite “inclut (l’ancien roi) ou ses agents la salissant elle et ses affaires dans les médias, la suivant, entrant chez elle dans le Shropshire et mettant sur écoute ses maisons et ses appareils électroniques”.

Le juge Nicklin a rejeté l’argument selon lequel, malgré son abdication, Carlos est resté un “souverain” et avait droit à l’immunité personnelle en vertu de la loi de 1978 sur l’immunité des États.

Il avait également déclaré que Carlos n’était pas membre de la maison du roi actuel au sens de cet acte.

Le juge Nicklin a déclaré que la position de l’ancien roi en vertu de la constitution espagnole était “entièrement honorifique” et ne lui assurait “aucun rôle continu”.