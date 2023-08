Le combat en cage d’Elon Musk et Mark Zuckerberg devrait avoir lieu dans un «lieu épique» | Actualités scientifiques et techniques

Elon Musk a suggéré que son combat en cage prévu avec le co-fondateur de Meta, Mark Zuckerberg, se déroulerait dans un « lieu épique ».

Dans une série d’articles sur X, anciennement connu sous le nom de Twitterle propriétaire controversé de l’entreprise a déclaré qu’il avait été en contact avec le Premier ministre italien et le ministre de la Culture au sujet de l’organisation de l’événement.

Il a également confirmé que le combat sera diffusé en direct sur X et Méta.

Musc52 ans, a écrit: « Le combat sera géré par mes fondations et celles de Zuck (pas l’UFC). Le livestream sera sur cette plateforme et Meta.

« Tout dans le cadre de la caméra sera la Rome antique, donc rien de moderne du tout.

« J’ai parlé au Premier ministre italien et au ministre de la Culture. Ils se sont mis d’accord sur un lieu épique. »

Il a ajouté: « Tout ce qui sera fait rendra hommage au passé et au présent de l’Italie. Et tous les bénéfices iront aux vétérans. »

Twitter

Ce contenu est fourni par Twitter, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Twitter cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Twitter biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Twitter cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

En plus de la référence à la Rome antique, Musk a également posté le mot « gladiateur » avec deux émojis d’épées croisées ainsi que l’expression latine Dulce est Desipere in Loco – traduite comme il est agréable d’être frivole au moment opportun.

Cela a conduit certains utilisateurs de X à spéculer que le combat en cage peut avoir lieu au Colisée – le plus grand amphithéâtre debout au monde où des combats de gladiateurs ont eu lieu pendant l’Empire romain.

Musk avait également posté précédemment: « Un combat aléatoire se produit dans le Colisée. »

Un porte-parole du gouvernement italien n’a pas répondu aux questions de Sky News cet après-midi.

En savoir plus:

Zuckerberg et Musk sont « très sérieux » à propos du combat en cage

X poursuit un groupe accusant Musk d’avoir permis aux discours de haine de prospérer

Zuckerberg dit qu’il « ne retient pas son souffle » pour se battre

Le dernier développement survient après des semaines de taquineries entre les deux hommes sur le combat, qui jusqu’à présent n’a pas été officiellement organisé.

Ils a accepté de se battre en juinlorsque le patron du milliardaire Tesla a écrit qu’il était « prêt pour un combat en cage » avec Zuckerbergqui a répondu: « Envoyez-moi l’emplacement. »

Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars (35 milliards de livres sterling) en octobre dernier, a déclaré qu’il « ne fonctionne presque jamais ».

Haut-parleur

Ce contenu est fourni par Haut-parleur, qui peuvent utiliser des cookies et d’autres technologies. Pour vous montrer ce contenu, nous avons besoin de votre permission pour utiliser des cookies. Vous pouvez utiliser les boutons ci-dessous pour modifier vos préférences afin d’activer Haut-parleur cookies ou pour autoriser ces cookies une seule fois. Vous pouvez modifier vos paramètres à tout moment via les options de confidentialité.



Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure de vérifier si vous avez consenti à Haut-parleur biscuits. Pour voir ce contenu, vous pouvez utiliser le bouton ci-dessous pour autoriser Haut-parleur cookies pour cette session uniquement.

Activer les cookies Autoriser les cookies une fois

Cliquez pour vous abonner au Sky News Daily partout où vous obtenez vos podcasts

Zuckerberg, 39 ans, détient une ceinture bleue de jiu-jitsu et a récemment a remporté des médailles d’or et d’argent dans un tournoi. Il a commencé le sport, ainsi que le MMA, pendant la pandémie et dit qu’il s’entraîne désormais trois à quatre fois par semaine.

Image:

Zuckerberg photographié en compétition dans un tournoi de jiu-jitsu





L’animosité entre le couple semble avoir été déclenchée par Meta libère un rival direct à X appelé Threads, qui a connu une croissance rapide lors de son lancement.

Musk a menacé de poursuivre Meta de Zuckerberg, affirmant qu’il avait copié X.