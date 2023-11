Le combat d’un homme pour libérer ses frères

Plus d’un mois après que des militants du Hamas ont kidnappé plus de 200 Israéliens, Liran Berman ne sait toujours pas si ses frères jumeaux sont en vie.

Berman s’est réveillé à 6h30 le 7 octobre dans sa maison de Zichron Yaakov, dans le nord d’Israël, au son des sirènes et a immédiatement envoyé un SMS à ses parents et à ses trois frères du kibboutz de Kfar Aza pour s’assurer qu’ils étaient enfermés dans leurs coffres. – protocole standard pour les habitants de la communauté agricole située à environ cinq kilomètres de la bande de Gaza.

“Tôt le matin de samedi, nous pensions qu’il s’agissait simplement d’une attaque de missile”, a déclaré Berman à USA TODAY. “Ce serait fini dans une heure ou deux, et nous continuerions notre vie.”

Trois heures après le premier retentissement des sirènes, la journée s’est transformée en un cauchemar sans fin lorsque ses frères Gali et Ziv, âgés de 26 ans, ont disparu.

Berman fait partie des nombreuses personnes qui attendent des nouvelles des membres de leur famille parmi les 240 Israéliens capturés lors d’une attaque qui a déclenché la pire escalade du conflit depuis 50 ans.

“Je fais tout ce que je peux”, a déclaré Berman. “Je ne fonctionne pas comme un mari, je ne fonctionne pas comme un père.”

Berman a quitté cette semaine sa femme et ses deux enfants en Israël pour rencontrer un groupe bipartisan de législateurs, composé de plus de deux douzaines de membres du Congrès, dont le président de la Chambre Mike Johnson et le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries.

Berman n’a pas reçu de nouvelles de l’état de ses frères depuis que Tsahal l’a informé 10 jours après l’attaque qu’ils étaient sûrs à « 99,99 % » que les deux frères faisaient partie des otages. “Nous ne savons pas s’ils sont ensemble, blessés, vivants”, a-t-il déclaré.

“Nous ne serons plus jamais les mêmes”

Le matin de l’attaque, Berman a appris le cauchemar qui se déroulait à des kilomètres de distance grâce à des SMS et des appels de groupe frénétiques. Les scènes de destruction, partagées avec Berman sur les réseaux sociaux et dans les textes de groupe, le hantent toujours.

« Ma communauté a été massacrée », a déclaré Berman. “Nous ne serons plus jamais les mêmes.”

Ziv et Gali, des jumeaux amusants qui, selon lui, égayeraient chaque pièce dans laquelle ils entraient, ont parcouru le monde pour leur travail dans l’industrie de la musique, a déclaré Berman.

“Ils étaient – ​​ils ont 26 ans”, a déclaré Berman en se corrigeant. “Ce sont les plus belles années de leur vie.”

Après l’attaque, les parents de Berman ont attendu dans leur coffre-fort pendant 18 heures avant que les responsables de Tsahal ne les secourent. Le convoi de soldats les a précipités à pied dans l’obscurité de la nuit. Un soldat a poussé le père de Berman, 64 ans, dans son fauteuil roulant alors que les bombes et les explosions résonnaient autour d’eux.

Les soldats ont exhorté le couple à garder le silence et à poursuivre leur route sans s’arrêter, a déclaré Berman. La zone était encerclée par les assaillants, ont-ils expliqué, comme le montrent les explosions à proximité.

Les membres de Tsahal n’ont extrait le troisième frère de Berman, âgé de 32 ans, de la pièce sécurisée de son domicile que dans l’après-midi du lendemain.

Les négociations pour libérer les otages se poursuivent

Depuis le début de la guerre, plus de 1 400 Israéliens sont morts et le siège israélien de la bande de Gaza a coûté la vie à plus de 10 000 Palestiniens.

Alors que les bombardements aériens israéliens sur Gaza se poursuivent, Berman est convaincu que ses frères ne seront pas blessés. « J’ai une confiance totale dans l’armée israélienne », a-t-il déclaré.

Dans les négociations entre les deux parties, Israël a refusé un cessez-le-feu complet jusqu’à ce que les 240 otages soient libérés.

Seuls quatre otages ont été libérés, tandis que les conditions et le bien-être des autres restent inconnus.

La rencontre de Berman avec les membres du Congrès et des médias a été facilitée par la Coalition Voice for Freedom, un groupe de plus de 350 organisations chrétiennes sionistes. Le Centre américain pour le droit et la justice, un membre « puissant » de la coalition dirigée par l’animateur de talk-show conservateur et ancien conseiller juridique de Trump, Jay Sekulow, a aidé à coordonner la comparution de certains membres de la famille à la conférence de presse.

Le groupe a appelé les membres du Congrès à faire pression sur le Qatar pour obtenir une libération immédiate et inconditionnelle des otages. Il demande également au Congrès de supprimer le financement de l’Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient, une organisation des Nations Unies qui héberge actuellement plus de la moitié de la population de la bande de Gaza, D’après l’OMS.

La politique n’est pas importante pour Berman, a-t-il déclaré, mais il espère que les négociations garantiront la libération de tous les otages.

“Dix, quinze, c’est une bénédiction pour leurs familles, mais il y en a plus de 200”, a-t-il déclaré.