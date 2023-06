Le combat d’exposition de Floyd Mayweather Jr contre John Gotti sombre dans une bagarre de masse après que l’arbitre ait fait signe de se retirer tôt | Nouvelles de boxe

Le dernier combat d’exposition de Floyd Mayweather Jr s’est terminé dans le chaos, car le combat contre John Gotti III a été interrompu tôt et les deux combattants et leurs camps respectifs se sont livrés à une bagarre de masse en Floride.

Depuis sa retraite en 2017 après avoir battu Conor McGregor de l’UFC dans un combat de cross-sport, Mayweather a pris part à plusieurs combats d’exhibition contre Logan Paul, Deji Olatunji et Aaron Chalmers.

Face à Gotti III, 30 ans – le petit-fils du patron du crime organisé John Gotti, devenu boxeur professionnel l’année dernière – le combat d’exhibition était prévu pour huit rounds de deux minutes, sans juges désignés.

Devant une foule de Floride fortement favorable à Gotti, le début du combat a été retardé car l’équipe de sécurité de Mayweather a dû évacuer les gens de son coin, avant que le joueur de 46 ans ne commence à dominer et à jouer avec son adversaire dans le ring. .

En effet, le décalage était tel que les deux combattants ont été avertis pour propos grossiers et langage abusif utilisé à mi-parcours par l’arbitre Kenny Bayless avant le sixième, Gotti n’étant capable de rien d’autre face à la vitesse et à la capacité technique de Mayweather.

Le sixième tour a vu la même chose en termes de discours trash et de tactiques brutales, obligeant Bayless à abandonner le combat et incitant Gotti à charger à Mayweather dans ce qui a commencé une bagarre.

Des scènes folles ont vu le personnel des deux camps prendre d’assaut le ring et lancer plusieurs coups de poing au milieu d’une masse de corps, avant que Gotti et Mayweather ne soient escortés, et les combats à l’intérieur et à l’extérieur du ring se sont poursuivis, avec des appels sur un micro de l’équipe de Mayweather demandant aux fans de quitter les lieux sans autre violence.