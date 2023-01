Le combat des présidents révèle le vide du leadership du GOP – Shaw Local

NEW YORK – (AP) – Alors que les républicains de la Chambre étaient déchirés par des luttes intestines, incapables de s’unir autour d’un choix d’orateur, l’ancien président Donald Trump avait un message emphatique pour la nouvelle majorité du GOP.

“Ne transformez pas un grand triomphe en une défaite géante et embarrassante”, a averti Trump en majuscules sur sa plateforme de médias sociaux mercredi matin, exhortant le une vingtaine d’insurgés pour “conclure l’affaire” et soutenir Kevin McCarthy.

Cela n’a pas aidé. Un seul électeur a bougé: un ancien partisan de McCarthy qui a choisi de voter «présent» à la place.

L’impasse est plus qu’embarrassante pour McCarthy, qui est maintenant le première personne en un siècle se débrouiller à travers plusieurs bulletins de vote – six jusqu’à présent – ​​et ne semble pas plus près de décrocher le travail que lorsque le vote a commencé. La révolte sonne l’alarme au sein du parti alors que les membres avertissent qu’ils sabotent leur nouvelle majorité étroite et aliènent les électeurs alors qu’ils luttent pour remplir leur fonction la plus élémentaire : élire leur propre chef.

L’épisode pose également des questions plus profondes sur l’identité et l’avenir du parti. C’est un nouveau rappel de l’influence décroissante de Trump au sein du GOP – même parmi les partisans les plus virulents de son mouvement politique Make America Great Again – alors qu’il cherche à nouveau l’investiture présidentielle du partiexposant un vide de leadership sans alternative évidente pour unir le parti et le guider à travers les responsabilités pratiques de gouvernance et les défis politiques.

L’ancien président de la Chambre, Newt Gingrich, a averti que les républicains anti-McCarthy “jouaient avec le feu”.

“C’est le plus grand danger que nous ayons eu en tant que parti depuis 1964”, a déclaré Gingrich dans une interview, faisant référence à la Convention nationale républicaine qui a vu des modérés affronter des insurgés conservateurs. La base républicaine, a-t-il dit, “regarde le chaos à la Chambre et ils surveillent le potentiel d’une collision Never-Trump et Always-Trump qui pourrait être dévastatrice”.

Les alliés du parti dans les médias conservateurs étaient également affligés.

“C’est un désastre pour les républicains”, a déclaré l’animateur de Fox News, Steve Doocy, mercredi sur “Fox & Friends”. Sean Hannity a déclaré mardi soir que les républicains de la Chambre “sont sur le point de devenir un spectacle de clown total s’ils ne font pas attention”.

Mardi, McCarthy n’a pas obtenu la majorité requise à trois tours de scrutin alors qu’un groupe de 20 rebelles républicains a insisté sur une alternative plus conservatrice. Mercredi, le groupe anti-McCarthy a coché jusqu’à 21 grâce à trois autres votes ratés.

Jusqu’à ce qu’un orateur soit choisi, les représentants élus à la Chambre ne peuvent prêter serment, laissant la chambre basse du Congrès dans un état de dysfonctionnement suspendu.

Les luttes intestines extraordinaires se sont répercutées sur l’écosystème républicain au début du cycle électoral de 2024.

“Ce que j’entends de la part des républicains de base, des donateurs, des candidats et même des élus fédéraux, c’est qu’il y a un vide de leadership important du côté républicain”, a déclaré Harmeet Dhillon, un avocat californien qui défie la présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, de diriger le comité d’organisation du parti.

Dhillon a refusé d’émettre une approbation lors de l’élection du président, notant seulement qu ‘«il y a un sentiment que la vieille garde ne comprend pas».

Le chaos contrastait fortement avec les démocrates, qui sont largement unis derrière le président Joe Biden à l’approche de la nouvelle saison des élections présidentielles.

Alors que l’un des votes ratés de la Chambre républicaine s’est déroulé mercredi, Biden est apparu aux côtés du chef républicain du Sénat, Mitch McConnell lors d’un événement du Kentucky conçu pour mettre en évidence le paquet d’infrastructures bipartites que le président démocrate a promulgué en 2021. Trump a répondu en s’en prenant à McConnell dans une attaque raciste contre l’épouse de McConnell, l’ancienne secrétaire aux transports de Trump.

« C’est qui ils sont. Crise, confusion, désarroi. C’est malheureux », a déclaré Pete Aguilar, président du House Democratic Caucus, lors d’une conférence de presse.

Une grande partie du dysfonctionnement qui afflige le GOP actuel est liée à l’adhésion du parti à la politique de coupe-brûlis de Trump et à la position politique affaiblie de l’ancien président. McCarthy illustre ce modèle, après s’être rendu à Mar-a-Lago au début de 2021 pour rendre visite à Trump après l’insurrection du 6 janvier – une décision qui a contribué à cimenter la réanimation politique de Trump et a été largement considérée comme faisant partie d’un effort de McCarthy pour renforcer son offre de conférencier .

Mais alors que Trump a explicitement appelé ses supposés loyalistes à soutenir McCarthy mercredi matin, aucun des 20 républicains de la Chambre qui se sont opposés à McCarthy la veille – tous de la soi-disant aile MAGA du parti – n’a répondu à l’appel de Trump.

C’est même après que Trump a téléphoné aux critiques républicains de McCarthy et leur a demandé de “faire tomber”, a déclaré mercredi la républicaine du Colorado Lauren Boebert à la Chambre alors qu’elle nommait la républicaine de Floride. Byron Donald à la place du président.

Dans un moment de rare défi public aux souhaits de Trump, Boebert a déclaré que Trump devait plutôt “dire à Kevin McCarthy que, ‘Monsieur, vous n’avez pas les votes et qu’il est temps de vous retirer.'”

Alors que Trump luttait pour exercer son influence, plusieurs rivaux potentiels dans la prochaine primaire présidentielle ont offert leur propre marque de leadership à distance.

Le gouverneur du New Hampshire, Chris Sununu, qui vient de remporter une solide réélection en novembre, a critiqué la Chambre dirigée par les républicains.

« Devrions-nous vraiment être surpris qu’une bande de crétins au Congrès bloque les choses ? Bien sûr que non », a déclaré Sununu dans un communiqué.

Le gouverneur du Maryland, Larry Hogan, qui devrait lancer une candidature à la Maison Blanche après son départ de ses fonctions plus tard ce mois-ci, a profité de l’occasion pour souligner son propre leadership exécutif.

“Les républicains ont soif de résultats conservateurs de viande et de pommes de terre de la part de la nouvelle majorité à Washington, comme les gouverneurs républicains le font déjà, mais tout ce qu’ils obtiennent, c’est une poignée de noix mélangées”, a déclaré Hogan. “Il est temps de dépasser ce cirque et de montrer au pays que nous pouvons gouverner avec compétence et bon sens.”

L’ancien gouverneur du New Jersey, Chris Christie, un autre candidat républicain potentiel pour 2024, a suggéré que la lutte de son parti pour élire un nouveau président était un défi assez typique pour le parti qui n’occupe pas la Maison Blanche.

«Nous devons avoir ce combat en public. Nous devons le faire entendre à haute voix. Et nous devons ensuite le résoudre », a déclaré Christie dans une interview. “C’est ce qui arrive quand vous êtes un parti hors du pouvoir qui n’a pas de leader national clair.”

Quelle que soit la rapidité avec laquelle le combat de l’orateur est décidé, le vide de leadership plus large du GOP persistera dans un avenir prévisible.

À la fin du mois, le RNC doit régler sa bataille pour le leadership alors que McDaniel se bat pour un quatrième mandat. L’enjeu est l’avenir de l’infrastructure nationale du GOP et des dizaines de millions de dollars en ressources républicaines.

À la fin du printemps, la lutte pour l’investiture présidentielle républicaine commencera sérieusement, opposant des candidats ambitieux de tous les horizons politiques à Trump dans une lutte pour la suprématie du parti.

Et d’ici l’automne prochain, la délicate majorité de la Chambre du GOP sera chargée de gouverner des responsabilités impliquant la pleine foi et le crédit du gouvernement américain, entre autres responsabilités législatives ayant des conséquences réelles importantes.

Christie a suggéré que la nouvelle saison des primaires présidentielles – qui se déroulera au cours de la prochaine année et demie – est conçue pour déterminer la prochaine génération de dirigeants républicains.

“D’ici à ce que nous arrivions à la convention en juillet 2024, je pense que ce sera résolu”, a déclaré Christie.

Mais Gingrich, un allié de longue date de Trump, a averti que la lutte pour le leadership pourrait avoir des ramifications durables, amenant la base à se demander pourquoi ils ont donné de l’argent aux candidats au Sénat et à la Chambre “pour obtenir ce gâchis”.

« Je pense que les gars de la Chambre font des dommages substantiels au Parti républicain et ne s’en rendent même pas compte », a déclaré Gingrich.

