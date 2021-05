Le combat de relégation, la candidature de Lewandowski pour l’histoire et la course pour l’Europe soulignent la dernière journée dramatique de la Bundesliga

Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, a déclaré que bien que le titre et la place en Ligue des champions aient été confirmés en Allemagne, la dernière journée promet d’être un thriller absolu en bas du tableau. Ce n’est pas non plus le seul drame restant.

Je dois avouer que je suis un grand fan des heures de coup d’envoi simultanées. Cela peut sembler étrange pour un commentateur à dire, car lorsque nous travaillons sur des jeux en direct, nous devons rester attachés à celui que nous couvrons plutôt que de rebondir entre les matchs, car les fans sont libres de le faire.

Il y a quelque chose d’irrésistible dans le drame de l’excitation partagée du dernier jour affectant différentes équipes dans des endroits différents. Comme vous vous en doutez, la langue allemande a un mot pour cela, un Fernduell, ce qui se traduit par un duel longue distance.

Trois de ces duels samedi en Bundesliga affecteront les clubs en difficulté de relégation, par ordre de confort actuel: Arminia Bielefeld (32 points), Werder Brême (31 points) et FC Koln (30 points). L’un d’entre eux sera en sécurité, l’un tombera dans le barrage de relégation contre l’équipe classée troisième du deuxième rang, tandis que la hache de Bundesliga tombera sur le membre le plus bas du trio en difficulté.

Dans l’état actuel des choses, ce serait Koln, un club traditionnel extrêmement fier, mais avec une histoire récente d’être un Fahrstuhlmannschaft (une « équipe d’ascenseurs » qui monte et descend entre les deux premières divisions). Effzeh sont chez eux à Schalke, déjà relégué, qui, à première vue, donne l’espoir de pouvoir sauter les deux autres et assurer une sécurité garantie. Mais Schalke, libéré de ses propres fardeaux sur le terrain, s’est déchaîné sur l’Eintracht Frankfurt, cinquième, la semaine dernière, leur victoire 4-3 servant d’avertissement que Cologne ne devrait pas s’attendre à une course facile.

Ce que Koln et Bielefeld ont en commun, c’est qu’ils ont tous deux effectué des changements d’entraîneur alors qu’il était encore temps pour les nouvelles nominations de faire une différence tangible: Friedhelm Funkel et Frank Kramer remplaçant respectivement Markus Gisdol et Uwe Neuhaus. Brême en revanche, collé stoïquement à Florian Kohfeldt, répétant ainsi leur politique de fidélité de la saison dernière lorsque Kohfeldt les a maintenus après un barrage serré contre Heidenheim.

Cependant, avec une semaine restante, Brême est allée dans une nouvelle … enfin une ancienne direction. Après avoir récolté un seul point en neuf matches lors d’une triste course sous Kohfeldt, la jeunesse a fait place à beaucoup plus d’expérience.

Ils ne viennent pas plus aguerris à Brême que Thomas Schaaf, depuis 14 ans leur entraîneur-chef et cerveau de la Bundesliga et du DFB-Pokal en 2003-2004. Schaaf a également passé toute sa carrière de joueur avec le Werderaner, où il a remporté le Meisterschale et Pokal deux fois chacun.

Maintenant, Schaaf est chargé de sortir Brême d’un désordre qu’il n’a pas participé à la création. Un entraîneur respecté peut-il changer la mauvaise trajectoire d’une équipe en une semaine seulement? Nous allons découvrir quand Brême accueillera le Borussia Monchengladbach, avec ou sans la formation diamantaire dont Schaaf est synonyme!

Bielefeld, les héros de la promotion de la saison dernière se rendent dans l’équipe qui les a accompagnés en 2020, le VfB Stuttgart, sachant qu’au moins ils contrôlent le tableau. Une victoire pour l’équipe d’Ostwestfalen garantira leur présence en Bundesliga la saison prochaine. Mais cela pourrait tout aussi bien se tromper et Arminia pourrait se retrouver en séries éliminatoires ou même descendre.

Le FC Koln serait en panne si la saison se terminait aujourd’hui, mais ils ont encore une chance de se sauver à domicile samedi contre Schalke. Photo par Friedemann Vogel – Piscine / Getty Images

Le problème pour Bielefeld et Brême est que leurs adversaires ont quelque chose à jouer. La Ligue de conférence de l’UEFA peut ne pas sembler être le plus grand prix de tous, mais c’est toujours une plume dans la casquette d’un entraîneur pour se qualifier pour l’Europe.

Cela est particulièrement vrai pour l’entraîneur de l’Union Berlin, Urs Fischer, qui doit être candidat à l’entraîneur de l’année en Bundesliga. Dans seulement leur deuxième saison dans l’élite, Union (47 points) est remarquablement à l’aube de l’Europe. Ils savent qu’une victoire contre le RB Leipzig les y mènera et sera dopé par 2000 fans qui ont reçu l’autorisation provisoire de participer par le Sénat de Berlin.

Cependant, Gladbach (46 points), Stuttgart (45 points) et Fribourg (qui se rendent à Francfort sont également sur 45 points) sont tous en lice et sont bien conscients qu’ils peuvent bondir sur toute dérapage de l’équipe du sud-est. de la capitale.

Le désir de l’Union pour les fans, bien que dans une capacité limitée, contraste avec Holstein Kiel (62 points) qui dimanche pourrait décrocher une promotion dans l’élite pour la première fois. Kiel pense que par souci de solidarité et d’équité envers les autres clubs et organisations sportifs qui ne peuvent pas attirer les fans, il ne serait pas juste d’avoir ce qu’ils considèrent comme un avantage injuste. Ainsi, même si la municipalité locale a sanctionné un petit nombre de spectateurs participant au match crucial à domicile contre Darmstadt, Kiel a dit non de manière désintéressée et a gagné de nouveaux admirateurs dans le processus.

Si eux et l’actuel 2. leader de la Bundesliga, le VfL Bochum (63 points) l’emportent dimanche (l’hôte de Bochum, Sandhausen), les deux seront promus. Mais Greuther Furth (61 points) a encore une chance et sera prêt à frapper contre Fortuna Düsseldorf. Au pire, Furth a la garantie de jouer les barrages. Hambourg, il convient de noter, doit affronter une quatrième année en deuxième division après une défaite lamentable 3-2 contre l’humble Osnabruck. Pas même l’un des plus grands de tous les temps, Horst Hrubesch, chargé temporairement, n’a pu les sauver.

Enfin, si rien de tout cela Fernduell les choses sont à votre goût (mais s’il vous plaît en goûter si vous le pouvez!), il y a la question pas si petite de Robert Lewandowski du Bayern Munich qui essaie de faire plus d’histoire. Après avoir égalé le record de 40 buts de Gerd Muller en une saison de 1971 à 1972, il est naturel de s’attendre à ce que le meilleur n ° 9 mondial le surpasse samedi contre Augsbourg.

Plongez-vous dans le dernier week-end de Bundesliga de cette saison unique, car il y a encore tant à apprécier.