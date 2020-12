(Opinion Bloomberg) – Un accord commercial sur le Brexit pourrait être annoncé prochainement, ou non. Mais il est à bien des égards approprié que les droits de pêche soient considérés comme le dernier obstacle à franchir. Ce seul domaine politique – complexe, émotif et enveloppé de droits et de griefs historiques – résume à la fois ce qui rend l’Union européenne si exaspérante aux yeux de nombreux Britanniques et les réalités inéluctables de l’interdépendance économique.

Ce qui surprend la plupart des gens, c’est la petite taille des enjeux économiques. Alors que quelque 1,5 milliard de dollars de poisson sont vendus dans chaque sens chaque année, la pêche ne représente que 0,12% de l’économie britannique et n’emploie que 24 000 travailleurs. C’est aussi une part de la taille d’une sardine dans l’économie de l’UE. Un échec à conclure un accord commercial à cause du poisson indiquerait probablement qu’une partie voulait de toute façon mettre fin à tout le processus.

Ce n’est pas pour minimiser le problème. Les accords commerciaux échouent souvent sur des détails apparemment mineurs. Et la question du poisson est totémique pour les Brexiters et politiquement explosive pour les États côtiers de l’UE, en particulier la France où le président impopulaire Emmanuel Macron a beaucoup d’apaisement à faire.

En termes simples, l’UE souhaite un accès continu aux riches eaux de pêche britanniques. Vous pouvez voir pourquoi: plus de la moitié des poissons et crustacés capturés dans les eaux britanniques sont débarqués par les pays de l’UE. La Grande-Bretagne veut reprendre le contrôle de sa zone économique exclusive (qui, en vertu du droit international, s’étend jusqu’à 200 milles marins de la côte) et quitter la politique commune de la pêche de l’UE, qui fixe des quotas pour la quantité et le type de poisson que les pays de l’UE sont autorisés à pêcher .

Alors que le Royaume-Uni semble avoir l’influence ici, le négociateur de l’UE Michel Barnier a lié «l’accès aux eaux» à «l’accès aux marchés». Cela signifie que l’UE peut retirer à tout moment le traitement préférentiel sur les tarifs douaniers et le commerce des marchandises si elle n’est pas satisfaite du règlement sur la pêche.

Il y a de vieux comptes à régler. Alors que les pêcheurs européens travaillent dans les eaux britanniques depuis des siècles (la Belgique revendique que des droits dans les mers britanniques aient été accordés aux pêcheurs de Bruges à perpétuité par le roi Charles II en 1666), le gouvernement conservateur britannique de 1973 a sacrifié les intérêts de l’industrie de la pêche lors de son adhésion en 1973 à la Communauté économique européenne. C’est ce statu quo que Barnier cherche effrontément à préserver maintenant.

L’histoire continue

Les disputes de poisson ont la mauvaise habitude de devenir désordonnées, voire violentes. Pendant la «guerre de la morue» du XXe siècle, l’OTAN a été contrainte d’intervenir pour calmer les affrontements entre les canonnières islandaises et les escortes de la Royal Navy protégeant les chalutiers britanniques. Les pêcheurs français et britanniques se sont affrontés aussi récemment qu’en 2018 sur les pétoncles. Et la semaine dernière, Londres a déclaré qu’elle préparait la Royal Navy à protéger les eaux britanniques après le Brexit et que les pêcheurs français ont menacé de blocus.

Alors que l’UE devra renoncer à certains droits ici, l’argument du Brexiter – selon lequel le Royaume-Uni devrait simplement contrôler ses eaux territoriales – est trompeur dans sa simplicité. Le fait de ne pas parvenir à un accord sur le poisson condamnerait l’accord commercial plus large. Ce ne serait pas seulement une mauvaise nouvelle pour l’économie britannique, cela dévasterait l’industrie même que Boris Johnson prétend protéger.

Il existe quelque 73 stocks de poissons différents soumis à des quotas dans les eaux britanniques. Certains sont préférés par les consommateurs britanniques et d’autres par les palais continentaux. Même si la Grande-Bretagne a réussi à rapatrier tous les quotas dans ses mers, elle n’a ni les navires ni la capacité de débarquement pour les pêcher ou les transformer. Ce serait également voué à l’échec car les pêcheurs britanniques exportent 70% de leurs prises, la France étant leur plus grand marché. Avoir des tarifs serait douloureux. Ajoutez le fardeau des inspections, des certificats sanitaires et des documents d’exportation et il y aura des camions de poisson pourri à traiter.

Les Brexiters sont également mécontents que la moitié du quota européen actuel de l’Angleterre – 160 millions de livres (177 millions de dollars) de poisson – soit entre les mains de navires islandais, espagnols et néerlandais battant pavillon britannique. La plupart de ces bateaux pêchent des espèces qui ne sont pas populaires auprès des consommateurs britanniques, mais le Royaume-Uni souhaite que davantage d’entre eux soient transformés sur ses rives pour créer des emplois. Les lobbies de l’industrie de la pêche veulent que le gouvernement aille encore plus loin en interdisant les bateaux étrangers.

L’Écosse est également essentielle. Il détient 60% du quota britannique et pêche en grande partie avec ses propres navires. La promesse de reprendre le contrôle des eaux de pêche a été un engagement clé des conservateurs écossais. Alors que le Parti national écossais insiste de plus en plus pour l’indépendance, Johnson est déterminé à faire en sorte qu’il ne puisse pas utiliser un compromis pour renforcer sa cause.

Si les différences sont réelles, le différend sur le poisson est également un moyen pratique de repousser d’autres domaines des négociations commerciales où les enjeux sont beaucoup plus importants. Les deux côtés ont besoin l’un de l’autre; il y a beaucoup de possibilités de rendre tout accord maritime révisable à l’avenir ou même d’établir des règles différentes pour différents types de poissons.

Pourtant, ce n’est que dans les dernières heures des négociations commerciales que vous savez ce qui compte vraiment pour les deux parties. Si Johnson était incapable de conclure un accord commercial maintenant, ce serait, comme il l’a dit un jour dans un autre contexte, un échec de la politique. Cod aidez-le si cela arrive.

Cette colonne ne reflète pas nécessairement l’opinion du comité de rédaction ou de Bloomberg LP et de ses propriétaires.

Therese Raphael est chroniqueuse pour Bloomberg Opinion. Elle était rédactrice en chef de la page éditoriale du Wall Street Journal Europe.

Pour plus d’articles comme celui-ci, veuillez nous rendre visite sur bloomberg.com/opinion

Abonnez-vous maintenant pour rester en tête avec la source d’actualités commerciales la plus fiable

© 2020 Bloomberg LP