Si vous n’avez pas vu Meryl Streep et Melissa McCarthy se battre l’une contre l’autre dans « Only Murders in the Building », alors, pour emprunter une phrase chère à Aaron Sorkin, vous n’avez pas vu Shakespeare comme on l’entend. à faire.

Les poids lourds d’Hollywood se sont affrontés dans le septième épisode de la saison 4 de « OMITB », « Valley of the Dolls », et je ne me souviens pas de la dernière fois où j’ai autant ri.

Dans l’épisode, les podcasteurs « Only Murders » – Charles (Steve Martin), Oliver (Martin Short) et Mabel (Selena Gomez) – décident de quitter la ville pour se cacher à Long Island, chez la sœur de Charles. , Doreen (Melissa McCarthy), alors qu’ils tentent d’échapper au tueur anonyme de cette saison.

Meryl Streep et Melissa McCarthy se sont battues pendant des siècles sur «Only Murders in the Building». Disney

Terrifié par une menace à l’intérieur de l’immeuble Arconia, le trio de podcasteurs quitte la ville en courant. La sœur de Charles lui sert de refuge et pourtant, cette planque s’avère tout sauf le cas. Disney

Peu de temps après son arrivée à la maison de poupées de Doreen (il y a des poupées partout – même une poupée Taylor Swift), la petite amie d’Oliver, Loretta (Meryl Streep), se présente, exigeant de savoir pourquoi il a rompu avec elle par SMS (et a ensuite tourné son téléphone éteint).

Oliver et Loretta – dont la rumeur dit qu’ils se fréquentent dans la vraie vie – s’embrassent et se maquillent rapidement, au grand désarroi de Doreen. Le Long Islandais amoureux de Crystal Light a développé un béguin pour Oliver et a même essayé de lui faire bouger les choses. C’est ce triangle amoureux qui pousse Streep et McCarthy à se jeter.

« Il va y avoir un combat de chats, essentiellement à propos d’Oliver, entre vous et Melissa McCarthy », a révélé le co-créateur et producteur exécutif John Hoffman à Streep lors du dîner avant le début du tournage de la saison 4. La réaction de Streep, racontée par Hoffman Ligne TV: « Je l’ai vue lever les mains au-dessus de sa tête et elle a dit : ‘Je parie sur moi.' »

Melissa McCarthy et Meryl Streep se disputent le personnage de Martin Short, Oliver. Disney

McCarthy était ravie lorsque Hoffman lui a présenté l’idée. «Je vais raccrocher parce que je vais m’évanouir. Je suis tellement amoureux de tout ce que tu me dis », se souvient-il de lui avoir dit.

Quand est venu le temps de filmer la scène, Hoffman et l’équipe de « Only Murders » avaient des cascadeurs sur le plateau et un plan sur la façon dont tout cela se déroulerait. Streep et McCarthy étaient déçus.

« Nous y sommes donc et nous avons vidé la salle avec notre cascadeur, Chris Barnes, et son équipe avait élaboré un plan pour ce qu’ils allaient faire », a déclaré Hoffman. Variété. « C’était très détaillé et cela nous a semblé bien. »

« Meryl et Melissa se sont levées et ont dit : ‘Regardez ça et voyons si c’est trop' », se souvient-il. « Ils se sont regardés après et ils se sont dit : « C’est très bien. Nous avons des idées différentes. Ils ne pensaient pas que cela allait assez loin ! »

Le personnage de Melissa McCarthy, Doreen, tente d’imiter la coiffure tressée portée par Loretta (Meryl Streep) pour séduire Oliver (Martin Short). Disney

Melissa McCarthy dans le rôle de Doreen dans « Only Murders in the Building ». Disney

« Ils ont commencé à chorégraphier eux-mêmes, et quand j’ai vu ce qu’ils faisaient, je me suis dit : ‘Ce n’est pas planifié avec les cascadeurs' », a poursuivi Hoffman. «Ils disent: ‘Non, non, nous n’avons pas besoin de cascadeurs.’ Je me dis : « Meryl, tu es jetée sur ce canapé sur ton cou ! Je ne peux pas!’ Elle dit : « Je vais bien. Je vais bien. Je l’aime. C’est génial. Puis-je lui sauter sur le dos comme ça ? Et [to Melissa]’Attrape-moi plus fort !’

« Ils l’ont fait de manière si viscérale, d’une manière à laquelle aucun de nous n’était préparé », a expliqué le producteur. « Et chaque fois qu’ils le faisaient, je ne pouvais pas regarder. »

«Je dirai qu’il y a un plan d’un cascadeur pendant une seconde rapide parce que c’était juste un plan dont nous avions besoin, mais sinon, c’est tous eux, tout le temps. C’était une soirée inoubliable sur le plateau.

Meryl Streep et Martin Short Disney

Martin Short dans le rôle d’Oliver Putnam dans « Only Murders in the Building ». Disney

Streep et les camarades de McCarthy ont été également étonnés par ce qu’ils ont vu se dérouler.

«J’étais abasourdi! Je dois dire que j’en étais bouche bée ! » Steve Martin a dit Les États-Unis aujourd’hui.

Selena Gomez a ajouté : « Ils n’avaient pas besoin des doublures ! Ils étaient super ! »

« Ils y sont vraiment allés, et je pensais que ce serait l’une des scènes les plus drôles de tous les temps », a poursuivi Martin.

Même s’il était présent le jour du tournage de la scène, Martin Short a été surpris lorsqu’il a vu le combat « tout entier » dans l’épisode terminé.

« J’étais toujours surpris que ce soit clairement Meryl et Melissa qui faisaient ça », a-t-il déclaré. «C’est très agressif. Très drôle.

Meryl Streep et Eugene Levy sur « Seuls les meurtres dans le bâtiment ». Disney

Pour McCarthy, il ne faisait aucun doute qu’elle ferait tout son possible. « Je n’allais pas manquer l’occasion de jeter Streep sur le dossier d’un canapé. » elle a dit à Variety.

L’actrice de « Spy » a également fait l’éloge des qualités athlétiques de son partenaire de scène, en disant: « Pour mémoire, je ne voudrais pas rencontrer Meryl dans une ruelle sombre, elle bouge comme un lynx roux de 18 ans. »

Les réseaux sociaux se sont allumés après la diffusion de l’épisode, les fans de la série louant les actrices pour leurs prouesses comiques (et physiques).

Mélissa McCarthy. Disney

« [I] il faut juste que tout le monde sache que je pense que cette scène de meurtres dans le bâtiment mérite au MOINS 3 Emmy différents », a déclaré une personne. posté sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). « [M]Eryl Streep et Melissa McCarthy sont fantastiques, mais chaque acteur présent dans cette salle est tout simplement phénoménal. CE!!! est-ce une si bonne télévision en ce moment.

Faisant écho au sentiment, quelqu’un d’autre a commenté« Je suis désolé mais si cet épisode ne gagne pas quelque chose pour la comédie, je ne sais pas ce que nous faisons. » Ils ont ajouté: « Cet épisode était un pur génie. »

Un téléspectateur, qui se décrit comme un « suprémaciste de Meryl Streep », a le mieux résumé la situation : «[M]Eryl Streep bat le s[–]t de Melissa McCarthy, chef-d’œuvre absolu.

Les sept premiers épisodes de la saison 4 de « Only Murders in the Building » sont désormais disponibles en streaming sur Hulu. Les saisons 1 à 3 sont disponibles sur Hulu et Disney+.