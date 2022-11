Le combat de l’UFC sondé pour des irrégularités de paris (VIDEO)

Un combat UFC du week-end dernier fait l’objet d’une enquête après la découverte d’une activité de jeu inhabituelle

Un récent combat de l’UFC entre Darrick Minner et Shayilan Nuerdanbieke fait l’objet d’une enquête après qu’une activité de paris suspecte a été notée par plusieurs paris sportifs basés aux États-Unis, selon ESPN.

Le Chinois Nuerdanbieke a remporté la victoire contre le combattant américain Minner, remportant le combat de samedi dernier à l’installation Apex de l’UFC à l’extérieur de Las Vegas par TKO juste après la marque d’une minute au premier tour – cependant, il a été noté par plusieurs preneurs de paris qu’une quantité inhabituelle d’activité de paris se déroulait dans les heures précédant le combat pour soutenir la victoire de Nuerdanbieke avec une arrivée au premier tour.

Cela a incité plusieurs paris sportifs à cesser de prendre de l’argent sur le combat, selon US Integrity – une entreprise qui surveille l’activité de paris aux côtés des régulateurs de jeu d’État à Las Vegas.

Dans les heures qui ont précédé le combat, des rumeurs sont apparues en ligne suggérant que Minner avait été blessé, ce qui risquait de réduire les chances d’une victoire rapide de Nuerdanbieke.

Shayilan Nuerdanbieke assomme Darrick Minner #UFCVegas64 pic.twitter.com/pmxXRGtV1Z — Finitions pures (@PureKnockouts) 6 novembre 2022

qu’est-il arrivé à Darrick Minner que tout le monde sait ?????? pic.twitter.com/7dRMzWcXnI – Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) 5 novembre 2022

Un mouvement de ligne fou dans le combat Shayilan Nuerdanbieke contre Darrick Minner au cours des 90 dernières minutes. La cote moyenne est passée de -237 à -362 pour Shayilan —Aaron Bronsteter (@aaronbronsteter) 5 novembre 2022

Les rumeurs semblaient légitimes lorsque Nuerdanbieke a décroché un coup de pied précoce qui a provoqué une réaction visible de Minner. Le combattant chinois a rapidement appliqué une pression et a mis fin au combat via TKO après un déluge de coups au sol à seulement 1:07 du premier tour.

US Integrity a ensuite été informé par plusieurs paris sportifs différents de modèles de paris suspects qui se sont intensifiés même après que les cotes soient devenues nettement moins attrayantes pour les parieurs.

“Notre objectif, comme toujours, est d’informer le plus rapidement possible l’industrie de toute activité potentiellement néfaste, anormale ou suspecte, afin qu’elle puisse agir le plus rapidement possible.», a déclaré Matthew Holt, président de US Integrity, à ESPN.

“Dans ce cas, nous espérons qu’en envoyant quelques heures avant le début du combat, nous avons peut-être aidé à empêcher certains paris plus suspects de passer..”

La situation survient quelques semaines seulement après que l’UFC a informé ses combattants que les règles nouvellement adoptées signifiaient qu’ils n’étaient plus autorisés à parier sur le résultat des combats de l’UFC, le directeur commercial de l’organisation, Hunter Campbell, informant les athlètes dans une note de service que la décision a été prise. “à la lumière des directives claires que nous avons reçues des régulateurs responsables de l’industrie réglementée des paris sportifs aux États-Unis.”

Le rapport d’ESPN indique en outre que certains paris sportifs sont d’avis que Minner a lancé le combat, tandis que d’autres suggèrent que la nouvelle de sa blessure supposée a été divulguée et qu’il a été déterminé par les joueurs qu’il était trop gravement blessé pour être compétitif dans le combat. .