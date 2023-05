Paulie Malignaggi pense que le combat de Floyd Mayweather avec Conor McGregor est le « plus gros vol d’argent » de l’histoire de la boxe.

L’ancien champion du monde à deux poids a aidé McGregor à se préparer pour son combat de boxe croisé, uniquement pour que des images de leurs séances d’entraînement soient divulguées publiquement.

7 Malignaggi s’est disputé avec McGregor après leur combat 1 crédit

Un clip montre que Malignaggi semble être abandonné par l’ancien champion de l’UFC à double poids, mais l’Américain a toujours insisté sur le fait qu’il n’avait pas été renversé par McGregor, qui est depuis devenu son ennemi acharné.

La paire s’est affrontée avant le dernier combat professionnel de Mayweather qui s’est arrêté au dixième round lorsqu’il a arrêté un McGregor épuisé sur ses pieds.

Malignaggi s’est même moqué de McGregor en publiant un mème méchant après s’être cassé le pied lors d’un combat de trilogie avec Dustin Poirier à l’UFC 264 en juillet 2021.

Maintenant, le joueur de 42 ans a affirmé que le seul match de boxe de la superstar de l’UFC, qui a généré 4,3 millions d’achats à la carte et a vu McGregor repartir avec 100 millions de dollars (80 millions de livres sterling), est le “ plus gros vol d’argent » de tous les temps.

7 Malignaggi est un ancien champion du monde des deux poids Crédit : Getty

7 Il savait que les compétences de McGregor en MMA ne passeraient pas à la boxe Crédit : Zuffa LLC via Getty

Malignaggi a dit Pari: « Je ne pouvais pas imaginer à quel point un combat entre Conor et Floyd serait ridicule jusqu’à ce que je monte sur le ring avec Conor et que je voie à quel point il était terrible.

« Je me suis dit ‘Wow, ça va vraiment être ridicule.’ Et c’était le cas. En sortant de ce combat, j’ai pensé que ce devait être le plus gros vol d’argent de l’histoire de l’argent.

« Ce type est tellement terrible et il va combattre Mayweather, probablement le meilleur boxeur de l’histoire du sport. Même s’il est à la retraite, Mayweather va battre ce gars les yeux fermés. Et c’est essentiellement comme ça que ça s’est passé. Il a joué avec eux.

Malignaggi affirme avoir parlé avec Mayweather immédiatement après sa 50e victoire professionnelle et « Money » a affirmé qu’il portait McGregor.

7 « Notorious » a eu de brefs moments de succès Crédit : @thenotoriousmma – instagram

7 En fin de compte, il a été dominé et arrêté par ‘Money’ Crédit : Getty

Il a ajouté: « Je me souviens que je suis allé dans le vestiaire pour parler à Floyd après le combat, j’ai dit ‘Floyd, pourquoi ne l’as-tu pas coupé?’ Parce que c’est là que j’ai donné beaucoup de mal à Conor pour couper l’anneau.

« Floyd a dit: » Je devais faire durer le combat, je ne pouvais pas l’arrêter en quelques rounds, et si je coupe le ring, je vais finir par l’arrêter en quelques rounds.

« Et maintenant, je comprends le génie de Floyd parce que si vous continuez à faire exploser ces gars trop vite, personne n’achètera les expositions.

Mayweather a disputé six combats d’exhibition depuis sa retraite et a étonnamment été poussé à la distance de huit rounds par YouTuber Logan Paul, la star de Geordie Shore Aaron Chalmers et son partenaire d’entraînement non annoncé Don Moore.

7 Mayweather affirme qu’il a prolongé le combat pour éviter les réactions négatives Crédit : Richard Pelham / Le Soleil

7 Mayweather a fait huit tours avec Logan Paul en 2021 Crédit : Amanda Westcott/Showtime

Le joueur de 46 ans devrait boxer John Gotti III, le petit-fils du tristement célèbre gangster John Gotti, le 11 juin et prévoit de se battre plusieurs fois en 2023.

Malignaggi a conclu: « Floyd entre là-dedans contre ces gars qui n’ont aucun espoir, mais il en donne aux fans pour leur argent en permettant aux rondes de se dérouler, et les gens continuent d’en acheter de plus en plus parce qu’ils savent qu’ils vont en avoir pour leur argent.

« De ce point de vue, c’est génial. Mais c’était un vol d’argent et Floyd savait que c’était un vol d’argent parce que si vous regardez quand il est entré sur le ring, il a mis un masque de ski parce que même lui savait qu’il volait la banque.