Les parents de MADELEINE McCann ont été secoués par un autre revers dans leur bataille de longue date pour faire taire un ancien flic qui prétend que leur fille est morte.

Kate et Gerry angoissés doivent maintenant attendre le printemps pour savoir si le plus haut tribunal du pays autorise enfin leur recours judiciaire ou le rejette.

Le couple devait être prévenu à la fin de l’année dernière, mais doit maintenant faire face à une attente angoissante dans son action civile qui «traîne» depuis près de 12 ans.

S’ils perdent leur droit de faire appel, ils seront condamnés à payer les frais de justice de Goncalo Amaral et d’éventuels dommages-intérêts qui pourraient anéantir l’ensemble du fonds Find Maddie.

Un porte-parole de la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré aujourd’hui au Sun Online: «Un juge doit statuer sur la recevabilité de sa requête au cours des prochains mois.

« Il est toujours à l’étude et devrait être notifié au gouvernement portugais d’ici la fin du mois d’avril. »

Un ami proche de Kate et Gerry a déclaré: « Ça traîne encore et encore. Ils font un pas en avant puis deux deux en arrière. Cela leur a causé tellement d’angoisse au fil des ans et ils veulent juste tracer une ligne en dessous.

« Il n’a jamais été question de demander des dommages-intérêts, mais simplement d’essayer d’arrêter les accusations fausses et malveillantes. Ils n’ont toujours aucune idée si leur appel dans leur lutte pour la justice sera accordé ou non. »

Le dernier hoquet juridique survient alors que les McCann ont juré dans un message du Nouvel An de poursuivre la recherche de leur fille alors qu’ils révélaient que la crise des coronavirus avait entravé les progrès dans l’affaire.

Si le couple remporte la prochaine étape de leur amère querelle, ils pourront continuer leur « combat pour la justice » contre l’État du Portugal qui s’est prononcé contre eux lors d’une audience de choc devant la Cour suprême à Lisbonne il y a quatre ans.

Il est basé sur leur querelle civile avec l’ancien chef de la police portugaise Amaral, qui a affirmé dans son livre à succès que les parents de Maddie avaient accidentellement tué leur fille et disposé de son corps.

Dans les réclamations et les appels qui ont suivi, M. Amaral a été innocenté de tout acte répréhensible qui a conduit au dépôt de la dernière action des McCann contre le plus haut tribunal du pays plutôt que l’ex-officier.

Le porte-parole de la CEDH a ajouté: « Le recours est toujours en cours d’examen. Il y aura un examen préliminaire par le tribunal concernant la recevabilité de la demande.

« Si l’appel est jugé irrecevable, les requérants ne pourront pas contester la décision. Le tribunal clôturera l’affaire et le dossier sera détruit.

Si toutefois le tribunal décide que le recours est recevable, après un examen plus approfondi, il jugera soit qu’il n’y a pas eu violation de la Convention, soit que les droits d’une personne ont été violés.

« L’appel devait être entendu d’ici la fin de 2020, mais les délais varient en fonction de nombreux facteurs et le tribunal prend en compte l’importance et l’urgence des problèmes. »

Dans le cadre de la requête – l’une des près de 57000 en instance – intitulée McCann et Healy c / Portugal (nom du père de Maddie et nom de jeune fille de la mère), l’état actuel de la procédure indique simplement: « Requête en attente de la première décision judiciaire ».

Le détective à la retraite, M. Amaral, 64 ans – qualifié par la mère de Maddie d ‘ »une épine dans notre côté » – a remporté le dernier round dans une querelle féroce que le couple, après mûre réflexion, a décidé de contester.

Les McCann avaient remporté leur premier tour mais avaient perdu en appel avant de finalement déposer une demande auprès de la CEDH à Strasbourg, en France, en juillet 2017.

Maddie, 3 ans, a disparu d’un appartement de vacances à Praia da Luz, au Portugal, il y a près de 14 ans en mai 2007.

Elle avait été laissée dormir seule avec ses plus jeunes frères et sœurs jumeaux pendant que ses parents dînaient dans un restaurant de tapas à proximité avec des copains.

Le cardiologue Gerry et l’ex-médecin généraliste sont devenus la travailleuse médicale Kate, tous deux âgés de 52 ans, de Rothley, dans le Leicestershire, accrochés à une lueur d’espoir que leur fille pourrait encore être en vie. Elle aurait maintenant 17 ans.

S’ils perdent leur droit de recours, ils seront condamnés à payer les frais de justice de M. Amaral et une éventuelle indemnité pour préjudice à sa réputation.

Il pourrait anéantir tout le fonds Find Maddie – qui s’élève maintenant à environ 750000 £ – mis en place avec des dons publics pour poursuivre la recherche en privé une fois que la chasse à la police du Met sera finalement mise de côté.

La source McCann a déclaré: «Si cela arrivait, ce serait un coup dur mais Kate et Gerry garderaient la tête haute et continueraient à chercher.

« Il y a eu une lutte pour la justice mais il ne peut plus y avoir d’appels de part et d’autre. Celui-ci est le dernier défi. »

Kate et Gerry ont d’abord émis un bref contre M. Amaral pour diffamation en juin 2009 après avoir affirmé dans son livre de 2008 «La vérité du mensonge» que Maddie était décédée accidentellement et qu’ils avaient simulé son enlèvement.

En 2015, M. Amaral, qui a mené la première chasse ratée pour Maddie avant d’être écarté de l’affaire, a été condamné par le tribunal à payer au couple 360 ​​000 £ de dommages et intérêts avec des intérêts d’au moins 76 000 £ pour ses insultes présumées que les McCann ont décrites comme » faux, malveillant, diffamatoire et blessant. »

Ils ont également déclaré que ses accusations pourraient entraver la chasse mondiale à Maddie, car si les gens croyaient qu’elle était morte, ils arrêteraient de chercher.

Mais M. Amaral a fait appel de la décision avec succès avant que l’argent ne soit échangé.

La Cour suprême du pays a condamné les McCann en janvier 2017, déclarant dans sa décision de 76 pages qu’ils n’avaient pas « réussi à prouver leur innocence ».

Le couple dévasté a déposé un recours six mois plus tard auprès de la CEDH.

En juin de l’année dernière, la police allemande a nommé de manière sensationnelle le délinquant sexuel emprisonné Christian B – qui ne peut pas être entièrement nommé en raison des lois allemandes sur la protection de la vie privée – comme un nouveau suspect clé dans son enlèvement.

Les procureurs ont récemment déclaré qu’ils étaient « très confiants » de l’inculper et ont déclaré que le public « arriverait à la même conclusion s’il connaissait les preuves dont nous disposions ».

Le ressortissant allemand Christian B est actuellement derrière les barreaux pour des infractions liées à la drogue et pour violer un retraité américain dans le même complexe où le jeune britannique a été arraché.

Il n’a pas encore été interrogé sur la disparition de Maddie et soutient par l’intermédiaire de son avocat qu’il n’avait aucune implication.