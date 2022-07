Le combat COVID-19 de Biden est en quelque sorte considéré comme un bon signe, mais ce n’est pas le cas

Malgré la façon dont les médias grand public ont qualifié le diagnostic de Joe Biden de positif, la santé publique échoue en Amérique

Les États-Unis sont pris dans un cycle sans fin d’infection et de réinfection en ce qui concerne la pandémie de COVID-19 en cours. Bien que les statistiques officielles suggèrent que le pays connaît sa septième vague, il serait plus exact de dire qu’il se trouve sur un plateau continu car les cas sont sous-déclarés et la transmission communautaire reste élevée en raison de l’abandon de pratiquement toutes les mesures de confinement.

Selon une estimation d’avril de l’Institute for Health Metrics and Evaluation, seuls 7% des cas de COVID-19 aux États-Unis sont officiellement détectés grâce à la prévalence des tests à domicile qui n’ont aucun moyen clair de communiquer les résultats aux responsables de la santé. Si nous appliquons ce calcul à la moyenne actuelle sur 7 jours, les États-Unis comptent environ 1,9 million de cas par jour en réalité, contre près de 129 000 officiellement signalés.

Pour donner des preuves anecdotiques de la prévalence du virus, mon partenaire et moi étions aux États-Unis pendant environ une semaine cet été avant d’être testés positifs. En plus de deux ans de pandémie, je n’ai jamais été malade du COVID-19. Ce n’est que lorsque je suis retourné aux États-Unis et coincé par les réglementations existantes (ou leur absence) que je suis tombé malade.

De plus, le virus circule toujours même au plus haut niveau de la société américaine. Le président Joe Biden a été testé positif au COVID-19 le 21 juillet avec des symptômes apparemment bénins, marquant le deuxième président américain à avoir contracté le virus depuis qu’il y a été détecté pour la première fois. Une semaine plus tard, il était apparemment de retour à la santé, affichant un test négatif.

Au cours de cette semaine, cependant, les grands médias américains ont donné une tournure très intéressante au diagnostic de Biden. Dans une colonne d’opinion pour le Washington Post, Leana S. Wen a fait valoir que c’est “une opportunité pour son administration de démontrer le succès de son leadership sur la pandémie et à quoi ressemble la vie avec le coronavirus.”

“Biden devrait utiliser sa maladie comme une opportunité pour informer le public que le COVID-19 est une maladie gérable pour presque tout le monde, tant qu’ils utilisent les outils à leur disposition”, suggère Wen.

Mais c’est complètement absurde. C’est peut-être vrai pour Biden, le président des États-Unis, qu’il a accès aux meilleurs soins médicaux au monde – mais ce n’est pas le cas pour la personne moyenne. Le virus tue plus de 2 000 personnes chaque semaine en Amérique et en laisse davantage avec des effets persistants souvent débilitants.

Pour ma part, je m’inquiétais de mon propre diagnostic. J’ai la chance d’être vacciné et boosté, et mon pronostic semblait bon à 26 ans sans conditions sous-jacentes connues. Mais ce qui était effrayant, c’était la possibilité que quelque chose tourne mal. Je ne vis pas aux États-Unis et n’y ai donc pas d’assurance maladie, et comme j’ai 26 ans, cela signifie que je ne suis pas assuré par le régime de mes parents. Si je finissais par avoir besoin de soins médicaux, je serais confronté à d’énormes défis pour les obtenir – et les soins d’urgence m’auraient lourdement endetté.

Maintenant, heureusement, mes symptômes étaient très légers et je suis sorti de l’autre côté très bien. Pareil pour mon compagnon. Mais ce qui est alarmant, ce sont ces personnes âgées ou celles qui ont des conditions préexistantes qui n’ont pas accès à des soins médicaux adéquats. Si Biden, 79 ans, était un Américain de la classe ouvrière non assuré, il y a de fortes chances que ses perspectives soient bien pires.

Bien sûr, il est vrai que l’antiviral de Pfizer, Paxlovid, que Biden vante, peut être efficace contre le COVID-19. Il pourrait même être gratuit pour le moment. Mais vous devez toujours consulter un médecin pour prescrire et cela coûte de l’argent. Cela peut commencer à s’additionner pour les gens moyens.

Encore une fois, pour citer Wen, les Américains ont beaucoup à attendre avec COVID-19. “En effet, ce n’est certainement pas la seule fois où Biden contractera le coronavirus. Lui, comme nous tous, pourrait contracter le virus une fois par an ou plus », elle a écrit.

Malgré le message positif derrière ces mots, c’est en fait terrifiant. Selon cette prévision, les Américains les plus pauvres peuvent s’attendre à une menace annuelle pour leur vie ou leur bien-être. Seuls ceux qui en ont les moyens pourront éviter les pires effets du coronavirus, comme littéralement toutes les autres maladies répandues aux États-Unis.

La rencontre de Biden avec COVID-19 n’est pas une lueur d’espoir, que d’une manière ou d’une autre, si un homme de 79 ans comme lui peut survivre à un épisode de coronavirus, alors n’importe qui peut le faire. Au contraire, il expose une profonde inégalité dans les soins de santé et met en lumière la misère de la classe ouvrière américaine.

En effet, chaque métrique suggère que les résultats de santé se détériorent pour la personne moyenne. L’espérance de vie des Américains diminue, non seulement grâce au COVID-19, mais aussi aux soi-disant décès dus au désespoir, et des maladies autrefois dévastatrices mais désormais traitables comme la peste bubonique font leur retour dans les quartiers pauvres. Les États-Unis viennent même de découvrir leur premier cas de poliomyélite en près d’une décennie la semaine dernière à New York, sans parler de la menace persistante du monkeypox.

La santé publique est objectivement défaillante dans le pays. Biden devenir l’affiche de la nouvelle pilule de Pfizer ne fait aucune différence.