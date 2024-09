Le colorant alimentaire jaune peut rendre les tissus vivants transparents. Il pourrait améliorer le traitement du cancer, les prises de sang et l’élimination des tatouages

Plus nous ajoutions de colorant jaune, plus le fantôme diffusant devenait transparent. Crédit : Guosong Hong



Pourquoi votre corps n’est-il pas transparent ? des animaux comme les méduses, poisson zèbre et certains grenouilles de verre ont un corps transparent. Mais la plupart des mammifères, y compris les humains, ne sont pas transparents.

L’idée d’un corps transparent peut paraître étrange, voire un peu effrayante, mais elle pourrait en réalité s’avérer très utile pour les médecins. Si notre corps était transparent, les médecins pourraient facilement voir à l’intérieur pour diagnostiquer des maladies dans des organes tels que le foie, la rate et le cerveau. Ils n’auraient pas besoin de procédures invasives telles que des biopsies ou d’appareils coûteux tels que des scanners CT et des IRM.

Je suis un scientifique des matériauxmon équipe et moi-même travaillons sur la manière dont de nouveaux matériaux peuvent aider la biomédecine. Mes collègues et moi nous sommes demandés s’il était possible de rendre temporairement transparents les tissus vivants pour faciliter les traitements médicaux et d’autres utilisations.

Nous avons découvert qu’en dissolvant certaines molécules de colorant, y compris un colorant alimentaire couramment utilisé dans les collations appelé FD&C Jaune 5dans l’eau, nous pouvons modifier la façon dont la lumière se déplace à travers l’eau. Nous avons utilisé ce phénomène pour rendre transparents les tissus organiques, en particulier la peau fine des souris dans notre étude, publiée en septembre 2024 dans Science.

Indices de réfraction

Notre corps, comme celui de la plupart des mammifères, n’est pas transparent, principalement en raison de la façon dont la lumière interagit avec nos tissus. Normalement, la lumière se déplace en ligne droite dans l’air. Mais lorsque la lumière frappe le corps humain, elle ne va pas très loin avant que son chemin ne soit dispersé. La lumière rebondit dans différentes directions au lieu de traverser directement. Si la lumière nous traversait sans se disperser, nos tissus seraient transparents.

Cette dispersion Cela se produit parce que les tissus humains sont constitués de nombreux composants différents, notamment de l’eau, des graisses et des protéines. Chacun de ces composants ralentit la lumière différemment, une propriété connue sous le nom de indice de réfraction.

Par exemple, l’eau a un indice de réfraction d’environ 1,33tandis que les graisses et les protéines ont un indice de réfraction plus élevé d’environ 1,45 dans le spectre visibleAinsi, la lumière voyage plus lentement dans les lipides que dans l’eau.

La clé pour rendre les tissus vivants transparents serait de réduire les différences dans la façon dont la lumière se déplace à travers différentes parties du tissu, en particulier entre l’eau, les graisses et les protéines.

Relations Kramers-Kronig

Un principe de physique connu sous le nom de Relations Kramers-Kronig explique comment si un matériau absorbe plus de lumière d’une couleur, comme le bleu, cette absorption accrue modifiera la façon dont la lumière d’une autre couleur, comme le rouge, le traverse. Les relations de Kramers-Kronig indiquent que les couleurs de la lumière ne sont pas indépendantes les unes des autres mais connectées.

Le FD&C Yellow 5 absorbe fortement la lumière bleue, ce qui lui donne sa couleur orange-rouge caractéristique lorsqu’il est dissous dans l’eau. Cela se produit parce que la partie bleue de la lumière est absorbée, ne laissant visible que la partie orange-rouge. En raison des relations Kramers-Kronig, cette absorption de la lumière bleue augmente l’indice de réfraction de l’eau pour la lumière rouge. L’indice de réfraction de l’eau augmente de 1,33 et correspond à celui des graisses et des protéines, soit environ 1,45.

Lorsque les indices de réfraction correspondent, la lumière rouge ne se diffuse plus autant. Elle se déplace dans l’eau de la même manière que dans les graisses des tissus. Ainsi, l’ensemble du tissu apparaît comme un matériau unique et uniforme. Ce processus peut donner au tissu un aspect transparent, même s’il est normalement opaque.

Rendre le tissu transparent

Mon équipe de recherche a appliqué cette idée dans une expérience utilisant un fantôme diffusant, un matériau conçu pour imiter l’opacité de la peau humaine. Au fur et à mesure que nous ajoutions plus de colorant FD&C Yellow 5 au fantôme, sa couleur devenait plus orange-rouge, comme prévu.

Mais quelque chose d’autre s’est produit. Le fantôme est devenu plus transparent à la lumière rouge. Cette transparence accrue nous a permis de voir le motif de la grille sur la table sous le fantôme.

Nous avons alors j’ai décidé de tester cette idée sur un morceau de poitrine de poulet acheté à l’épicerie. À moins qu’elle ne soit coupée en tranches très fines, la viande de poulet a généralement une apparence opaque.

Lorsque nous avons trempé la poitrine de poulet dans une solution contenant du colorant FD&C jaune 5, quelque chose d’étonnant s’est produit. Elle est devenue plus transparente, ce qui nous a permis de voir clairement un panneau de Stanford placé en dessous.

Finalement, nous avons utilisé cette idée pour rendre la peau d’une souris optiquement transparente. Nous avons appliqué le colorant FD&C Yellow 5 sur différentes parties du corps de la souris. Lorsque nous l’avons appliqué sur le cuir chevelu de la souris, nous avons pu voir les vaisseaux sanguins de son cerveau. Lorsque nous l’avons appliqué sur le ventre de la souris, nous avons pu voir son intestin. Lorsque nous l’avons appliqué sur les membres de la souris, nous avons pu voir ses fibres musculaires.

Pour cette expérience, il a suffi de masser doucement la peau de la souris avec une solution de colorant et d’un peu de patience.

Ce procédé est non invasif car il ne nécessite pas de retrait de tissu ou de chirurgie, et la peau retrouve son opacité normale une fois que vous avez rincé le colorant à l’eau. Bien qu’il s’agisse d’une technique fascinante, nous vous déconseillons fortement de l’essayer sur vous-même.

Bien que l’utilisation du jaune 5 soit approuvée par la FDA, certaines personnes ont exprimé des inquiétudes quant à son potentiel risques pour la santé. Il s’agit notamment de réactions allergiques, notamment chez les personnes asthmatiques, d’hyperactivité chez les enfants et de liens potentiels avec le cancer. Mais les chercheurs devront effectuer davantage de tests pour déterminer s’il existe des dangers.

Utilisations futures

Alors, à quoi pourrait servir cette approche ? Pour l’instant, elle fonctionne mieux sur des couches de peau très fines, comme celle d’une souris.

Malheureusement, la peau humaine est beaucoup plus épaisse, donc cette méthode n’est pas encore tout à fait prête à être utilisée sur les humains. De plus, la couleur rouge du colorant signifie que l’équilibre des couleurs n’est pas tout à fait correct et que la transparence n’est pas parfaite sur toute la surface. tout le spectre visibleLe colorant bloque toujours la lumière bleue.

Mes collègues et moi travaillons à améliorer cette technique pour la rendre plus efficace pour les tissus humains. Nous essayons également de déplacer l’absorption du colorant vers la spectre ultravioletce qui créerait un effet de transparence plus équilibré sur toutes les couleurs visibles.

À l’avenir, cette technologie pourrait un jour rendre les veines plus visibles, facilitant ainsi la réalisation de ponctions veineuses (le processus consistant à prélever du sang ou à injecter des liquides à l’aide d’une aiguille), en particulier chez les patients âgés dont les veines sont difficiles à voir.

Cela pourrait également aider à la détection précoce du cancer de la peauaméliorer apport de lumière dans les tissus profonds pour la photodynamique et thérapies photothermiques et simplifier élimination des tatouages ​​au laser.

Dans les thérapies photodynamiques et photothermiques, les médecins utilisent un laser pour tuer les cellules cancéreuses et précancéreuses. Mais la lumière du laser ne pénètre pas profondément dans les tissus, de sorte que ces thérapies ne sont pas adaptées aux organes situés plus en profondeur dans le corps.

Toutes ces applications pourraient bénéficier d’une fenêtre de transparence réversible et à la demande dans le corps.

