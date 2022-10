Le Colorado va réutiliser l’eau pour la boire, créant ainsi un nouvel approvisionnement

Castle Rock, Colorado (AP) – Lorsqu’Eric Seufert a brassé un lot test de bière en 2017 avec de l’eau provenant d’eaux usées recyclées, il n’était pas trop préoccupé par le résultat. La firme d’ingénierie qui l’a approché à propos du test a expliqué le processus et ensemble, ils ont bu des échantillons d’eau recyclée. Seufert a rapidement compris que ce n’était pas trop différent de la façon dont l’eau est normalement manipulée.

“Chaque ruisseau et rivière de ce pays a quelqu’un qui y jette ses eaux usées après les avoir traitées”, a-t-il déclaré.

Après avoir tapoté le fût et goûté, le propriétaire de 105 West Brewing Co. à Castle Rock, Colorado l’a fièrement servi dans son bar.

Brasser de la bière, cuisiner des aliments et remplir des bouteilles d’eau avec des eaux usées recyclées pourraient bientôt devenir une pratique courante dans un État synonyme de fonte des neiges et de sources de montagne au goût immaculé.

La semaine dernière, l’agence de qualité de l’eau du Colorado a donné son approbation préliminaire unanime pour réglementer la réutilisation potable directe – le processus de traitement des eaux usées et de l’envoyer directement aux robinets sans d’abord être dispersé dans un plan d’eau plus grand. En attendant un vote final en novembre, l’État deviendrait le premier à adopter des réglementations sur la réutilisation directe de l’eau potable, selon WateReuse, un groupe national prônant la méthode.

« Le fait d’avoir des réglementations bien élaborées… aide à garantir que les projets sont sûrs et que les promoteurs de projets savent ce qui leur sera demandé », a déclaré Laura Bélanger, ingénieure des ressources en eau pour l’organisation à but non lucratif Western Resource Advocates.

Alors que la population de l’État explose et que les réserves d’eau régionales diminuent, le recyclage de l’eau pour la consommation est une opportunité importante pour étirer un approvisionnement limité, a déclaré Kevin Reidy, spécialiste de la conservation pour le Colorado Water Conservation Board. Et il a dit que cela changeait la donne dans un endroit comme Castle Rock, une ville de 75 000 habitants juste au sud de Denver nichée sous sa proéminente butte homonyme, qui repose principalement sur le pompage d’eaux souterraines finies pour la consommation.

“Je pense que c’est un outil important à long terme car il offre aux fournisseurs d’eau des options pour répondre à la future pénurie d’approvisionnement en eau, qu’elle soit due à la sécheresse ou à d’autres raisons”, a déclaré Mark Marlowe, directeur de Castle Rock Water.

Le service public réutilise déjà environ 14 % de ses eaux usées, les acheminant vers un ruisseau à partir de la station d’épuration et les retirant plus loin en aval. Mais comme le changement climatique entraîne des conditions plus arides dans l’ouest des États-Unis, le débit du ruisseau devient moins fiable.

Avec un lit sec, l’eau est « perdue » dans le sol au lieu d’être récupérée et renvoyée aux robinets. Le mélange des eaux usées hautement traitées directement dans l’installation éliminerait ce risque climatique, a déclaré Marlowe.

Le processus, qui consiste généralement à désinfecter les eaux usées avec de l’ozone ou de la lumière ultraviolette pour éliminer les virus et les bactéries, puis à les filtrer à travers des membranes avec des pores microscopiques pour éliminer les solides et les traces de contaminants, gagne en intérêt alors que les communautés sont aux prises avec des sécheresses prolongées. Bien que de nombreux États américains n’interdisent pas explicitement ce type de réutilisation de l’eau, l’élaboration de normes à l’échelle de l’État peut encourager une adoption plus rapide, a déclaré Reidy du conseil de conservation du Colorado.

Il n’y a pas de réglementation fédérale spécifique pour la réutilisation potable directe. Cependant, les projets doivent se conformer aux normes sanitaires fédérales pour l’eau potable.

Comme de nombreuses villes du Colorado, Castle Rock évalue toujours le coût et l’urgence de l’adoption de la réutilisation directe de l’eau potable, mais prévoit de commencer les tests l’année prochaine afin qu’ils puissent être prêts à agir rapidement si nécessaire. Même ainsi, il pourrait s’écouler de trois à cinq ans avant que la nouvelle source ne soit disponible.

C’est en fait un délai court pour développer un nouvel approvisionnement en eau, beaucoup plus rapide que la construction d’un réservoir sur 20 à 30 ans, a déclaré Reidy. “Vous regardez le point de vue à long terme.”

L’intérêt est largement partagé entre les autres villes du Colorado Front Range, dont beaucoup sont impliquées dans le processus d’élaboration des règles. La région prévoit une croissance démographique rapide au cours des prochaines décennies, et le traitement des eaux usées pour la consommation est la façon dont cette croissance sera satisfaite, a déclaré Greg Baker d’Aurora Water.

“Il devient de plus en plus difficile d’acquérir de l’eau nouvelle”, a déclaré Baker. “Plus nous pouvons profiter de l’eau que nous avons déjà, mieux c’est pour nous tous.”

Les eaux usées traitées des rivières et des ruisseaux locaux doivent souvent être renvoyées à la source pour les utilisateurs en aval, qui doivent des débits minimaux comme l’exigent diverses lois. Mais les importations, telles que l’eau du fleuve Colorado pompée sur la ligne de partage continentale et jusqu’au Front Range, peuvent dans de nombreux cas être complètement épuisées.

Presque toute l’eau d’Aurora peut être réutilisée. La ville en réutilise actuellement environ 10 %, filtrée à travers la rive de la rivière South Platte, et est bien placée pour s’adapter à la croissance future en développant le recyclage, a déclaré Baker.

La Floride, la Californie et l’Arizona adoptent également rapidement des réglementations, et une poignée d’autres États entament le processus ou ont des projets existants. Alors que les conditions continuent de décliner sur le fleuve Colorado, l’Arizona fait face à de profondes coupures d’eau obligatoires, tandis que la pression monte pour que la Californie renonce à une plus grande part de sa part – une forte incitation à trouver des moyens d’étirer ce qu’elle a.

Denver et Colorado Springs – les villes les plus peuplées de l’État – recyclent déjà la majorité de leur eau par le biais d’échanges en aval avec d’autres villes et pour des utilisations non potables, telles que l’arrosage des parcs. Les deux s’attendent à recycler un jour l’eau à des fins de consommation, mais les responsables craignent que leurs approvisionnements réutilisables du fleuve Colorado stressé ne soient bientôt confrontés à des réductions obligatoires.

“Si vous avez construit un grand système de réutilisation directe de l’eau potable et que vous ne l’avez même pas pendant quelques années, cela cause des problèmes”, a déclaré Greg Fisher, responsable de la planification de la demande chez Denver Water.

“Si nous comptons sur ces approvisionnements réutilisables (eau potable) pour répondre aux besoins de nos clients, notre capacité à répondre à leurs besoins est mise en péril”, a déclaré Fisher.

Les projets de recyclage de l’eau peuvent avoir un prix élevé, bien que des fonds fédéraux soient disponibles. L’Environmental Protection Agency propose des prêts à faible coût pour des projets d’infrastructure hydraulique, y compris le recyclage. Grâce aux programmes de recyclage de l’eau du Bureau of Reclamation des États-Unis, la loi bipartisane sur les infrastructures offre plus d’un milliard de dollars sur les cinq prochaines années pour des projets de recyclage de l’eau non fédéraux.

Dans le cadre de ce programme, 20 millions de dollars ont récemment été accordés au conseil des eaux d’El Paso pour aider à construire une installation de réutilisation directe de l’eau potable. Le projet devrait permettre d’économiser 13 000 acres-pieds d’eau par an, soit suffisamment pour approvisionner environ 26 000 ménages.

Tous les projets ne répondront pas aux exigences d’aide fédérale, de sorte que les coûts pourraient incomber aux utilisateurs. Mais retarder la réutilisation et compter sur de l’eau nouvelle – si elle est disponible – peut coûter cher.

“Vous devez le comparer au coût des nouvelles fournitures et à l’endroit où vous les stockerez”, a déclaré Reidy.

Seufert sait déjà qu’il peut faire de la bonne bière à partir d’eau recyclée. Il est plus soucieux de maintenir le coût des affaires bas.

“Je crains que les ressources ne soient là pour la croissance prévue d’une manière abordable pour cette région”, a déclaré Seufert. “Mais, à partir de maintenant, je suis convaincu qu’ils y travaillent.”

