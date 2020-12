L’État américain du Colorado a signalé un premier cas connu du nouveau variant mutant de Covid-19, qui a été détecté à l’origine au Royaume-Uni. On dit que la souche est beaucoup plus contagieuse, bien qu’elle ne soit pas considérée comme plus mortelle.

«Aujourd’hui, nous avons découvert le premier cas de [Covid-19] variante B.1.1.7, la même variante découverte au Royaume-Uni, » Gouverneur Jared Polis tweeté mardi, disant qu’il a été trouvé chez un patient de sexe masculin dans la vingtaine sans antécédents de voyage.

Les autorités sanitaires du Colorado n’ont trouvé aucun contact étroit que l’homme aurait pu exposer au virus, mais «S’efforcent d’identifier d’autres cas et contacts potentiels grâce à des entretiens approfondis de recherche des contacts», selon Polis.

Le Colorado State Laboratory, qui a identifié la souche – un premier cas confirmé du variant de Covid-19 à propagation rapide sur le sol américain – a notifié la découverte aux Centers for Disease Control (CDC).

Alors que la propagation de la nouvelle variante de Covid-19 aux États-Unis a été officialisée avec la découverte du Colorado, on soupçonne depuis longtemps que la souche mutante pourrait avoir circulé dans la population depuis un certain temps déjà.

Mardi dernier, le CDC a déclaré que la raison pour laquelle la nouvelle variante n’avait pas été trouvée aux États-Unis à l’époque était qu’une infime partie de tous les cas de coronavirus américains avaient leur génome décodé.

«Les virus n’ont été séquencés que pour environ 51 000 des 17 millions de cas aux États-Unis», CDC a dit, ajoutant que «La variante pourrait déjà être aux États-Unis sans avoir été détectée.»

