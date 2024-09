Le Colorado répond à une semaine de « manque de respect » avec la défaite de l’État du Colorado menée par Travis Hunter

Le Colorado s’est remis d’une défaite en raison de sa rivalité. Jouant à Colorado State pour la première fois depuis 1996, les Buffaloes ont écrasé les Rams 28-9 samedi.

La revanche du thriller en double prolongation de l’année dernière à Boulder manquait de points et de drame, mais a mis en valeur une équipe du Colorado améliorée par rapport à la mauvaise performance des Buffaloes il y a une semaine, lorsque le Colorado était mené 28-0 à la mi-temps d’une défaite 28-10 au Nebraska.

Le quarterback de Colorado State Brayden Fowler-Nicolosi et le receveur Tory Horton ont ajouté un autre coup de fouet à la rivalité cette semaine avec quelques propos trash avant le match. Horton a soutenu que les Rams auraient dû « assassiner » le Colorado la saison dernière, et Fowler-Nicolosi a déclaré qu’il voulait « voir jusqu’où les abonnés d’Instagram les mènent ». Fowler-Nicolosi et le quarterback du Colorado Shedeur Sanders ont semblé échanger quelques mots après le match. Sanders a déclaré qu’avant le match, un joueur de Colorado State a percuté et donné un coup de coude à l’entraîneur des receveurs du Colorado, Jason Phillips.

« Ce manque de respect était injustifié pendant la semaine », a déclaré l’entraîneur du Colorado Deion Sanders. « Nous savions avant le match que ce serait un peu personnel. … Je prie juste pour que nos enfants n’agissent jamais de cette façon parce que vous vous en donneriez à cœur joie. »

Samedi, le jeu du Colorado a parlé le plus fort alors que les Buffaloes ont amélioré leur score à 2-1 et ont remporté leur septième victoire consécutive dans la rivalité au sein de l’État, gardant la Centennial Cup à Boulder.

« Ces abonnés Instagram nous ont menés loin aujourd’hui, vous avez entendu ? », a déclaré Travis Hunter, star du Colorado, dans une vidéo en direct publiée sur les réseaux sociaux.

Ils ont également gâché la première salle comble de l’État du Colorado au Canvas Stadium, qui a ouvert ses portes en 2017.

« Oh ! C’était la première fois qu’ils vendaient tout ici ? Pourquoi ? Vous savez très bien pourquoi », a déclaré Sanders.

Le Colorado menait 14-3 à la mi-temps après avoir été mené 3-0 après le premier quart-temps, puis a marqué au début du troisième quart-temps pour porter l’avance à 18 points et a ensuite continué sur sa lancée. La défaite déséquilibrée de la semaine dernière à Lincoln a suscité de nombreuses questions sur la réaction de l’effectif des Buffaloes, riche en transferts. Sanders n’aurait pas pu être plus satisfait de ce qu’il a vu.

« Je suis tellement fier », a-t-il déclaré.

Hunter renforce son dossier Heisman

Fowler-Nicolosi a nargué Hunter avec un geste « trop petit » après une course de deux yards en première mi-temps, mais Hunter a intercepté le quarterback en deuxième mi-temps, renvoyant sa première interception de la saison sur 38 yards. Hunter a manqué la majeure partie de la victoire de retour de l’année dernière après avoir subi une lacération du foie sur un coup tardif du safety des Rams Henry Blackburn.

« C’est stupide, non ? », a déclaré Sanders. « C’est Travis Hunter. Mec, c’est Travis Hunter. C’est Travis Hunter. Qui fait ça ? Je ne permets pas à mes enfants de faire ça. »

Hunter a attrapé 13 passes, égalant son record personnel, pour 100 yards et deux touchdowns, son quatrième match consécutif avec plus de 10 yards de réception. Il a également ajouté une déviation de passe et cinq plaquages ​​en défense.

« Travis est phénoménal », a déclaré Sanders. « Semaine après semaine. »

Le remaniement de la ligne offensive du Colorado porte ses fruits

Il y a une semaine, Deion et Shedeur Sanders ont critiqué le jeu de la ligne offensive contre le front défensif du Nebraska, à la fois pour protéger le quart-arrière du Colorado et pour avoir du mal à établir un jeu de course.

Deion Sanders avait prévenu qu’un remaniement pourrait être à venir, et c’est ce qui s’est produit. Les Buffaloes ont mis sur le banc Justin Mayers, transféré de l’UTEP, et ont déplacé Phillip Houston, transféré de Florida International, au poste de tackle droit titulaire. Ils ont également déplacé Tyler Brown du tackle droit au guard gauche. Le freshman cinq étoiles Jordan Seaton est resté au tackle gauche, et Hank Zilinskas (centre) et Khalil Benson (guard droit) sont restés à leur place.

Le résultat ? Sanders a eu plus de temps et une meilleure protection que toute la saison, même contre une défense de Colorado State qui s’est classée 85e au niveau national en termes de plaquages ​​pour perte et 118e en termes de sacks avec seulement un sur deux matchs cette saison. Sanders n’a été sacké qu’une seule fois pour une perte de six yards.

Les cinq joueurs de ligne offensive sont venus à la conférence de presse d’après-match avec Shedeur Sanders et Hunter.

« Je suis tellement fier de ces hommes que je ne sais pas quoi faire », a déclaré Deion Sanders lors d’une interview en cours de match sur CBS. « Je veux les aligner et les embrasser tous. Je les aime à la folie. »

Pour la deuxième fois sous la direction de Sanders, les Buffaloes ont vu un coureur dépasser les 60 yards en un seul match, malgré l’absence du running back titulaire Dallan Hayden. Le Colorado a couru pour 112 yards sur 17 courses. Le freshman Micah Welch, l’un des 11 lycéens recrutés par le Colorado dans la classe de 2024, a porté le ballon neuf fois pour 65 yards.

« C’était très personnel. Cela signifiait beaucoup pour nous d’aller prouver au monde qu’il avait tort », a déclaré Brown.

(Photo : Andrew Wevers / Getty Images)