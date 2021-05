Le Colorado rend les travailleurs de la santé publique de Doxxing illégaux

Le Colorado a interdit mardi le partage des informations personnelles des agents de santé publique et de leurs familles en ligne afin qu’elles puissent être utilisées à des fins de harcèlement, répondant à une augmentation des menaces pesant sur ces travailleurs pendant la pandémie.

Connu comme doxxing, la pratique consistant à partager les informations sensibles d’une personne, telles qu’une adresse physique ou électronique ou un numéro de téléphone, est utilisée depuis longtemps contre les forces de l’ordre, journalistes, manifestants et femmes Parlant en dehors sur les abus sexuels. Mais les travailleurs de la santé sont de plus en plus devenus une cible, car leurs emplois en première ligne de la réponse à la pandémie de coronavirus les ont placés au centre du débat national houleux sur les mesures de protection et la désinformation virale.

Agents de santé en Colorado et autres états ont vu leurs biens vandalisés et ont reçu des menaces de mort et des appels téléphoniques harcelants après la mise en ligne de leurs informations personnelles.

«Je tiens à remercier tous nos services de santé et nos agents de santé publique à travers l’État», Le gouverneur Jared Polis du Colorado a déclaré en signant le projet de loi. «Ce qu’ils ont vécu l’année dernière a été absolument extraordinaire.»