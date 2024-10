Le Colorado obtient l’éligibilité au bowl lors de la deuxième année de Deion Sanders avec une victoire contre Cincinnati

Le Colorado de Deion Sanders jouera en séries éliminatoires. Lors de la deuxième saison de Sanders en tant qu’entraîneur-chef après avoir repris la pire équipe de conférence de puissance du football universitaire, les Buffaloes (6-2, 4-1 Big 12) sont éligibles au bowl après avoir battu Cincinnati 34-23.

Le Colorado n’a pas joué dans un match de bowling depuis qu’il a obtenu une fiche de 4-2 lors de la saison 2020 écourtée par la pandémie. Le programme n’a pas remporté de match de bowling depuis 2004, et cette saison marquera sa troisième participation au bowling depuis 2007.

Sanders a fait fréquemment référence cette année à Peggy Coppom, superfan du Colorado âgée de 99 ans, et à sa promesse de l’amener à un match de bowling cette saison. Les Buffaloes envisagent également plus qu’un simple bol. Le Colorado est l’une des quatre équipes du Big 12 avec une défaite ou moins en conférence, ce qui le laisse dans le mix pour le titre du Big 12 et l’une des offres automatiques pour les éliminatoires de football universitaire à 12 équipes réservées aux cinq champions de conférence les mieux classés.

«Je connais Peggy. Elle a des goûts chers. Elle ne veut pas seulement un bol. Elle veut un bol. Et je ne parle pas de Manute (Bol) », a déclaré Sanders à ESPN lors de la victoire des Buffaloes.

La star à double sens Travis Hunter est réintégrée dans la course au Trophée Heisman avec neuf attrapés pour 153 verges et deux touchés sur neuf cibles. Il a ajouté quatre passes décisives et deux plaqués en défense, jouant un total de 130 snaps. Le quart-arrière Shedeur Sanders s’est blessé à la hanche en seconde période et a été soigné en marge, mais est resté dans le match, terminant 25 sur 30 pour 323 verges et deux touchés dans les airs.

« C’est important pour nous parce que c’est important pour les fans », a déclaré Shedeur Sanders. « Nous n’atteignons pas notre apogée. Nous sommes loin d’être proches.

Sous la direction du nouveau coordinateur défensif Rob Livingston, qui appelle pour la première fois, les Buffaloes ont façonné une défense respectable. Ils ont également trouvé un jeu de course ces dernières semaines : la victoire de la semaine dernière contre l’Arizona (128 verges) et la victoire de samedi (125 verges) ont été les deux performances au sol les plus réussies du Colorado de la saison.

L’approche de Sanders en matière de transferts en matière de constitution d’équipes a été critiquée tout au long de son mandat, et les Buffaloes n’ont pas réussi les séries éliminatoires il y a un an à 4-8 après un départ 3-0 qui en ont fait la plus grande histoire du sport. Mais un an plus tard, Sanders constate des résultats.

Désormais, les Buffaloes ont la chance de jouer jusqu’en décembre. Les quatre derniers matchs de la saison – à Texas Tech, Utah, au Kansas et la finale à domicile contre Oklahoma State – décideront de la hauteur à laquelle ils grimperont.

(Photo : Dustin Bradford/Getty Images)