Le Colorado n°19 a complètement dominé lors de la défaite 42-6 contre l’Oregon, n°10.

Deion Sanders et le n°19 Colorado ont été ramenés à la réalité par le n°10 Oregon. Et ce n’était pas joli.

Sanders et les Buffaloes ont été la plus grande histoire sportive au milieu de leur début torride de 3-0, mais ils ont été expulsés du terrain 42-6 par les Ducks samedi à Eugene.

L’Oregon était complètement dominant. Les Ducks ont marqué des touchés sur cinq de leurs six premières possessions et ont pris une avance de 35-0 à la mi-temps. L’Oregon a devancé le Colorado de 378 verges à 21 en première mi-temps, car les Buffs n’avaient aucune réponse pour Bo Nix et l’offensive de l’Oregon, et ils ne pouvaient pas non plus garder le quart-arrière Shedeur Sanders debout face à la défense grouillante de l’Oregon.

Dans cette attaque des Ducks en première mi-temps, il y avait un faux botté de dégagement depuis l’intérieur de leurs 20. Déjà mené 13-0, l’Oregon a parfaitement exécuté le faux sur les quatrième et quatrième sur ses 17. Le ballon a été renvoyé vers l’arrière, 305. Casey Rogers, joueur de ligne défensive en livres. Le Colorado a été complètement pris au dépourvu et Rogers a galopé pour un gain de 18 verges et un premier essai.

C’était une pièce qui résumait assez bien le jeu de balle. Au cours de la semaine, l’entraîneur de l’Oregon, Dan Lanning, n’a pas donné le même ton que Jay Norvell de l’État du Colorado à propos de Sanders afin de fournir une couche de motivation supplémentaire à l’équipe du Colorado.

Lanning a gardé ses sentiments internes jusqu’à ce qu’il autorise les caméras d’ESPN dans les vestiaires pour son discours d’avant-match. Il ne s’est pas retenu.

« L’histoire de Cendrillon est terminée, les hommes. Ils se battent pour les clics, nous pour les victoires », a déclaré Lanning à son équipe. « Il y a une différence. Ce jeu ne sera pas joué à Hollywood. Cela va se jouer sur le gazon.

En effet, c’était le cas, et Lanning gardait le pied sur l’accélérateur même avec le match bien en main.

L’Oregon a réussi un touché au quatrième et au but lors de son premier entraînement de la seconde mi-temps pour porter le score à 42-0. Plus tard dans le troisième, Lanning a maintenu son attaque sur le terrain au quatrième et au but sur le 5. Bien que cet essai ait abouti à un revirement sur les downs, il reflétait l’approche de Lanning et de l’Oregon dans ce match : une domination totale.

Et en défense, les Ducks ont continué à envoyer la maison et à défier la ligne offensive surpassée du Colorado pour effectuer les blocages. Les Buffs n’y parvenaient pas.

Shedeur Sanders est entré dans le match de samedi avec 1 251 verges et 10 passes de touché tout en complétant 78,7 % de ses tentatives. Cela représentait une moyenne de 417 verges par la passe par match. Ce jour-là, l’Oregon a limité Sanders à seulement 158 ​​verges sur 23 lancers sur 33 et a été limogé sept fois. Avec une pression constante sur son visage – et avec la star Travis Hunter blessée – Sanders n’avait tout simplement aucune chance.

Au total, le Colorado n’a pu rassembler que 199 verges offensives et beaucoup d’entre eux sont arrivés à la poubelle. Les Buffs ont également commis 12 pénalités pour 103 verges dans la défaite.

Et aussi dominante que soit la défense de l’Oregon, l’offensive de l’Oregon a fait preuve d’efficacité. Bo Nix a réalisé 28 sur 33 pour 276 verges et trois touchés avant que les remplaçants ne soient mis en place au début du quatrième quart. Les Ducks ont également totalisé 240 verges au sol dans la victoire.

Au moment où la poussière est retombée, l’Oregon avait en moyenne 7,2 verges par jeu. Pour le Colorado, ce n’était que 3,4 par jeu.

Le Colorado, qui a obtenu une fiche de 1-11 en 2022, avait montré des fissures dans les fondations au milieu du départ 3-0. La défense a été entaillée par TCU mais a forcé quelques revirements opportuns dans une victoire de 45-42. La ligne offensive a eu du mal à protéger Sanders lors de la victoire du Nebraska. Et puis les Buffs ont eu besoin d’un retour miraculeux au quatrième quart pour forcer la prolongation contre Colorado State avant de gagner en double prolongation.

Désormais 3-1, les Buffs devront rapidement se regrouper avec Caleb Williams et l’USC en visite à Boulder le week-end prochain.

L’Oregon a une fiche de 4-0 cette année et s’améliorera presque certainement à 5-0 avec un voyage à Stanford le week-end prochain. Une semaine de congé suit avant une confrontation le 14 octobre avec le n°8 Washington dans ce qui pourrait être l’un des plus gros matchs de la saison.