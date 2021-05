Le Colorado a lancé un programme de loterie pour les vaccins offrant 1 million de dollars à cinq résidents de l’État qui ont reçu le coup, a déclaré le gouverneur Jared Polis, emboîtant le pas après que l’Ohio et un certain nombre d’autres États aient déployé des dessins similaires.

Surnommé « Colorado Comeback Cash », les tirages au sort auront lieu chaque semaine à partir du 4 juin, avec cinq gagnants qui devraient remporter 1 million de dollars chacun, a annoncé mardi le gouverneur, ajoutant que les personnes âgées de 18 ans et plus qui ont été vaccinées contre le coronavirus sera automatiquement inscrit au concours.

«C’est vrai, vous pouvez gagner 1 million de dollars et vous êtes peut-être déjà inscrit. Quiconque a reçu le vaccin au Colorado, ou qui le reçoit, participera automatiquement non pas à un, ni à deux, ni à trois, ni à quatre, mais à cinq tirages pour 1 million de dollars ». Polis a déclaré en se tenant devant un chèque surdimensionné.

Nous avons vu ce genre de travail de dessin dans des États comme l’Ohio où ils ont vu un regain d’intérêt suite au lancement de leur dessin, et nous nous attendons à voir la même chose ici.

Les participants n’ont besoin que d’une seule dose pour être éligibles, et bien que la loterie soit réservée aux adultes, Polis a déclaré qu’un programme pour «Prix de bourse» sera bientôt annoncé pour les 12 à 17 ans.





Cependant, il y a un problème: les gagnants de la loterie doivent accepter de divulguer leur identité au public, car « Le but de la campagne est d’encourager tout le monde à se faire vacciner », selon une FAQ officielle, qui note que les dossiers de vaccination personnels resteraient confidentiels.

En partenariat avec la loterie du Colorado et en utilisant des fonds fédéraux fournis pour le budget de publicité et de marketing de l’État, le programme suit des efforts similaires dans l’Ohio, le Maryland, New York et l’Oregon, qui ont connu un succès mitigé.

Alors que l’Ohio a marqué une augmentation de 28% des vaccinations pour les 16 ans et plus après avoir annoncé son projet « Vax-a-Million », la loterie « Vax & Scratch » de New York n’a pas réussi à produire des résultats similaires. Malgré un incitatif de 5 millions de dollars et d’autres cadeaux, le nombre de vaccins à New York a chuté de 55% depuis leur pic de début avril, ce qui a incité le gouverneur Andrew Cuomo à déployer des incitations supplémentaires. La dernière offre – des laissez-passer gratuits de deux jours pour les parcs d’État – a été annoncée lundi.

Mardi, 58,5% des Coloradans ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que plus de 51% ont été entièrement vaccinés, a déclaré Polis. Son annonce est intervenue quelques heures seulement après que le département du Trésor américain a mis à jour ses directives sur la façon dont les gouvernements des États et locaux peuvent utiliser les fonds de secours fédéraux, permettant des loteries et d’autres incitations en espèces pour encourager la vaccination.

«Nous ne sommes rien sinon réactifs aux bonnes idées», a déclaré Andy Slavitt, conseiller de la Maison Blanche pour Covid-19, qui a crédité le gouverneur de l’Ohio Mike DeWine pour le concept de loterie. «Nous encourageons les États à utiliser leur créativité pour attirer l’attention sur les vaccins et ramener leurs États et le pays à la normale le plus rapidement possible.»





