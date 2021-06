Le Colorado et l’Oklahoma organisent des campagnes téléphoniques pour stimuler les vaccinations contre le COVID

La plupart des États du pays connaissent un retard de vaccination, alors même que les vaccins deviennent plus largement disponibles.

Le coupable derrière ce décalage ? Selon les Centers for Disease Control and Prevention, la plupart des hésitations vis-à-vis des vaccins proviennent de personnes jeunes, rurales et à faible revenu. Plus de données montrent qu’au moins 10 % des personnes qui ont reçu une dose d’un vaccin à ARNm n’ont pas encore reçu leur deuxième injection.

Mais certains experts ont trouvé une solution : des chercheurs ont découvert dans une étude publiée en mai que les personnes qui recevaient des SMS les encourageant à se faire vacciner contre la grippe étaient plus susceptibles de se faire vacciner, et certains États ont commencé à utiliser la même stratégie pour augmenter les taux de vaccination. .

Hengchen Dai, professeur adjoint à l’Université de Californie à Los Angeles, a testé les messages texte du système de santé de l’UCLA, constatant que les rappels de messages augmentaient les taux de vaccination jusqu’à 3,4 points de pourcentage.

L’Oklahoma a lancé une campagne de SMS à l’échelle de l’État plus tôt ce mois-ci pour atteindre les gens à travers l’État avec des détails sur la façon de trouver un rendez-vous près d’eux. Le gouvernement fédéral en a également lancé un en mai.

Le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado a utilisé une approche différente : lundi, il a appelé les résidents qui n’avaient pas reçu le vaccin pour leur rappeler de se faire vacciner et pour leur fournir des informations sur les endroits où se faire vacciner.

Divers autres États ont utilisé des loteries et des incitations en espèces pour faire vacciner les résidents.

L’auteur de l’étude, le Dr Mitesh Patel, a déclaré à CNN qu’il était peu probable que les textes convainquent une personne hésitante de se faire vacciner.

Mais « il y a probablement 10 % de personnes qui sont simplement apathiques vis-à-vis des vaccins », a-t-il déclaré. « Ils ne sont pas contre, mais ils ne feront pas tout leur possible pour l’obtenir, et ces 10% pourraient vraiment nous pousser vers l’immunité collective. »

Aussi dans l’actualité :

►La dernière mise à jour de l’Organisation mondiale de la santé a rapporté mardi que la semaine dernière reflétait le taux de mortalité COVID le plus bas au monde depuis début novembre 2020, avec 57 000 nouveaux décès au total. Mais le taux de nouveaux cas est resté similaire à celui de la semaine précédente, avec plus de 2,6 millions de nouveaux cas.

►La Corée du Sud signale sa plus forte augmentation quotidienne de nouveaux cas de coronavirus en environ deux mois, juste un jour avant qu’elle envisage d’assouplir ses règles de distanciation physique.

►La Cour suprême a autorisé mardi le maintien d’un moratoire fédéral sur les expulsions imposé en réponse à la pandémie de coronavirus. Cette décision est intervenue quelques jours après que l’administration Biden a prolongé le moratoire de 30 jours supplémentaires, jusqu’au 31 juillet. Des responsables ont déclaré au tribunal que le CDC n’avait pas l’intention de le prolonger à nouveau après la fin du mois prochain.

►À compter du 12 juillet, les travailleurs de l’automobile syndiqués aux États-Unis qui ont été entièrement vaccinés contre le nouveau coronavirus n’auront plus à porter de masques faciaux au travail.

►Le Massachusetts a signalé beaucoup moins de cas de coronavirus au cours de la semaine se terminant dimanche, ajoutant 374 nouveaux cas. C’est en baisse de 28,1% par rapport au décompte de la semaine précédente de 520 nouveaux cas de virus qui cause le COVID-19.

►90,5% de tous les cas actifs en Arkansas impliquent des personnes non complètement vaccinées, selon CBS.

Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 33,65 millions de cas confirmés de COVID-19 et au moins 604 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 181,7 millions de cas et plus de 3,93 millions de décès. Plus de 154,1 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit près de 46,% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Bien que les vaccins COVID-19 fonctionnent incroyablement bien pour la grande majorité des gens, environ 10 millions d’Américains dont le système immunitaire est compromis à cause de médicaments ou de maladies peuvent ne pas être bien protégés. Lire l’histoire complète.

Continuez à actualiser cette page pour les mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Un détenu âgé renvoyé chez lui pendant COVID est de retour en prison après avoir suivi des cours d’informatique

Gwen Levi a quitté la prison l’année dernière, croyant que c’était pour de bon. Elle a fait du bénévolat pour plusieurs groupes de justice pénale et a commencé à apprendre à utiliser un ordinateur.

Le 16 juin, environ un an après que le ministère de la Justice lui a permis de purger sa peine à domicile en raison de la pandémie de coronavirus, Levi a été de nouveau arrêtée pour avoir enfreint les conditions de son confinement à domicile, a déclaré son avocate, Sapna Mirchandani.

Levi a assisté à un cours d’informatique à Baltimore quatre jours plus tôt, croyant qu’elle avait été autorisée à le faire. Les fonctionnaires de sa maison de transition ont interrogé son moniteur de cheville et l’ont appelée plusieurs fois après avoir réalisé qu’elle n’était pas à la maison. Mais Levi avait éteint son téléphone en cours et son moniteur de cheville ne s’est pas éteint, a déclaré son avocat. Elle était injoignable pendant plusieurs heures.

Un rapport du Bureau of Prison a décrit l’incident comme une « évasion ». Levi est maintenant dans une prison de Washington, DC, en attendant d’être transférée dans un établissement fédéral, où elle purgera vraisemblablement les quatre années restantes de sa peine. Elle a 76 ans. Lire la suite ici.

– Kristine Phillips, USA AUJOURD’HUI

Le Brésilien Bolsonaro sous le feu des critiques après des allégations d’accord sur un vaccin

Les accusations selon lesquelles le président brésilien Jair Bolsonaro a fermé les yeux sur une éventuelle corruption dans le cadre d’un accord d’achat de vaccins contre le coronavirus ont renforcé les menaces contre sa présidence, notamment une décision de recommander de le gifler avec une accusation pénale.

Les allégations ont donné un nouvel élan à la campagne de destitution de l’opposition et ont laissé les alliés du leader brésilien au Congrès évaluer les coûts de leur soutien.

Bolsonaro, qui a été la cible de manifestations de rue à l’échelle nationale ces dernières semaines, a qualifié le comité sénatorial enquêtant sur la réponse du gouvernement au COVID-19 de « honte nationale » visant à saper son administration. Pendant deux mois, les audiences télévisées à l’échelle nationale se sont largement concentrées sur les raisons pour lesquelles son ministère de la Santé a ignoré les opportunités d’acheter des vaccins tandis que Bolsonaro poussait sans relâche l’hydroxychloroquine, le médicament contre le paludisme dont des études rigoureuses ont montré qu’il était inefficace dans le traitement du COVID-19.

Le témoignage devant la commission sénatoriale la semaine dernière de Luis Ricardo Miranda, chef de la division des importations du ministère de la Santé, et de son frère Luis Miranda, législateur jusqu’à récemment allié de Bolsonaro, a encore fait monter la pression.

Contribuer : The Associated Press.