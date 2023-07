Le Colorado et le Texas seront à la tête des infractions les plus améliorées du football universitaire en 2023

RJ Jeune FOX Sports National College Football Analyst

Je l’ai écrit mercredi, mais cela mérite d’être répété : Les Clemson Tigers n’ont pas vu de passeur de 3 000 verges depuis le départ de Trevor Lawrence en 2020. Et ils n’ont pas vu de passeur de 3 000 verges et de rusher de 1 000 verges la même année. puisque Travis Etienne y était avec Lawrence en 2019.

Pendant ce temps, à TCU l’année dernière, Max Duggan a passé pour 3 698 avec 32 TD à huit INT tandis que Kendre Miller représentait 1 515 de mêlée, dont 1 399 au sol avec 17 TD au total.

Alors qu’est-ce que Clemson a fait cette intersaison? Les Tigers sont sortis et ont embauché le coordinateur offensif de TCU, Garrett Riley, dans l’espoir d’obtenir un coup de pouce offensif.

Est-ce que ça marchera?

Il est dit ici que ce sera le cas. Attendez-vous à ce que Clemson soit l’une des attaques les plus améliorées la saison prochaine.

Voici mon décompte des cinq premiers.

5. Clemson

Avec Cade Klubnik et Will Shipley dans le champ arrière, Riley a suffisamment de talent pour produire un passeur de 3000 verges et un rusher de 1000 verges, ainsi que pour transformer l’attaque des Tigers en une attaque de 40 points par match, la même moyenne que a obtenu le Michigan (40,4) dans le CFP.

TCU, une petite école privée du nord du Texas, a obtenu en moyenne 38,8 PPG – neuvième meilleur du pays – a abandonné 29 et un match – 91e sur 131 dans le pays – et a terminé deuxième du titre national. Clemson a en moyenne presque un TD moins un match (33,2).

4. Texas

Ceci est un autre rappel que TCU a joué dans le match pour le titre national College Football Playoff avant le Texas, et a également vu un finaliste Horned Frog Heisman à l’ère CFP avant le Texas.

Merde, Texas. Savez-vous à quel point je suis fou de vous regarder ici? N’êtes-vous pas fatigué que les gens utilisent l’expression « pardonnez ma langue » avant de vous lancer dans une description du football des Longhorns si ébouriffante qu’elle incitera une nonne à s’accrocher à son habit ?

Ce n’est pas parce que tu n’as pas le talent pour être génial, c’est que je regarde cette liste et que je me demande déjà comment tu ne fais pas 50 matchs.

Xavier Digne ? AD Mitchell ? Isaïe Neyor ? Jordan Whitton ? Johntay Cook ? Ja’Tavion Sanders ?

Quinn Ewers obtient l’infraction après ce qui était essentiellement sa véritable première année à l’UT. Il a été blessé et il a fait des erreurs. Il a bien joué en 10 matchs, mais 2 177 verges par la passe avec 15 touchés à six interceptions n’est pas ce que vous attendez d’un QB une fois classé la recrue n ° 1 du pays.

Mais il semble qu’il ne sera pas seulement un bien meilleur joueur au poste en 2023, mais qu’il sera le premier quart-arrière depuis Mac Jones à bénéficier de l’un des appelants de jeu les plus innovants du sport de la dernière décennie. L’homme qui a été entraîné par l’un des meilleurs quarts-arrière des lycées du Texas à Riley Dodge a déclaré: « J’ai l’impression d’obtenir un doctorat en jeu de quart-arrière de football » de Steve Sarkisian.

Je comprends qu’Ewers aura beaucoup à dire sur la qualité du Texas, mais il convient de souligner que Sark a bénéficié d’un RB de 1 000 verges au cours de chacune de ses quatre dernières années en tant que meneur de jeu. Et ces RB, Najee Harris (en Alabama) et Bijan Robinson, étaient des choix de premier tour de la NFL Draft.

Ce que je dis, c’est que c’est une barre haute à atteindre, et courir le ballon a toujours été une grande partie des grandes infractions de Sark.

Je suis curieux de savoir lequel de ces RB à Austin peut porter le courrier – CJ Baxter en particulier – après le départ de Robinson, un homme qui a terminé comme le Longhorn le plus performant de 2022 – deux points devant le botteur Bert Auburn , qui a raté un panier qui aurait probablement donné au Texas une chance de battre l’Alabama l’année dernière.

Le Texas a enregistré une moyenne de 34,5 par match l’année dernière – mort même avec le champion de la SEC West LSU.

3. notre Dame

Les Irlandais sont allés 9-4 avec une défaite contre 3-9 Stanford. Ils sont allés 9-4 avec une défaite contre Marshall dans laquelle ils ont été retournés, renversés, les poches vidées, malmenées et saccagées. Mais bénis-les, Seigneur, si l’offense de ND n’a pas la capacité de passer de celui qui crie « oncle » à celui qui tord les bras.

Sam Hartman est le meilleur quart-arrière que Notre Dame ait placé en tête du tableau des profondeurs depuis Brady Quinn. À Wake Forest, Hartman est allé chercher 3 701/38/12 en 2022 et 4 228/39/14 en 2021.

Ni Logan Diggs (822) ni Audric Estime (920) ne se sont précipités pour 1 000 verges l’an dernier. Avec Diggs parti et Chris Tyree jouant à l’écart, je ne serais pas surpris de voir Estime se précipiter sur 1 500 verges et doubler son total de TD de 11 à 22, car Hartman s’est révélé être ce genre de menace, surveillant la défense du pistolet.

Vous n’aviez pas peur que Drew Pyne vous sépare l’année dernière, et alors que Tyler Buchner pouvait battre la plupart des secondeurs et des sécurités au coin, il a lancé plus d’interceptions (cinq) que de touchés l’année dernière (trois).

Maintenant, à qui Hartman va-t-il lancer la balle ? Je pense que le nouveau coordinateur offensif Gerad Parker va comprendre cela, car il était entraîneur des bouts serrés pendant la course de Michael Mayer en tant que bout serré le plus prolifique dans un programme qui a produit Tyler Eifert et Kyle Rudolph. N’oublions pas qu’il a également produit Leddie Brown, Winston Wright et Bryce Ford-Wheaton en tant qu’OC et entraîneur des larges en Virginie-Occidentale. Il a également transformé KJ Hamler en marteau pour Penn State, où Hamler a capté 56 passes pour 904 verges avec huit touchés en 2019.

Bien sûr, vous obtiendrez le type d’attaque que chaque entraîneur-chef défensif souhaite – 11, 12 et 21 avec une section lourde dans le livre de jeu intitulée Restez hors du chemin de la défense. Les anciens et les antédiluviens parmi nous appellent cela « le style pro ». Mais nous n’avons vu personne se précipiter sur plus de 1 728 verges en FBS l’année dernière et les pneus du pauvre Brad Roberts étaient chauves à la fin de sa série de 345 tentatives de course – ouf.

Quel que soit le meilleur attrapeur de passes à Notre Dame, dans l’Indiana, Parker va l’identifier et le nourrir comme s’il avait un quota de gavage à respecter, car le foie gras de football est au menu.

Pensez Andy Isabella à UMass, Jordan Addison à Pitt ou Charlie Jones à Purdue. La philosophie est simple : donnez le ballon à votre meilleur joueur aussi souvent que possible, puis laissez cet homme être un chef et un cuisinier étoilé au guide Michelin.

2. Texas A&M

Vous ne pouvez pas faire bien pire avec le talent disponible à College Station que l’infraction Ampersand U en 2022. Après une année au cours de laquelle les agriculteurs ont signé ce qui était la classe la plus vantée de l’histoire de l’ère des classements de recrutement, non seulement ils vont 5-7, mais ils ont terminé avec la 85e infraction classée au pays.

Haynes King, nommé partant en 2022, n’a disputé que six matchs, passant pour 1 220 verges, ce qui a mené l’équipe. Les Aggies ont réussi à marquer seulement 22,8 points par match, à gaspiller une saison de course de 1 100 verges de Devon Achane et à perdre contre Appalachian State à domicile la même année.

Et maintenant, Jimbo Fisher a fait venir Bobby Petrino pour diriger son attaque – une décision qui semble aussi forcée et sacrilège que Ferrari courant dans le Daytona 500. Vous ne diriez pas que cela ne peut pas fonctionner, mais nous disons aussi que nous sommes hâte de frotter un peu dans la course.

1. Colorado

L’année dernière, QB JT Shrout a mené le Colorado au passage avec 1 220 verges, sept touchés et huit interceptions. Shedeur Sanders a lancé trois fois plus de verges (3 732) et près de six fois plus de touchés (40) avec deux interceptions de moins (six) l’an dernier à Jackson State. Shrout a complété 44,3% de ses passes, tandis que Sanders a complété 70,6% des siennes.

L’année dernière, WR Montana Lemonius-Craig a mené les Buffs en réception avec 23 attrapés pour 359 verges. Maintenant, ils ont Travis Hunter.

Aucun QB non-Colorado n’a marqué plus de quatre touchés l’an dernier. L’attaque s’est classée 127e sur 131 et dernière dans la défense des buts – cul mort en dernier. Le Colorado a cédé 44,5 points par match l’an dernier. Bien sûr, le Colorado de Prime sera l’équipe la plus améliorée – sans parler de l’attaque – du pays.

Bottom line: Une seule des quatre infractions les plus marquantes a fait le CFP l’année dernière (Ohio State, avec le Tennessee, l’USC et Bama absents).

Je suis sur le point de jeter l’attaque de score comme une statistique pour identifier les prétendants au titre national, car James Madison a terminé n ° 13 la saison dernière. C’est devant LSU, Ole Miss, Notre Dame, Texas, Clemson et Florida State.

James.

Madison.

La Géorgie avait l’attaque de score n ° 5 et la défense de score n ° 5 dans le pays. Vous ne pouvez pas gagner avec un déséquilibre. Vous devez accidentellement Thanos vous frayer un chemin vers un titre national.

RJ Young est un écrivain et analyste de football universitaire national pour FOX Sports. Suivez-le sur Twitter à @RJ_Young. Abonnez-vous à « The Number One College Football Show » sur YouTube. Il n’est pas sur un StepMill.

