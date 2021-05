Le Colorado et le New Jersey assouplissent les restrictions à mesure que les cas tombent

Même si 55% des habitants de Porto Rico ont reçu au moins une dose d’un vaccin COVID-19, le territoire américain est aux prises avec un pic de cas et d’hospitalisations tout en essayant de soutenir une économie battue ces dernières années par la pandémie de coronavirus, les ouragans , des tremblements de terre et une crise financière prolongée.

Alors que les autorités sanitaires disent que beaucoup sont impatients de se faire vacciner – plus de 2 millions de doses ont été administrées sur l’île de 3,3 millions de citoyens américains – elles notent que certaines personnes qui ne sont pas encore entièrement protégées ne tiennent pas compte des restrictions qui incluent un couvre-feu d’une durée supérieure à un an.

Cela et la propagation de nouvelles variantes peuvent être en partie à blâmer pour la flambée actuelle des infections, qui a légèrement augmenté au cours de la dernière semaine d’avril à 28 nouveaux cas quotidiens pour 100000 habitants, contre 17 pour 100000 sur le continent américain.

«La solution est la vaccination», a déclaré le gouverneur Pedro Pierluisi, qui a résisté à des restrictions plus strictes après que Porto Rico a imposé des mandats de verrouillage et de masque avant tout État américain. L’île a signalé environ 2000 décès par COVID.

►Les autorités de santé publique du comté de Los Angeles n’ont signalé aucun nouveau décès par COVID-19 dimanche. Les infections restent à leur plus bas niveau depuis le début de la pandémie.

►Le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy, fera une annonce lundi de l’assouplissement des restrictions COVID alors que le nombre de cas continue de baisser dans l’État.

►Le gouverneur du Colorado a prolongé de 30 jours un mandat de masque à l’échelle de l’État, mais a assoupli les exigences en matière de couverture du visage pour les groupes vaccinés contre le COVID-19.

►L’Illinois approche les 10 millions de vaccinations, ont annoncé dimanche des responsables de la santé publique. L’État, avec plus de 12 millions d’habitants, a signalé plus de 1,3 million de cas de coronavirus et 22019 décès.

📈 Les chiffres d’aujourd’hui: les États-Unis comptent plus de 32,4 millions de cas confirmés de coronavirus et 577000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 152,4 millions de cas et près de 3,19 millions de décès. Plus de 312,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 245,5 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Plus de 104,7 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés.

Les États-Unis s’entretiendront avec l’OMC sur une distribution plus large des vaccins

La Maison Blanche a déclaré que le représentant américain au commerce entamerait des pourparlers avec l’Organisation mondiale du commerce sur les moyens de surmonter les problèmes de propriété intellectuelle qui empêchent la distribution plus large des vaccins COVID-19 dont le besoin est critique.

La Maison Blanche a subi une pression intense pour se joindre à un effort visant à aider à déroger aux règles sur les brevets pour les vaccins afin que les pays les plus pauvres puissent commencer à fabriquer leurs propres versions génériques.

Le chef de cabinet de la Maison Blanche, Ron Klain, a déclaré dimanche sur «Face the Nation» de CBS que la représentante américaine au commerce Katherine Tai entamerait des discussions «sur la manière dont nous pouvons obtenir ce vaccin plus largement distribué, plus largement autorisé, plus largement partagé».

Klain et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan ont déclaré que l’administration aurait plus à dire sur la question dans les jours à venir.

Environ 92% des Américains qui ont reçu le vaccin COVID-19 sont revenus pour leur deuxième injection

Environ 1 Américain sur 12 n’a pas reçu sa deuxième dose programmée de vaccin COVID-19 à temps, et bien que cela inquiète les épidémiologistes, le suivi est bien meilleur que les autres vaccins à deux doses pour adultes.

Selon des données récentes du CDC, environ 92% des personnes ayant reçu le vaccin Pfizer-BioNTech ou Moderna COVID-19 sont revenues pour leur deuxième injection.

Les experts ont noté que ces chiffres d’achèvement pour le régime à deux doses des vaccins les plus largement utilisés contre le coronavirus sont un motif de célébration.

«Avec le plus grand programme de vaccination de masse de l’histoire, 92% des personnes qui reviennent pour leur deuxième injection est une énorme victoire», a déclaré le Dr Monica Gandhi, spécialiste des maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco.

Le deuxième coup est important car il offre une immunité plus forte contre le COVID-19. La première dose, appelée dose d’amorçage, introduit le corps à la protéine de pointe à la surface du virus SARS-CoV-2 qui cause le COVID-19. Le second renforce cette réponse immunitaire afin que le corps soit prêt à combattre le virus s’il est exposé. En savoir plus ici.

L’Inde établit des records mondiaux, mais la réalité est probablement encore pire

L’Inde a battu samedi un autre record mondial quotidien de nouvelles infections avec plus de 400 000 nouveaux cas, mais au moins un expert dit que le vrai décompte pourrait être beaucoup plus élevé que cela. Le Dr Prabhat Jha, de l’Université de Toronto, estime, en se basant sur la modélisation d’une poussée précédente en Inde, que les véritables nombres d’infections pourraient être 10 fois plus élevés que les rapports officiels.

« Des maisons entières sont infectées », a déclaré Jha. « Si une personne se fait tester à la maison et déclare qu’elle est positive et que tout le monde dans la maison commence à avoir des symptômes, il est évident qu’elle a le COVID, alors pourquoi se faire tester? »

L’Inde a signalé 392 488 nouvelles infections dimanche, en légère baisse par rapport aux 24 heures précédentes.

Les États-Unis ont commencé à expédier des composants de vaccins précieux, de l’oxygène et des masques en Inde, et d’autres pays prêtent également de l’aide, mais la demande dépassera toujours l’offre. L’administration du président Joe Biden prévoit également de restreindre les voyages entre les États-Unis et l’Inde à partir de mardi.

