Le Colorado est à son meilleur lorsque les choses sont « personnelles », déclare Deion Sanders

Deion Sanders et les Buffaloes du Colorado font parler d’eux dans le monde du football universitaire – et tous les regards seront tournés vers les Buffaloes ce week-end alors qu’ils accueilleront le n°8 de l’USC sur « Big Noon Kickoff » ce samedi (12 h HE sur FOX et FOX Sports. application).

Sanders s’est arrêté vendredi sur le tournage de « Undisputed » à Boulder pour partager ce qui motive les Buffaloes.

« Une fois que nous aurons gagné notre match personnel, nous pourrons y réfléchir collectivement », a déclaré Sanders, « mais vous avez la responsabilité de gagner votre match personnel, peu importe qui. Nous jouons mieux lorsque nous le rendons personnel pour une raison quelconque, donc ils doivent trouver comment rendre certaines choses personnelles dans la vie, et cela doit être un combat personnel. Ces gars doivent apprendre à prendre ces choses personnelles parce que le temps presse, mec.

« Nous aurons probablement 15 millions de personnes qui regarderont ce match demain. Juste une ou deux parties pourraient sécuriser votre famille pour le reste de sa foutue vie. Juste un instant pour que vous puissiez profiter de ce moment parce que vous ne savez jamais quand il sera fini. « .

Sanders est sans aucun doute une figure polarisante dans le monde du football universitaire, et il a ajouté qu’il pensait que quiconque parlait de sa réputation ou de son CV d’entraîneur ne faisait que nuire à sa propre marque.

« Ce qui me dérange, c’est [that] ils ne peuvent s’empêcher de s’exposer », a déclaré Sanders à l’équipe « Undisputed ». « J’ai de l’amour pour tout le monde. Je ne parle de personne, même lorsque certains détracteurs disent : « C’est une grande gueule ». Je fais la promotion de mon équipe, je fais la promotion de mes jeunes hommes, je fais la promotion des entraîneurs dans nos installations et notre système et tout ce que cela englobe.

« Je n’ai jamais parlé négativement de qui que ce soit dans ma vie. Je n’y crois pas. Je ne tolère pas cela. »

« Nous jouons mieux quand nous le rendons personnel » – Deion Sanders sur Colorado

Il s’agit de la première saison de Sanders à la barre du Colorado après une fiche de 26-6 à Jackson State de 2020 à 2022. L’effectif des Buffaloes a subi une transformation majeure, la majeure partie de l’effectif actuel étant composée de transferts, y compris le quart-arrière vedette de l’équipe, Shedeur Sanders, son fils.

Le Colorado a commencé sa saison avec une victoire en tirs de barrage de 45-42 à TCU, ce qui lui a permis de remporter le championnat des séries éliminatoires de football universitaire la saison dernière. Il a suivi la victoire sur la route avec une victoire convaincante à domicile contre le Nebraska et une victoire en prolongation contre son rival dans l’État du Colorado, mais les Buffaloes ont perdu la superstar bidirectionnelle Travis Hunter à cause d’une blessure au cours de ce match.

Ils ont ensuite subi leur première défaite aux mains des Ducks de l’Oregon, qui leur ont infligé une défaite éclatante de 42-6 à Eugene la semaine dernière. Maintenant, l’USC invaincu, qui compte le quart-arrière Heisman 2022 Caleb Williams, arrive en ville.

Quelle que soit la façon dont se déroulera le match très attendu du Pac-12, Sanders considère la transformation des Buffaloes comme plus grande que le football.

« Je regarde autour de moi et je dis : ‘Je suis reconnaissant' », a ajouté Sanders. « Regardez l’origine ethnique et regardez l’unité. Regardez l’amour. Regardez la compassion. Regardez les soins. Ce n’est pas blanc, noir, hispanique, asiatique, c’est juste ‘Nous vous voyons’, et c’est ce que Dieu ce que nous voulions faire, nous unir les uns les autres.

« Nous ne trébuchons pas pour rien. Nous voulons juste voir du bon football, et c’est ce que nous voulons vous offrir. »

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Football universitaire Pacifique-12 Buffalos du Colorado

[Do you want more great stories delivered right to you? Here’s how you can create or log in to your FOX Sports account, follow your favorite leagues, teams and players and receive a personalized newsletter in your inbox daily.]

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL