Le Colorado dit oui à l’utilisation médicale des «champignons magiques»

Un mouvement pour légaliser la psilocybine se développe : les électeurs de l’Oregon ont approuvé son utilisation thérapeutique en 2020, alors qu’elle a été décriminalisée à Washington, DC et dans plus d’une douzaine de villes supplémentaires, Nouvelles de la BNC signalé.

19 États supplémentaires ont vu l’introduction de projets de loi pour légaliser sa possession, bien qu’aucun n’ait encore été approuvé. Il s’agit notamment du Missouri, de l’Iowa et du Kansas. Plus d’une douzaine d’autres États cherchent à étudier plus avant ses bienfaits pour la santé, notamment la Floride, Nouvelles de la BNC signalé.

Pendant ce temps, le Sénat de l’État d’Hawaï a approuvé la constitution d’un groupe de travail qui planifierait de mettre le médicament à la disposition des adultes en tant que traitement de santé mentale. Le Connecticut a ajusté son budget de l’État pour financer des programmes qui utiliseraient le médicament pour travailler avec des anciens combattants et des premiers intervenants à la retraite.

À la Chambre des représentants de l’Oklahoma, un projet de loi autorisant la recherche scientifique sur la psilocybine est dirigé vers le Sénat. Cela permettrait des essais cliniques gérés par l’État pour des adultes souffrant de conditions spécifiques, Nouvelles de la BNC signalé.

“De plus en plus de gens commencent à reconnaître et à comprendre qu’en matière de thérapie psychédélique, ce n’est pas une sorte de domaine radical. Cela devient de plus en plus courant », a déclaré le représentant de l’État de l’Oklahoma, Daniel Pae, co-auteur du projet de loi. Nouvelles de la BNC.