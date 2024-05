Le Colorado connaît la saison de grippe, de VRS et de COVID la plus normale depuis le début de la pandémie

Une pancarte indiquant les vaccinations contre la grippe et le COVID-19 est affichée dans une pharmacie à Palatine, Illinois, le mercredi 13 septembre 2023. (AP Photo/Nam Y. Huh)

Le Colorado a terminé sa première saison de maladies respiratoires relativement ordinaires depuis le début de la pandémie, sans pics de maladie inhabituellement importants ou étrangement programmés.

Mais avec le COVID-19 toujours présent, cette nouvelle normalité signifie toujours un niveau de maladies graves et de décès plus élevé que celui connu par l’État avant 2020.

À l’automne 2020 et 2021, le Colorado et le pays dans son ensemble ont connu d’importantes vagues de COVID-19, mais presque aucune des maladies habituelles liées à la grippe et au virus respiratoire syncytial. Le VRS provoque des rhumes chez la plupart des gens, mais peut être grave chez les bébés et les personnes âgées, en particulier celles souffrant d’autres problèmes de santé.

À l’automne 2022, le COVID-19 n’a pas causé autant de dégâts, mais un pic de VRS a envoyé un nombre inhabituel d’enfants du Colorado dans les hôpitaux, peut-être parce qu’une grande cohorte d’enfants plus jeunes n’avait pas été infectée alors que leur entourage l’était. prendre des précautions respiratoires. La saison grippale de cette année-là a également commencé inhabituellement tôt.

Cette année, les hospitalisations pour la grippe et le VRS ont commencé à décoller dans le Colorado en octobre et ont culminé fin décembre, date à peu près à laquelle les hôpitaux s’attendent à une augmentation de l’activité virale, a déclaré le Dr Michelle Barron, directrice médicale principale de la prévention et du contrôle des infections à UCHealth.

Les hospitalisations liées au COVID-19 dans l’État ont suivi une trajectoire similaire, même si elles ont commencé à augmenter au cours de l’été et ont culminé quelques semaines avant les autres virus.

« Je ne dirais jamais ‘normal’, car chaque fois que je dis normal, il y a une nouvelle normalité… mais c’était plus typique » par rapport aux récentes saisons de virus respiratoires, a déclaré Barron.

Pourtant, même au cours d’une saison relativement moyenne, un nombre important de personnes tombent malades.

Entre octobre et début mai, le ministère de la Santé publique et de l’Environnement du Colorado a signalé :

6 333 hospitalisations liées au COVID-19

3 939 hospitalisations pour grippe

3 828 hospitalisations pour le VRS

Cet hiver n’a pas été une saison grippale particulièrement grave en termes de nombre de personnes hospitalisées ou de degré de maladie, a déclaré Barron. Le nombre de personnes hospitalisées aurait pu être inférieur, cependant, si davantage de personnes avaient été vaccinées contre les maladies respiratoires, mais la lassitude à parler des virus semble avoir diminué la participation, a-t-elle déclaré.

Le COVID-19 a connu sa saison la plus douce à ce jour, avec 280 personnes hospitalisées dans tout l’État au pic fin novembre, contre 1 847 au pire moment en décembre 2020.

La grippe, en revanche, a atteint son deuxième pic le plus élevé depuis la saison 2018-2019 – bien que cette période comprenne deux années d’activité grippale minimale.

Le RSV est plus difficile à comparer dans le temps, car le département de la santé du Colorado n’a commencé à suivre les données à l’échelle de l’État que cette année. Cependant, il a examiné le VRS dans une sélection d’hôpitaux de la région de Denver depuis au moins 2018. Le pic de cette année était le deuxième plus élevé de cette période, même si le taux d’hospitalisation était inférieur d’un tiers à celui de la saison 2022-2023, inhabituellement sévère.

Le COVID-19 a tué beaucoup moins de personnes que les saisons précédentes, mais a tout de même fait 647 morts dans le Colorado entre début octobre et fin avril. Trois enfants sont morts de la grippe cette saison, et aucun n’est mort du VRS. L’État ne suit pas les décès dus à la grippe et au VRS chez les adultes.

Parmi les trois principaux virus respiratoires, le COVID-19 présente toujours le taux de mortalité le plus élevé, même si l’écart s’est réduit maintenant que presque tout le monde a été vacciné, y a survécu ou les deux.

Une étude du Département américain des Anciens Combattants plus tôt cette année a révélé que les anciens combattants hospitalisés à cause du COVID-19 représentaient environ 35 % plus de chances de mourir que ceux hospitalisés pour la grippe. Le groupe étudié était cependant plus âgé et presque entièrement masculin, il se peut donc qu’il ne reflète pas les risques comparatifs pour la population générale.

Au cours des premières années de la pandémie, le COVID-19 surgissait plusieurs fois au cours de l’année, mais cela semble moins probable maintenant, a déclaré Barron. Cela pourrait changer si une variante significativement différente évoluait, mais tous les types actuels en circulation descendent de l’omicron, a-t-elle déclaré.

« Je pense que nous nous rapprochons » d’un virus plus prévisible, a-t-elle déclaré.

