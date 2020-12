Le Colorado a annoncé qu’il avait détecté le premier cas américain de la souche super-COVID découverte pour la première fois au Royaume-Uni.

Le gouverneur Jared Polis a révélé la nouvelle inquiétante dans un tweet, écrivant: « Aujourd’hui, nous avons découvert le premier cas du Colorado de la variante B.1.1.7 du COVID-19, la même variante découverte au Royaume-Uni. La santé et la sécurité de Coloradans est notre priorité absolue et nous surveillerons ce cas, ainsi que tous les indicateurs COVID-19, de très près.

Un communiqué joint indique que le Colorado State Laboratory a confirmé le cas et notifié le Center for Disease Control (CDC).

La souche – que l’on pense être 70% plus infectieuse – a été détectée chez un homme dans la vingtaine qui est « actuellement isolé dans le comté d’Elbert et n’a pas d’antécédents de voyage ».

On ne pense pas que B.1.1.7 conduit à des cas plus graves, et des taux de mortalité plus élevés n’ont pas été signalés.

«À l’heure actuelle, rien ne prouve que cette variante provoque une maladie plus grave ou un risque accru de décès», a déclaré le CDC sur son site Web.

Le fait que l’homme n’ait pas voyagé indique aux responsables qu’il a attrapé la tension de quelqu’un d’autre aux États-Unis.

L’homme restera isolé jusqu’à ce qu’il soit autorisé par les autorités sanitaires.

La déclaration ajoute: « L’individu n’a pas de contacts étroits identifiés jusqu’à présent, mais les responsables de la santé publique s’efforcent d’identifier d’autres cas et contacts potentiels grâce à des entretiens approfondis de recherche des contacts. »

Polis a déclaré: « Nous ne savons pas grand chose sur cette nouvelle variante du COVID-19, mais des scientifiques du Royaume-Uni avertissent le monde qu’elle est beaucoup plus contagieuse.

«Nous travaillons pour empêcher la propagation et contenir le virus à tous les niveaux.

La nouvelle survient après que des millions de personnes ont voyagé à travers les États-Unis pour voir leurs proches pendant les vacances.

Mardi, il y avait 19,5 millions de cas confirmés de COVID-19 aux États-Unis et 337210 décès.

La nouvelle variante du coronavirus a été identifiée pour la première fois en novembre et s’est propagée rapidement en Grande-Bretagne, de vastes pans de l’Angleterre étant soumis à ses restrictions COVID-19 les plus strictes.

La mutation connue sous le nom de lignée B.1.1.7 peut être jusqu’à 70% plus infectieuse et plus préoccupante pour les enfants.

Il serait responsable de 60% des infections récentes à Londres.

Le nombre de morts de coronavirus aux États-Unis en janvier pourrait dépasser de loin celui de décembre, a averti mardi le Dr Anthony Fauci

Il a semé le chaos en Grande-Bretagne, provoquant une vague d’interdictions de voyager qui perturbent le commerce avec l’Europe et menacent d’isoler davantage le pays insulaire.

Il a également été détecté en France, en Espagne, au Danemark, en Italie, en Suède, en Islande, à Singapour, en Australie et au Japon.

Le Japon a interdit lundi l’entrée à tout ressortissant étranger. Cela sera en vigueur jusqu’à la fin du mois de janvier.

Polis a exhorté les gens à continuer à porter des masques, à se tenir à six pieds l’un de l’autre lorsqu’ils se réunissent avec d’autres et à n’interagir qu’avec les membres de leur foyer immédiat.

Son annonce a été faite le même jour que le Dr Anthony Fauci a réitéré ses préoccupations concernant la nouvelle souche de coronavirus dont il avait correctement prédit qu’elle était déjà arrivée aux États-Unis.

«Je ne peux pas imaginer que nous n’allons pas l’obtenir», a déclaré Fauci à propos de la nouvelle souche.

«La question est de l’empêcher de devenir la souche dominante.

Les responsables pensent jusqu’à présent que les vaccins contre le coronavirus fonctionneront contre la nouvelle souche.

Le CDC explique que le nouveau variant COVID-19 a une mutation dans le domaine de liaison au récepteur (RBD) de la protéine de pointe en position 501, où l’acide aminé asparagine (N) a été remplacé par la tyrosine (Y).

Les coronavirus mutent régulièrement, acquérant environ une nouvelle mutation dans son génome toutes les deux semaines.

Les chercheurs ont observé l’évolution du SRAS-CoV-2 en temps réel de plus près que tout autre virus de l’histoire.

Jusqu’à présent, il a accumulé des mutations à un rythme d’environ un à deux changements par mois. Cela signifie que de nombreux génomes séquencés aujourd’hui diffèrent d’environ 20 points des premiers génomes séquencés en Chine en janvier, mais de nombreuses variantes avec moins de changements circulent également.

De nombreuses mutations sont décrites comme étant «silencieuses» car elles ne changent pas la structure des protéines qu’elles codent et produisent un codon à trois lettres qui se traduit par le même acide aminé. Ces mutations sont appelées «synonymes».

D’autres mutations peuvent changer le codon d’une manière qui conduit à un changement d’acide aminé. et celles-ci sont connues sous le nom de mutations «non synonymes», mais cette substitution d’acides aminés n’a pas d’impact sur la fonction de la protéine.

B.1.1.7 a 14 mutations non synonymes, six synonymes et trois suppressions, selon le CDC.

Les 17 mutations de B.1.1.7 en même temps n’ont jamais été vues auparavant.

«Il y a maintenant une poussée effrénée pour essayer de caractériser certaines de ces mutations en laboratoire», a déclaré Andrew Rambaut, biologiste évolutionniste moléculaire à l’Université d’Édimbourg.