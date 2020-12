Le Colorado a confirmé le premier cas américain connu d’une nouvelle souche de coronavirus qui a été identifiée pour la première fois au Royaume-Uni.

« Aujourd’hui, nous avons découvert le premier cas du Colorado de la variante B.1.1.7 du COVID-19, la même variante découverte au Royaume-Uni », a déclaré mardi après-midi le gouverneur du Colorado, Jared Polis. « La santé et la sécurité des Coloradans est notre priorité absolue et nous surveillerons ce cas, ainsi que tous les indicateurs COVID-19, de très près. »

Le laboratoire de l’État du Colorado a confirmé le cas et a notifié les Centers for Disease Control and Prevention, a déclaré le bureau du gouverneur dans un communiqué. Le patient est un homme dans la vingtaine qui se rétablit dans l’isolement. Il n’a aucun historique de voyage et aucun contact étroit. Les responsables de la santé publique menaient une enquête.

Les scientifiques du Royaume-Uni pensent que la souche variante est plus contagieuse que les souches précédemment identifiées, mais pas plus sévère. Selon les modèles, il a un taux de transmission accru de 70% par rapport aux autres variantes au Royaume-Uni. On pense que les vaccins autorisés sont efficaces contre la variante.

Il a été repéré pour la première fois en septembre dans le sud-est de l’Angleterre. La nouvelle variante représentait un quart des cas à Londres en novembre. À la semaine du 9 décembre, il était responsable de 60% des cas dans la ville. Actuellement, les cas sont concentrés à Londres et dans l’est de l’Angleterre.

Le laboratoire du Colorado a identifié la variante en analysant des échantillons de test, repérant initialement un signe révélateur de la variante dans un test PCR. Les scientifiques ont ensuite séquencé le génome viral et trouvé huit mutations spécifiques du gène de la protéine de pointe associé à cette variante, selon le bureau du gouverneur.

Le CDC a déclaré la semaine dernière que la souche pourrait déjà être dans le pays sans détection. Au 22 décembre, les virus n’avaient été séquencés que pour environ 51 000 des 17 millions de cas aux États-Unis, a indiqué l’agence.

« Les voyages en cours entre le Royaume-Uni et les États-Unis, ainsi que la prévalence élevée de cette variante parmi les infections actuelles au Royaume-Uni, augmentent la probabilité d’importation », a déclaré le CDC.