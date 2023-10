Le Colorado bat l’Arizona State dans la dernière minute pour la première victoire de Deion Sanders en Pac-12

Alejandro Mata a inscrit un panier de 43 verges à 12 secondes de la fin, Shedeur Sanders a marqué deux touchés et le Colorado a mis fin à une séquence de huit défaites consécutives du Pac-12 avec une victoire de 27-24 contre l’Arizona State samedi.

Arizona State (1-5, 0-3 Pac-12) a travaillé offensivement une grande partie de l’après-midi sans trois joueurs de ligne offensive titulaires et deux remplaçants clés en raison de blessures.

Les Sun Devils ont trouvé le bon équipement au bon moment, parcourant 94 verges en 13 jeux pour préparer la passe de touché de 15 verges de Trenton Bourguet à Troy Omeire à 50 secondes de la fin.

Sanders a répondu rapidement, frappant Javon Antonio pour un total de 43 verges lors du jeu suivant. Les Buffaloes (4-2, 1-2 Pac-12) se sont rapprochés suffisamment pour donner le coup de pied gagnant de Mata malgré la difficulté à faire fonctionner leur attaque explosive pendant la majeure partie du match.

Les Sun Devils ont limogé Sanders cinq fois et ont donné peu de temps au quart-arrière du Colorado pour trouver des receveurs sur le terrain. Sanders, le deuxième passeur du pays avec 356 verges par match, a été limité à 239 verges sur 26 passes sur 42.

Le fils de l’entraîneur a encore été efficace quand il le fallait, courant pour un touché en première mi-temps et frappant Antonio sur un score de 9 verges au quatrième quart.

Bourguet a lancé pour 335 verges et un touché sur 32 passes sur 49, mais était sous une pression presque constante. Arizona State a perdu son septième match consécutif contre le Pac-12 et a une fiche de 1-5 pour la première fois depuis 1942.

La défense a contrôlé la majeure partie de la première mi-temps dans le désert jusqu’à une rafale tardive.

Les Sun Devils se sont frayé un chemin sur le terrain lors de leur premier entraînement avec des routes croisées en dessous pour atteindre le 2 du Colorado. Arizona State a suivi une formation étrange près de la ligne de but, répartissant tous ses joueurs de ligne, à l’exception du centre Leif Fautanu et Bourguet l’a suivi pendant un Course TD de 2 verges.

L’offensive de l’Arizona State est restée calme jusqu’à la fin de la première mi-temps, préparant un entraînement pour préparer la course d’un mètre de Cam Skattebo avec 6 1/2 minutes à jouer.

Le Colorado avait une moitié similaire.

Xavier Weaver a marqué sur un quatrième et un point pour égaliser 7, mais les Buffaloes ont eu du mal à empêcher la course de l’Arizona State contre Sanders jusqu’à la fin de la mi-temps. Le Colorado a reconstitué un entraînement marquant et Sanders s’est précipité pour un score de 16 verges peu de temps après le touché de Skattebo.

Arizona State s’est rapidement mis en position pour le panier de 33 verges de Dario Longhetto pour mener 17-14 à la mi-temps.

La défense des Buffaloes a été solide tout le match et Sanders a été bon quand il le fallait, menant le Colorado à sa première victoire en Pac-12 depuis qu’il a battu Cal en prolongation il y a un an.

La défense des Sun Devils a gardé Sanders sous contrôle pendant la majeure partie du match, mais a abandonné le gros jeu qui a permis le coup de pied gagnant. L’offensive de l’Arizona State était parfois bonne, mais pas assez bonne pour survivre aux Buffaloes.

Reportage de l’Associated Press.

