Le Colorado autorise les rassemblements en salle sans masque… si 80% des participants sont entièrement vaccinés et peuvent montrer PROOF – RT USA News

Le gouverneur du Colorado a prolongé d’un mois son mandat de masque dans tout l’État, mais a autorisé les rassemblements à l’intérieur à ne pas porter de couvre-visage – si au moins 80% d’entre eux sont entièrement vaccinés et peuvent le prouver.

Le gouverneur Jared Polis (D) a prolongé dimanche le mandat du masque intérieur de l’État de 30 jours supplémentaires. Bien qu’il n’y ait pas d’exigence de masque extérieur et que les masques faciaux ne soient en grande partie pas obligatoires dans les zones avec moins de 35 cas pour 100000 habitants – le mandat restera en vigueur pour le gouvernement, les établissements médicaux et de soins, ainsi que les prisons, les camps intérieurs pour enfants et les écoles.

Cependant, les Coloradans entièrement vaccinés se sont vu offrir une certaine marge de manœuvre, mais uniquement lorsqu’ils se rassemblent en groupes d’individus socialement responsables aux vues similaires, selon un décret publié dimanche.





«Nonobstant toute disposition du présent décret, les personnes sont autorisées à retirer leurs couvertures faciales en tissu médical ou non médical dans les espaces publics intérieurs si 80% des personnes présentes dans l’espace public intérieur ont présenté une preuve de vaccination,» lit un décret publié dimanche.

Le gouverneur n’a pas précisé quel type de document servirait de «Preuve de vaccination», peut-être se méfier d’une forte opposition à tout type de soi-disant «passeport vaccinal» normalisé.





Avec environ 30% de la population du Colorado entièrement vaccinée jusqu’à présent, Polis a taquiné un imminent «Revenir à la vie comme d’habitude», mais a laissé entendre que cela dépend entièrement de la volonté des résidents restants de vacciner.

Atteindre un niveau d’immunité élevé est ce qui permettra une vie sans masque, mais avant que cela ne soit possible, beaucoup plus de Coloradans doivent se faire vacciner.

La semaine dernière, l’autorité sanitaire américaine a également dévoilé de nouvelles règles encourageantes, déclarant que ceux qui reçoivent le vaccin Covid-19 n’ont plus à s’inquiéter de porter un masque à l’extérieur – mais pour ceux qui se réunissent dans des espaces publics intérieurs, les restrictions restent en vigueur, selon aux directives du CDC.





