Le Colorado atteint une partie importante du calendrier avec fanfaronnade mais sans Travis Hunter

BOULDER, Colorado — Les Buffaloes du Colorado, numéro 19, prennent un peu plus de chance, mais n’en sont pas moins fanfarons, dans l’essentiel de leur programme après avoir survécu à un thriller en double prolongation lors du Rocky Mountain Showdown qui s’est prolongé jusqu’au début de dimanche.

« Résilience », a déclaré l’entraîneur Deion Sanders lorsqu’on lui a demandé ce qu’il retenait de la victoire 43-35 des Buffaloes contre l’opprimé de trois TD Colorado State, qui a presque donné à Coach Prime son premier revers en conférence Power Five.

« Nous avons montré que nous allions nous battre. Nous avons montré que nous n’avions aucune capitulation ni aucun abandon », a déclaré Sanders après avoir vu ses fils Shedeur et Shilo briller dans la victoire des Buffaloes après avoir pris un retard de 11 points au quatrième quart. « Et c’est beaucoup pour une équipe relativement nouvelle, comme vous le dites, nous venons de nous réunir. »

Sanders, qui a accéléré l’ascension des Buffaloes en parcourant le portail des transferts comme personne avant lui, estime que la frayeur que les Rams ont infligée à son équipe devrait profiter aux Buffaloes lorsqu’ils se rendront dans l’Oregon, 10e (3-0), le week-end prochain avant d’affronter Caleb Williams. et l’USC, cinquième (3-0) à Boulder en deux semaines.

[College football rankings: Resilient Colorado moves up after miracle finish]

Les Buffs (3-0) seront cependant privés de la star à double sens Travis Hunter pour ces confrontations. Il a été envoyé à l’hôpital par la sécurité de l’État du Colorado. Le succès tardif d’Henry Blackburn à son abdomen, l’une des neuf fautes personnelles commises par les Rams.

Sanders a déclaré qu’il s’attend à ce que Hunter soit absent quelques semaines et qu’il ne le précipitera pas: « Sa santé est plus importante que ce match. »

Champ Bailey, membre du Temple de la renommée, qui a joué dans les deux sens en Géorgie, a déclaré que c’était toujours un risque d’être sur le terrain tout le temps.

« Ouais, je veux dire, les gens essaient de vous éliminer, vous savez, et malheureusement, il pourrait être absent à un moment donné », a déclaré Bailey dimanche lors du match entre les Commanders de Washington et les Broncos de Denver. « … Je ne suis pas surpris par ce qu’il fait. Cela montre simplement à quel point il peut être en bonne santé et durable en faisant tout cela. Vous avez une cible sur vous. Quand les gens vous voient tout le temps sur le terrain, ils » Je viens après toi…. »C’est juste la nature du jeu. Donc tu t’inquiètes de ces choses-là, mais je veux dire, pour lui aussi, il n’y a aucune limite. »

Coach Prime & Buffs reviennent d’un déficit de 11 points | Spectacle de Joel Klatt

Les Buffs ont perdu une place dans le Top 25 AP après avoir rattrapé un déficit de 11 points au quatrième quart, couronnant une longue journée qui a commencé avec Sanders faisant le tour à l’aube pour améliorer son programme sur « College GameDay » d’ESPN et Fox. Grand coup d’envoi de midi. »

« 60 Minutes » a également interviewé Sanders, qui a demandé à sa mère de prononcer le discours d’avant-match aux côtés de Dwayne Johnson avant que les Buffs ne fassent irruption sur Folsom Field au son de Lil Wayne rappant depuis la zone nord.

Parmi les autres célébrités présentes alors que les Buffs étaient sous les projecteurs nationaux après des décennies de futilité, citons Rob Gronkowski, Kawhi Leonard et le rappeur Offset.

Le fils du demi défensif de Sanders, Shilo Sanders, qui avait un pick-6 de 80 verges dans le match, a déclaré qu’il se rendait compte qu’il semble que les Buffs aient pu être distraits, mais insiste sur le fait que ce n’était pas le cas.

« Si nous arrêtons de gagner, tout ça disparaît, tu sais ? » » a déclaré Shilo Sanders. « Donc, nous n’avons pas vraiment la chance d’en profiter comme tout le monde… mais je doute que nous ayons été distraits ou que nous nous sentions trop confiants dans le fait que nous allions les battre. Nous avons juste fait de simples erreurs et c’est comme ça que le football est. «

Beaucoup s’attendaient à ce que le match soit amusant, surtout après que l’entraîneur de l’État du Colorado, Jay Norvell, ait fourni du matériel de motivation et de marketing en jetant de l’ombre à Deion Sanders pour avoir toujours porté des lunettes de soleil pendant les interviews. Par coïncidence, cela s’est produit la même semaine où la gamme de lunettes de soleil emblématiques de Coach Prime a été abandonnée.

« Je ne suis pas content de la façon dont nous avons joué, mais je suis content de la victoire », a déclaré Sanders. « Vous devez être satisfait du ‘W’, peu importe qu’il arrive. En vérité, à un moment du match, j’ai dit : ‘Nous ne pouvons pas laisser ce mec gagner. … Sa conférence de presse va être insupportable si nous laissez ce mec gagner.' »

Son fils a veillé à ce que cela n’arrive pas.

Shedeur Sanders du Colorado est-il DÉJÀ parmi les 5 premiers choix du repêchage de la NFL ? Je NFL sur le pod FOX

Shedeur Sanders a terminé 38 sur 47 pour 348 verges, quatre touchés et une interception. Il a partagé le podium d’après-match avec son frère Shilo, qui a eu un échappé forcé pour aller avec son pick-6.

[Shedeur Sanders, Tom Brady give each other shout-out after Colorado OT win]

Lorsque Shilo revenait sur les 80 verges, son père courait avec enthousiasme sur la ligne de touche à peine deux semaines après avoir quitté le terrain en boitant à la suite de plusieurs opérations aux pieds pour résoudre des problèmes de circulation.

« Je suis entraîneur. Mais de temps en temps, pendant le match, j’ai un moment papa », a déclaré Sanders. « Et c’était un moment où papa courait sur la touche alors qu’il courait sur la touche. C’est le maximum que j’ai couru depuis des années. »

Il était tout aussi enthousiasmé par la course de 98 verges de son Shedeur Sanders et ses exploits en prolongation.

« Cet enfant sait jouer à fond », a déclaré l’aîné Sanders. « Oubliez le nom Sanders. Le gamin peut tout à fait jouer à ce jeu. »

Reportage de l’Associated Press.

SUIVRE Suivez vos favoris pour personnaliser votre expérience FOX Sports Buffalos du Colorado Football universitaire

Tendance du FOOTBALL COLLÉGIAL