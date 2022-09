Le colonialisme est un élément clé de l’héritage de la reine pour les Australiens autochtones

SYDNEY – Lorsqu’une jeune reine Elizabeth II s’est rendue en Australie lors de sa première tournée royale Down Under en 1954, une autorité locale a érigé des écrans en toile de jute pour protéger le cortège du monarque de voir des camps autochtones le long de la route, selon plusieurs aînés autochtones. À partir du milieu des années 1800 jusqu’en 1970, environ deux décennies après le début du règne d’Elizabeth, les responsables gouvernementaux ont rassemblé les enfants – en particulier ceux d’ethnie mixte blanche et aborigène et insulaire du détroit de Torres. Dans de nombreux cas, ils ont été envoyés de force dans des internats et des missions dirigées par l’église. Pendant des décennies, jusqu’à 1 enfant autochtone sur 3 a été retiré de force à sa famille dans tout le pays, selon un rapport ultérieur commandé par le gouvernement australien, dans ce qui est devenu connu sous le nom de «générations volées».

La mort de la reine la semaine dernière a remis en lumière la relation compliquée entre la monarchie et les peuples des Premières Nations ici et dans le monde. Les Australiens autochtones ont beaucoup souffert depuis que l’explorateur James Cook a revendiqué pour la première fois une partie du continent pour la couronne britannique – alors détenue par l’ancêtre de la reine, George III – et le débat se poursuit pour savoir si elle était responsable des torts passés et des inégalités auxquelles beaucoup sont encore confrontés.

Pour certains, la monarchie est au centre d’un compte à rebours vexé, souvent traumatisant, avec leur passé colonial.

« La reine et sa famille représentent le système colonial, qui a fait des ravages dans ce pays contre les peuples des Premières Nations », a déclaré Lidia Thorpe, une sénatrice autochtone des Verts de centre-gauche, dans une interview au Washington Post. «Pendant tout le temps où cette reine régnait sur notre pays – ou soi-disant régnait sur ce pays – pas une seule fois cette reine n’a essayé de mettre fin à toute injustice contre les peuples des Premières Nations.»

L’Australie est l’une des rares nations du Commonwealth colonisées par des colons à ne pas avoir conclu de traité avec ses peuples des Premières Nations. En Nouvelle-Zélande voisine, les chefs indigènes maoris en ont signé un avec la couronne britannique en 1840, et Elizabeth elle-même a été impliquée dans au moins un règlement de traité majeur, a rappelé mardi au Parlement la ministre des Affaires étrangères du pays, Nanaia Mahuta.

Le traité, bien que reconnu comme imparfait par la reine, formait un lien contraignant entre le peuple maori et la couronne. Plus tard, cela a contribué à ouvrir la voie à des colonies de confiscation injustifiée de terres.

En Australie, le sombre héritage de l’impérialisme britannique a contribué aux disparités raciales dans les taux d’éducation, de logement et d’incarcération, selon les experts. Plus de 400 Autochtones sont morts en détention depuis 1991, et l’espérance de vie de ses 800 000 Autochtones est en retard de plusieurs années sur celle de la population en général, selon les données du gouvernement.

Bien que certains anciens autochtones se souviennent avec émotion de la reine – elle a visité le pays 16 fois, s’aventurant profondément dans l’Outback – d’autres ont refusé de pleurer.

Un joueur autochtone de la ligue de rugby a reçu une interdiction d’un match et une amende avec sursis cette semaine de la part des administrateurs du sport pour un tweet – qui a ensuite été supprimé – qui semblait célébrer la mort d’Elizabeth. La ligue de football australienne, quant à elle, a décidé de ne pas imposer une minute de silence à la reine lors d’une ronde de compétition célébrant les joueurs et la culture autochtones, car cela a suscité des émotions mitigées, a rapporté le journal Age.

La population autochtone est généralement plus jeune que la population australienne au sens large – environ 31% avaient moins de 15 ans en 2021, selon les estimations officielles – ce qui signifie que beaucoup étaient probablement trop jeunes pour se souvenir de la dernière visite de la reine, en 2011. Seulement environ 5% avaient 65 ans ou plus , contre environ 17 % des Australiens non autochtones.

Thorpe – qui a fait la une des journaux internationaux le mois dernier lorsqu’elle a improvisé une clause supplémentaire dans sa cérémonie d’assermentation, ajoutant le mot «colonisation» alors qu’elle prêtait allégeance à Elizabeth – a plaisanté en disant qu’elle était «probablement occupée à faire quelque chose de beaucoup mieux» au cours de la dernière visite royale.

Elle fait partie d’un groupe de législateurs australiens appelant à un traité avec les peuples des Premières Nations, suivi d’une république qui remplacerait le roi Charles III par un Australien à la tête de l’État. “C’est ainsi que nous allons unifier cette nation”, a déclaré Thorpe.

La mort d’Elizabeth a suscité un nouveau débat dans un certain nombre de royaumes du Commonwealth sur la rupture des liens avec la monarchie, bien que le chef de l’Australie ait déclaré qu’il n’était pas pressé d’aborder la question controversée au cours de son mandat actuel.

Alors qu’Elizabeth cède la place à Charles, les royaumes envisagent de rompre les liens

En Nouvelle-Zélande, où le Premier ministre Jacinda Ardern a déclaré qu’une république était probable de son vivant – elle a 42 ans – les politiciens maoris ont également réfléchi à l’héritage mixte de la monarchie.

Lors des condoléances au Parlement mardi, le co-chef du parti maori Rawiri Waititi a déclaré que l’Empire britannique avait été construit à partir de “whenua” volés et de “taonga” volés, en utilisant les mots maoris pour terre et trésor.

Mahuta, le ministre des Affaires étrangères, qui a rejoint Charles lors d’une réunion des dirigeants du Commonwealth au Rwanda il y a quelques mois, a déclaré qu’il s’était alors engagé à moderniser le Commonwealth.