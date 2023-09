Le colonialisme du carbone n’a pas sa place dans les forêts du Libéria — Enjeux mondiaux

Le Libéria est l’un des derniers pays d’Afrique de l’Ouest à posséder encore de vastes étendues de forêt, mais cette ressource précieuse disparaît à un rythme alarmant. Crédit : Shutterstock.

MONROVIA, 15 septembre (IPS) – Le sort du Libéria et de ses forêts est lié. Pourtant, un nouvel accord sur le changement climatique, qui devrait être annoncé lors des négociations des Nations Unies sur le changement climatique à Dubaï en novembre prochain, creuserait un fossé entre nos communautés et leurs forêts.

Actuellement, les forêts représentent plus de les deux tiers de la superficie du Libéria et sont crucial pour les moyens de subsistance des gens. Ils ont été illégalement pillés par l’ancien président Charles Taylor pour fonds une guerre civile qui a fait environ 150 000 morts.

Et depuis 2003, date à laquelle la guerre a pris fin, de vastes étendues de terres boisées ont été détruites. signé aux investisseurs étrangers, en tant que minorité corrompue se sont enrichis grâce à l’exploitation forestière illégale aux dépens de la majorité pauvre. Nous avons perdu près d’un quart de nos forêts depuis lors, aux projets de développement économique – la majeure partie des pertes étant survenue au cours des dix dernières années. C’est un désastre pour les communautés qui vivent sur ces terres et pour les efforts visant à réduire les impacts du changement climatique.

Aujourd’hui, un autre chapitre s’ouvre dans l’histoire complexe des forêts du Libéria.

Fin mars, le ministère des Finances du Libéria a signé un protocole d’accord avec un cabinet de conseil basé aux Émirats arabes unis (EAU) appelé Blue Carbon LLC, lui donnant le droit exclusif de gérer une zone de forêt tropicale couvrant un dixième de notre territoire national. L’accord, qui a été négocié en secret, serait en train d’être finalisé.

Aux termes de l’accord, Blue Carbon paiera le Libéria pour gérer et préserver un million d’hectares de forêt pendant 30 ans, et vendra des crédits de carbone provenant des émissions « économisées » en protégeant ces forêts aux principaux pollueurs, qui les utiliseront pour compenser leurs propres émissions.

Il s’agit d’une partie importante de notre pays, destinée à être mise en gage entre les mains des plus grands pollueurs de la planète, leur permettant de continuer à extraire et à brûler des combustibles fossiles tout en prétendant protéger la planète.

Si cet accord se concrétise, il le fera probablement dans le cadre d’une légalité douteuse et sans le consentement préalable des communautés vivant dans les forêts.

De plus, cela s’inscrit dans une tendance mondiale appelée ‘colonialisme du carbone», où au lieu de prendre des mesures concrètes pour décarboner, les entreprises compensent leurs émissions de gaz à effet de serre en payant pour préserver les forêts ou d’autres écosystèmes, souvent contre la volonté des communautés locales ou autochtones qui y vivent. Un accord similaire avec le gouvernement du Zimbabwe a été annoncé à la mi-août.

« écoblanchiment »

L’argent est désespérément nécessaire pour soutenir les communautés locales qui protègent leurs forêts au Libéria comme partout ailleurs et il pourrait bien y avoir des « projets de compensation » qui soient véritablement bénéfiques pour les communautés locales ou autochtones, mais celui-ci n’en fait pas partie.

Le président de Blue Carbon LLC est Cheikh Ahmed Dalmook Al Maktoum, membre de la famille royale des Émirats arabes unis, qui a des intérêts majeurs dans les infrastructures pétrolières et gazières du pays.

Les Émirats arabes unis, un État aux combustibles fossiles, sont planification une énorme expansion du pétrole et du gaz même si, à la fin de l’année, elle accueillera la COP28 de l’ONU sur le climat.

Afin de peaufiner leurs références environnementales avant la COP, le gouvernement des Émirats arabes unis et diverses entreprises publiques ont embauché certaines des plus grandes sociétés de relations publiques au monde pour monter une campagne de greenwashing. campagne.

Le Accord sur le carbone bleu– qui devrait être dévoilé lors de la COP pour montrer comment les Émirats arabes unis remplissent leurs engagements dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat – fait partie de ce greenwashing.

Légalité douteuse

Des études après études ont montré que les droits fonciers communautaires constituent le meilleur outil pour prévenir la déforestation, mieux que les aires protégées gérées par le gouvernement ou le secteur privé– comme ceux qui seraient apparemment mis en œuvre si l’accord Blue Carbon était finalisé. L’ONU rapport le plus récent sur le changement climatique souligne que les droits fonciers des communautés sont essentiels aux efforts d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.

L’accord, qui ignore ces recherches, constitue également une menace majeure pour les Libériens ruraux et leurs droits fonciers durement acquis. Environ 70 pour cent des terres du Libéria appartiennent aux communautés. Environ un tiers de notre population vit dans des zones forestières, et les populations locales qui vivent sur les terres ciblées par l’accord ne seront consultées à ce sujet qu’après sa signature – c’est-à-dire si elles sont consultées du tout.

À ce titre, il représente un « accaparement des terres climatiques » cela annule certains des progrès constants réalisés par le Libéria en matière de reconnaissance des droits communautaires.

La légalité de l’accord est également douteuse, et l’accord semble violer notre constitution et un certain nombre de lois libériennes, notamment la loi sur la réforme forestière nationale (2006), la loi sur les droits communautaires (2009), la loi sur les marchés publics et les concessions (2010), et la loi sur les droits fonciers (2018).

On ne peut vendre du carbone que si on en est propriétaire. La loi libérienne stipule clairement que les communautés sont propriétaires de leurs terres forestières coutumières et de leurs ressources.

Les conditions de vie de notre peuple se détériorent de jour en jour. Le Libéria est l’un des derniers pays d’Afrique de l’Ouest à posséder encore de vastes étendues de forêt, mais cette ressource précieuse disparaît à un rythme alarmant.

Les Libériens doivent rester ouverts à travailler avec quiconque, y compris les entreprises, qui peut nous aider à protéger nos forêts et les droits de nos peuples. Mais nous devons rester résolus dans notre opposition aux fausses solutions climatiques telles que cet accord.

Silas Kpanan’Ayoung Siakor défend les droits fonciers et forestiers communautaires au Libéria depuis deux décennies. Ses efforts ont été récompensés par le Whitley Award for Environment and Human Rights en 2002 (Royaume-Uni), le Goldman Environmental Prize en 2006 (États-Unis), le Award for Outstanding Environmental and Human Rights Activism de la Fondation Alexander Soros (États-Unis) et le Mundo Negro. Prix ​​de la Fraternité en 2018 (Espagne).

© Inter Press Service (2023) — Tous droits réservés Source originale : Inter Press Service