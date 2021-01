Un colonel à la retraite a été choqué de lire la «triste nouvelle» de sa propre mort dans un bulletin de l’armée publié par erreur.

Le colonel Ron Back, 84 ans, qui a servi dans l’armée pendant 38 ans pour rassurer un certain nombre d’amis et d’anciens camarades qu’il était en fait bien vivant après la publication de sa notice nécrologique dans le bulletin Airborne Network.

Le colonel Back, de New Milton, dans la New Forest du Hampshire, insiste sur le fait qu’il a trouvé l’erreur «plutôt amusante» et a déclaré que des amis comparaient maintenant son retour de la tombe à celui de Saint Lazare.

Le colonel Back, qui a servi dans le régiment de parachutistes, a déclaré: «Il a d’abord été ramassé par un membre de la branche, qui a appelé Phyllis Inglis, le secrétaire de la filiale disant:« Pourquoi ne m’avez-vous pas fait savoir que Ron était mort?

«D’après ce que j’ai entendu, la rumeur est venue d’un collègue avec qui j’avais servi et qui vit maintenant en France, qui a dit l’avoir entendu d’un autre ami qui affirmait avoir lu ma mort dans un journal.