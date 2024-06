Le côlon d’un homme américain tombe hors du corps après un éternuement « puissant ». Que s’est-il passé ensuite

L’homme avait subi une opération chirurgicale à l’abdomen avant l’incident.

Lors d’un incident choquant, le côlon d’un Américain a été réintroduit dans son corps après être tombé suite à un éternuement « fort », selon un rapport du Poste de New York. L’homme de 63 ans originaire de Floride prenait son petit-déjeuner avec sa femme dans un restaurant lorsque l’incident a eu lieu.

Notamment, l’homme avait lutté contre un cancer de la prostate et avait subi une intervention chirurgicale abdominale avant que l’incident ne se produise. Le matin de son « éviscération » intestinale, on lui a retiré des points de suture de l’abdomen.

Un article récent publié dans le Journal américain des rapports de cas médicaux détaille son cas inhabituel et son rétablissement médical. Il disait : « Pendant le petit-déjeuner, l’homme a éternué avec force, suivi de tousser. Il a immédiatement remarqué une sensation « humide » et une douleur dans le bas de son abdomen. En baissant les yeux, il a observé plusieurs anses intestinales roses dépassant de son site chirurgical récent.

L’homme a couvert les intestins exposés avec sa chemise pendant que sa femme appelait une ambulance. À leur arrivée, les ambulanciers ont vu une « lacération verticale d’environ 3 pouces avec de grandes quantités d’intestins » la traverser. Heureusement, l’homme n’avait pas perdu beaucoup de sang et il a été rapidement transporté vers un hôpital local.

» Aux urgences, le service d’urologie a été consulté immédiatement. Les signes vitaux étaient dans les limites de la normale. Les analyses sanguines préopératoires ont été réalisées et constatées inchangées par rapport aux comparaisons récentes. Une sonde nasogastrique a été insérée et le patient a consenti à recevoir une exploration exploratoire. laparotomie », ajoute le journal.

L’intestin éviscéré a été soigneusement remis dans la cavité abdominale par trois chirurgiens, qui ont également « inspecté toute la longueur de l’intestin grêle et n’ont noté aucun signe de blessure ».

Pour s’assurer que l’abdomen ne s’ouvre pas à nouveau, les trois chirurgiens urologues l’ont fermé avec une séquence de points en huit, qui comptent parmi les fermetures les plus solides. L’homme de 63 ans est resté à l’hôpital pendant six jours et a suivi un régime alimentaire normal avant de sortir.