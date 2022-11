Le Colombien Petro et le Vénézuélien Maduro se rencontrent à Caracas

Trois ans plus tard, l’autoritaire Maduro reste au pouvoir. Et mardi, le successeur de Duque était en route pour Caracas pour le rencontrer pour le déjeuner.

Le voyage du président colombien Gustavo Petro dans la capitale vénézuélienne est son pas le plus important à ce jour vers la réalisation d’une promesse de campagne de réparer les liens entre les voisins. Il a rouvert leur frontière commune et envoyé un ambassadeur à Caracas. Aujourd’hui, sa visite cimente une nouvelle ère dans la diplomatie régionale envers le Venezuela.

“Même avant cela, l’ère de la pression sur Maduro pour qu’il se démocratise était en quelque sorte en déclin”, a déclaré David Smilde, chercheur principal spécialisé sur le Venezuela au Bureau de Washington sur l’Amérique latine. Voyant que la stratégie n’a pas réussi à évincer Maduro – et cherchant à perturber ses relations avec Moscou, et peut-être à rouvrir une autre source de pétrole – les dirigeants choisissent maintenant de s’engager avec lui.

Petro et Maduro prévoyaient de discuter des relations bilatérales entre les pays, de l’ouverture des frontières et du retour du Venezuela au système interaméricain des droits de l’homme, selon un communiqué de presse colombien. La réunion fait partie des efforts de Petro pour stimuler l’économie régionale, faire avancer les intérêts latino-américains et protéger l’Amazonie. Maduro a accepté la demande de Petro que son gouvernement agisse en tant que “garant” dans les pourparlers de paix entre le gouvernement colombien et l’Armée de libération nationale, le plus grand groupe rebelle restant en Colombie.