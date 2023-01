Le colocataire de Cory Monteith se souvient des luttes de la star de “Glee” avec la célébrité : “C’était vraiment dur pour lui”

Justin Neill avait de l’espoir pour son colocataire, la star de “Glee” Cory Monteith, qui avait hâte d’un nouveau départ.

L’acteur, qui était entré en cure de désintoxication en avril 2013, était de retour chez lui à Los Angeles et semblait optimiste quant à son avenir alors qu’il se concentrait sur sa sobriété.

“Quand il est revenu de sa cure de désintoxication, nous traînions un peu, et il semblait qu’il se penchait vraiment sur ce mode de vie sain”, a déclaré Neill à Fox News Digital. “Il s’entraînait à nouveau. Et à ce moment-là, il faisait des allers-retours entre le Canada et ici à Los Angeles pendant le premier mois.”

Cependant, les dernières semaines de la vie de Monteith ont soulevé des questions pour Neill.

“Au cours des trois dernières semaines, les SMS et les appels sont restés sans réponse”, a-t-il rappelé. “C’était parmi tous nos amis à Los Angeles. Nous étions donc ennuyés et nous nous sommes dit : ‘C’est Cory, il doit partir et se retrouver.’ Mais il y avait certainement un souci. J’avais des conversations avec ses amis au Canada. Vous savez, ‘Est-ce qu’il va bien ?’ « Est-ce qu’il reste sobre ? Et de toute évidence, ils ont donné l’impression qu’il allait très bien. Et ils le connaissaient mieux que quiconque. J’ai donc vraiment fait confiance à ce qu’ils avaient à dire. Mais je pense qu’il les a aussi dupés.

Cela fait près de 10 ans que l’idole est décédée d’une overdose en juillet 2013 à l’âge de 31 ans. Lui et plusieurs de ses camarades de casting sont les sujets d’une nouvelle docu-série diffusée lundi sur Investigation Discovery (ID) intitulée “The Price of Glee”. .” Il explore comment les scandales, les commérages des tabloïds et les tragédies ont tourmenté un casting d’inconnus qui ont été catapultés dans la célébrité internationale après le succès de la série télévisée musicale.

Neill a déclaré qu’avant de s’asseoir pour le spectacle, il avait contacté la mère de Monteith, Ann McGregor, pour sa bénédiction. Neill, ainsi que de nombreux autres amis de Monteith, voulaient partager leur vérité, a-t-il déclaré.

“Je ne voulais pas que la dernière partie de sa vie soit tout son héritage”, a expliqué Neill. “Je voulais qu’on raconte l’histoire de Cory, cet ami loufoque, généreux et intelligent. Sa maman [said], ‘Je ne peux plus évoquer ces sentiments.’ J’ai dit très clairement que j’honorerais sa mémoire pour elle. Donc tout au long de ce processus [of speaking out]c’était vraiment honorer Cory du mieux que je pouvais pour sa mère.”

Neill a rencontré Monteith pour la première fois alors qu’il était un artiste en herbe du Canada qui venait de marquer un concert dans la série co-créée par le producteur Ryan Murphy. Les hommes avaient accepté d’être colocataires. Monteith a couru directement sur la côte du Pacifique dans sa voiture depuis Vancouver, prêt à se lancer dans une carrière d’acteur.

“Quand il m’a parlé de la série, je me suis dit : « Ça a l’air horrible »”, a rigolé Neill. “Chant, danse, lycée – qu’est-ce que c’est? Ça ne marchera pas. Mais il est venu ici le soir du Nouvel An 2007 dans sa petite Honda Civic noire avec des jantes noircies qu’il pensait être les choses les plus cool du monde – nous se moquait constamment de lui à ce sujet… Je me souviens d’un ami et moi sortions pour aller à une fête. Il restait juste là, comme, ‘Faites votre truc, les gars.’ Je pensais juste que ce gars était très timide et un peu ringard.”

À l’écran, Monteith a joué un quart-arrière du lycée qui a mis son statut et sa popularité en danger pour rejoindre le Glee Club et ses membres parias. Neill a déclaré que le vrai Monteith était loin de son personnage d’idole adolescent Finn Hudson.

“Cory n’était pas un bon athlète”, a ri Neill. “Cory était maladroit et dégingandé. Je l’ai regardé jouer au basket une fois, et je me suis dit : ‘Waouh, ce mec n’est vraiment pas coordonné.’ Mais Cory était l’une des personnes les plus intelligentes que j’ai jamais rencontrées de ma vie. Il utilisait beaucoup les mots que j’avais sur Google. Nous avons toujours pensé que c’était drôle.”

“Il ne m’a pas donné beaucoup de conseils, mais quand il l’a fait, c’était probablement l’un des meilleurs conseils que j’aie jamais reçus”, a poursuivi Neill. “J’étais à ce moment où je traînais avec cette fille qui me traitait mal. Mais ensuite j’ai rencontré cette nouvelle fille qui était juste adorable. Je ne savais pas où j’allais avec ça. Je me souviens qu’il m’a pris à part et juste en disant: “C’est le genre de fille pour toi. Tu dois aller après cette fille. Elle est parfaite pour toi.” J’ai fini par sortir avec elle pendant deux ans et demi.”

Monteith a fait face à ses propres luttes personnelles. Il a parlé ouvertement de la lutte contre la dépendance depuis qu’il était adolescent. Il a déclaré au magazine Parade en 2011 qu’il avait “de la chance d’être en vie”.

Lorsque Monteith est entré en cure de désintoxication des mois avant sa mort, il s’est rendu dans un centre de traitement pour “toxicomanie” et a demandé l’intimité alors qu’il prenait des mesures pour se rétablir. Lea Michele, sa co-vedette de “Glee” et petite amie dans la vraie vie, a déclaré au magazine People à l’époque qu’elle le soutenait et qu’elle était fière qu’il cherche de l’aide.

“Nous avons eu l’impression qu’il avait du mal, mais nous pensions que cela avait à voir avec la pression d’être célèbre”, a expliqué Neill. “La pression de ne pas pouvoir se cacher. C’était une personne privée. Il adorait simplement mettre ses écouteurs et jouer à des jeux vidéo pendant des heures… Il semblait juste qu’il luttait… avec la célébrité qui se présentait à lui. Et les gens demandait toujours quelque chose, il n’avait plus d’endroit où se cacher et avoir du temps libre… [Fame] C’est arrivé si vite qu’il a perdu le contrôle de sa vie privée… Et perdre le contrôle de tous les aspects de votre vie parce que les gens essaient de vous soutirer des informations et ne savent pas à qui faire confiance… Je pense que c’était vraiment dur pour lui.

“Il était tellement doué pour être acteur”, a ajouté Neill.

Le corps de Monteith a été découvert par le personnel de l’hôtel Fairmount Pacific Rim à Vancouver, au Canada, après avoir raté son heure de départ. Selon les enquêteurs, Monteith était sorti avec des gens plus tôt. Des enregistrements vidéo et électroniques de l’hôtel ont indiqué que Monteith était retourné dans sa chambre et qu’il était censé être seul à sa mort. Les enquêteurs ont noté que Monteith était mort depuis plusieurs heures au moment où son corps a été retrouvé.

Selon le coroner de la Colombie-Britannique, la cause du décès de Monteith était une surdose d’héroïne et d’alcool. Neill a déclaré que lui et ses amis avaient été choqués par la révélation.

“Je m’en sors toujours, pour être honnête avec vous”, a admis Neill. « Cory était un ami et presque de la famille. Nous avons vécu ensemble pendant cinq, six ans… [During] les six mois qui ont suivi son décès, je n’ai pas eu le temps de m’en occuper parce que partout où j’allais, il y avait des paparazzi, des gens me demandaient ce que je pensais qu’il se passait avec Cory… C’était très difficile à gérer sur le plan personnel . C’était comme un film. J’avais l’impression d’être coincé dans un film et je ne savais pas vraiment comment passer du temps seul pour m’en occuper.”

En 2018, McGregor a déclaré au magazine People que Monteith avait commencé à boire et à fumer de la marijuana à 13 ans. Elle a emmené son fils en cure de désintoxication à 15 ans, puis à nouveau à 19 ans. Il est devenu sobre avant de déménager à Los Angeles, où il a travaillé peu à la télévision avant d’atterrir un rôle principal dans “Glee”. Selon McGregor, Monteith a admis qu’il consommait à nouveau de la drogue en décembre 2012 – sept mois avant sa mort.

“La drogue était sa façon de vérifier”, a-t-elle déclaré au point de vente.

“Je pense que Cory cherchait juste un exutoire pour se détendre – il y avait tellement de pression”, a déclaré Neill. “Pas seulement le travail, pas seulement” Glee “, mais juste la célébrité – c’était une énorme pression. Je l’ai vu de mes propres yeux. Et si vous avez déjà affaire à des choses comme Cory, cela ne fait qu’intensifier. La renommée pour lui était pas ce qu’il attendait.”

Aujourd’hui, Neill espère que le public se souviendra de Monteith pour ce qu’il était – un ami doué qui était déterminé à trouver sa voie.

“Je pense que la plupart des gens aimeraient être célèbres”, a déclaré Neill. “Il y a des avantages sympas [to it]… Mais la célébrité ne change rien. Si vous n’êtes pas satisfait de vous-même et que vous avez affaire à des choses avant la célébrité et le succès, je pense que cela va juste être amplifié… La célébrité ne résout pas vos problèmes.”

“The Price of Glee” sera diffusé le 16 janvier à 21h sur ID. L’Associated Press a contribué à ce rapport.