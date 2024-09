Patti LuPone et Mia Farrow dans Le colocataire, au stand.

Photo : Matthew Murphy

Parlons de Gueorgui Tovstonogov. Tovstonogov, brillant metteur en scène russe pendant le dégel de Khrouchtchev et le regel qui a suivi, dont la lignée artistique remonte directement à Stanislavski, proposait que toute pièce puisse être décomposée en cinq événements. Les trois événements intermédiaires se déroulent à l’intérieur du récit, ou du texte écrit, de la pièce elle-même – des moments clés de mise en place, de renversement ou d’aboutissement. Mais le premier et le cinquième événement appartiennent au metteur en scène et se déroulent dans le théâtre. L’événement n°1 est la poignée de main de toute l’expérience, le « diapason » : comment une production se met-elle en place ? Quelle image initiale se déploie-t-elle pour le public et comment cette image, ce moment dynamique, sert-elle de microcosme tonal de tout ce qui est à venir ? Ce premier événement, a déclaré Tovstonogov, reflète la pièce « comme une goutte d’eau reflète l’océan tout entier ».

Sous la direction de Jack O’Brien, la comédie de couple étrange de Jen Silverman de 2015 Le colocataire fait ses débuts à Broadway, ainsi que ceux de son dramaturge. Sur scène se trouve le cadre d’une ferme de l’Iowa, dont le mur du fond est translucide, ce qui nous permet de voir le grand ciel et l’étendue plate du champ au-delà. (La scénographie de Bob Crowley frise la parodie : cette toile de fond projetée omniprésente incorpore une grange archétypale, étrangement immaculée, posée au milieu de la scène comme un passager clandestin d’un service d’images d’archives – parce que, eh bien, Iowa.) Avant le début de la pièce, son titre apparaît en lettres majuscules roses éclaboussées sur le mur du fond. Quand la pièce commence, ses stars entrent côte à côte, et le gros texte rose sur le mur change pour nous montrer leurs noms en lettres majuscules presque aussi hautes qu’elles : MIA FARROW ET PATTI LUPONE. Ils esquissent un demi-sourire poli. Ils sont applaudis. Ils partent. Les lumières s’allument, la musique baisse, ils reviennent et la pièce commence.

Cela devrait-il avoir de l’importance ? On pourrait facilement dire qu’O’Brien fait face à l’inévitable : les gens vont applaudir Mia et Patti, alors finissons-en. Mais c’est important. Car « finissons-en » n’est pas le premier événement. Pas plus que « applaudissons les célébrités ». Si cette goutte d’eau reflète l’océan tout entier, ce qu’elle nous montre, c’est que nous sommes préparés à une rencontre superficielle : apprécier la présence de ces deux acteurs célèbres, rire lorsqu’ils disent quelque chose de drôle et les regarder ensuite s’enfuir dans leurs Uber Black. (Sérieusement, je n’ai jamais vu d’acteurs fuir un théâtre aussi vite ; mon compagnon de spectacle et moi étions restés debout devant le Booth pendant ce qui m’a semblé être 30 secondes à nous mettre en ordre avant que les applaudissements ne retentissent et que les SUV ne passent, l’un d’eux avec une plaque d’immatriculation vaniteuse axée sur Patti… donc je suppose que ce n’est pas un Uber après tout.)

Ce type d’engagement superficiel est tout Le colocataire peut vraiment résister. Farrow et LuPone sont Les comédiens sont très amusants à regarder — surtout Farrow, dont le personnage de rat d’église s’épanouit peu à peu avec la joie pudique et déchaînée d’un Méphistophélès du Midwest — et Silverman a écrit un bon nombre de choses drôles à leur faire dire. Leur alchimie est piquante et réelle, et il n’y a rien de mal à passer un bon moment. Le problème est qu’il se passe quelque chose d’étrange et d’aigre dans la pièce de Silverman qui empêche de profiter sans complication de sa comédie mais n’aborde jamais vraiment quelque chose de vraiment profond. Sous son vernis, Le colocataire est dans une relation intermittente avec sa propre conscience. Il ne sait pas exactement ce qu’il veut faire ou dire, ni, surtout, à quel point il veut rompre.

Cela pourrait être en partie une question de contexte. 2015 ne date pas seulement de neuf ans, c’est un autre continuum temporel. Le règne de Walter White était encore assez proche dans le rétroviseur, Des hommes fous encore plus proche, et L’orange est le nouveau noir Le film était toujours aussi populaire. Les antihéros abondaient et semblaient souvent excitants d’une manière qui n’est plus vraiment le cas aujourd’hui. En ce sens, on ne peut pas reprocher aux personnages de Silverman de provenir d’un autre terrain. Il s’agit de Sharon (Farrow) et Robyn (LuPone), et elles ont récemment emménagé ensemble. Ou plutôt, Robyn a emménagé avec Sharon. En trimballant un tas de cartons mal emballés qui crient « accessoires ! », Robyn a abandonné sa vie dans le Bronx et est arrivée dans ce champ sans fin (le fait que Sharon vive à Iowa City ne semble pas avoir affecté la conception du décor « au milieu de nulle part »). Robyn porte des lunettes de soleil noires, des vestes en cuir et une coupe shag à la Chrissie Hynde. Sharon porte des chaussures confortables et des flanelles et tresse ses cheveux de princesse blond vénitien en plumes dans des tresses Laura Ingalls Wilder. Alors qu’elle se déplace dans la cuisine, essayant gentiment et maladroitement de faire de la place à sa nouvelle colocataire, le premier tiers de la pièce de Silverman est consacré à des blagues sur New York et le Midwest. « Je suis végétalienne », dit Robyn. Elle est également potière et poète slam qui cultive sa propre herbe. Et elle est aussi, bien sûr, gay. « Oh ! », s’exclame Sharon. « … Certains des amis de mon fils sont homosexuels. Probablement la plupart d’entre eux… Je pense que la plupart des New-Yorkais le sont. »

Certaines choses sont assez drôles, d’autres moins, et tout cela est assez facile à atteindre. Quand elles atterrissent, c’est en grande partie grâce à Farrow, qui remplit Sharon aux yeux écarquillés et à la voix d’oiseau de courants de curiosité et d’étrangeté longtemps réprimée. Son timing est parfait, tout comme son mélange de naïveté rougissante et de ténacité déconcertante. « Je suis très curieuse et très persistante », dit-elle à Robyn, d’une voix gazouillante complètement dépourvue de culpabilité, après avoir insisté pour obtenir des informations que la nouvelle colocataire veut clairement garder pour elle. La question de la culpabilité, cependant, deviendra bientôt centrale Le colocataire. Robyn n’est pas seulement dans l’Iowa pour « le maïs et l’espace », comme le dit Sharon avec entrain. Elle essaie de laisser derrière elle une vie de petite délinquance – principalement des escroqueries à la carte de crédit, un peu de vente de drogue, « un peu de vol de voiture » – et dès que Sharon, impatiente et nouvellement réveillée, l’apprend, elle veut y participer.

C’est là que les choses commencent à dégénérer et que l’emprise de Silverman devient fragile. Car s’il est parfois amusant de voir la dure à cuire LuPone devenir de plus en plus déstabilisée alors que sa colocataire souriante du Midwest se transforme en une sorte de créature impie, Kimmy Schmidt-comme-Heisenbergc’est aussi volontairement sous-estimé et, en tant qu’arc de personnage partagé, même un peu dégoûtant. Escroquer des personnes âgées avec désinvolture et, comme Sharon le fait finalement, suggérer d’utiliser des enfants de 12 ans comme passeurs de drogue et d’acheter un AR-15 chez Walmart juste pour « être prêt » – c’est le genre de vision sombre et désinvolte de l’énergie des filles patronnes qui peut alimenter une TikTok très drôlemais pas une pièce qui aspire à la complexité émotionnelle. Si Silverman avait poussé encore plus loin, s’était simplement jeté Le colocataire Si la pièce était diaboliquement à côté de la morale, les choses auraient été différentes, mais il y a suffisamment d’hésitation dans la pièce pour nous alerter de la présence d’une boussole éthique ; ce n’est juste pas une boussole dont les aiguilles pointent vers l’extérieur de soi. Nous sommes censés être investis dans la libération de Sharon, sans trop réfléchir au contexte ou au coût. Même les doutes exprimés par Robyn sont solipsistes. Ce sont surtout des cris de surprise (« Est-ce que tu sais au moins comment utiliser une arme ? ») et des inquiétudes pour la sécurité personnelle (« Nous gardons un œil sur toi »). profil bas« ). Ils n’ont rien à voir avec l’existence d’autres personnes réelles et d’un monde réel de cause à effet au-delà de cette petite maison dans la prairie.

On ne va pas à Oiseaux de proie Je veux que Harley Quinn devienne une meilleure personne, alors pourquoi critiquer l’équivoque morale d’une comédie noire ? Parce que Silverman lui-même semble noué, tordu entre un désir de tout donner (« Il y a une grande liberté à être mauvais », ronronne Robyn ; vous pouvez acheter le T-shirt dans le hall) et un désir de s’assurer que étaient conscient que ils sont conscients de ce qu’ils sont, et que cette conscience de soi les absout. Mais il y a toujours eu quelque chose d’un peu décourageant dans le genre contemporain des femmes qui se comportent mal. Le défi du « va te faire foutre » — « C’est mon « Deviens un connard égoïste maintenant, les gars ! » — atterrit avec le bruit creux de la vengeance ou même d’un vieux ressentiment ennuyeux. C’est une vision à court terme et tournée vers l’intérieur, moins un hurlement de liberté qu’un « ni-ni-ni-ni » égocentrique. On peut lui donner un éclat brillant et une touche de bonnes punch lines dans Le colocatairemais cela nous envoie dans la nuit avec la sensation ennuyeuse de nous demander pourquoi exactement nous applaudissons.

Le colocataire est au Théâtre Booth.